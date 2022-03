Die Ölpreise sackten nach ihrem jüngsten Anstieg regelrecht ab. Zunächst belastete die jüngste Entwicklung im Ukrainekrieg. Die Talfahrt beschleunigte sich nach Berichten, wonach der Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate sich für eine Erhöhung der Fördermengen ausgesprochen haben. Zum Settlement notierte die europäische Sorte Brent 13,2 Prozent niedriger bei 111,14 Dollar. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 12,1 Prozent auf 108,70 Dollar.

Bei Gold wurden die Gewinne der vorigen Tage mitgenommen. Der Preis für die Feinunze fiel um 2,8 Prozent auf 1.993 Dollar. Das schwindende Sicherheitsbedürfnis der Anleger und die gestiegenen Anleiherenditen machten das zinslos gehaltene Edelmetall unattraktiv.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf die am Donnerstag stattfindenden Gespräche mit Russland seine Kompromissbereitschaft betont. "In jeder Verhandlung ist mein Ziel, den Krieg mit Russland zu beenden", sagte Selenskyj der Bild-Zeitung. "Man kann Kompromisse eingehen, aber diese dürfen nicht der Verrat meines Landes sein." Allerdings müsse auch die Gegenseite "zu Kompromissen bereit sein".

- Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die USA Flugabwehrraketen vom Typ Patriot nach Polen verlegt. Zwei üblicherweise in Deutschland stationierte Patriot-Systeme seien auf Bitten der polnischen Regierung in das an die Ukraine angrenzende osteuropäische Land verlegt worden, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

- Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat ein Unterstützungspaket von zwei Milliarden Euro für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs geschnürt. Von den Zuschüssen und Krediten profitieren sollen Bürgerinnen und Bürger des Kriegslandes sowie Unternehmen und andere Länder, die von dem Angriff betroffen sind - etwa durch die Aufnahme von Flüchtlingen.

- Die britische Außenministerin Liz Truss hat alle G7-Staaten zum Verzicht auf russische Energie-Importe wegen des Kriegs in der Ukraine aufgefordert.

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Widerstand der deutschen Regierung bei der Verhängung eines Embargos gegen Energieimporte aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs verteidigt. "Wir können nur Maßnahmen beschließen von denen ich weiß, dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen", sagte Habeck am Mittwochabend im ZDF heute journal.

- Das milliardenschwere Hilfspaket der USA für die Ukraine hat die erste Hürde im Parlament genommen. Am Mittwochabend stimmte das Repräsentantenhaus für den neuen Haushaltsentwurf, der 13,6 Milliarden Dollar Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland vorsieht.

- Vor dem EU-Gipfel zum Ukraine-Krieg auf Schloss Versailles haben die französischen Gastgeber "ein politisches Signal über die Zugehörigkeit" der Ukraine "zur europäischen Familie" gefordert. Wie das französische Präsidialamt mitteilte, müssten für die Ukraine sowie die ebenfalls von Russland bedrohten Staaten Georgien und Moldau "neue Formen der Annäherung an die EU erfunden werden".

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die anderen Opec-Mitglieder dazu drängen, die Ölproduktion zu erhöhen. Dies wäre für den Staat eine Kehrtwende, nachdem er monatelang auf der Seite seines Verbündeten Saudi-Arabien stand, das in Energiefragen an einer Allianz mit Moskau festhält.

Der Oppositionskandidat Yoon Suk Yeol wird neuer Präsident Südkoreas. Dies meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag (Ortszeit), nachdem Mitbewerber Lee Jae Myung den Angaben zufolge seine Niederlage eingeräumt hatte.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben im vergangenen Jahr das höchste Defizit ihrer Geschichte verbucht. Wie das Bundesgesundheitsministerium unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte, summierten sich die Fehlbeträge der Kassen 2021 auf rund 5,8 Milliarden Euro. 2020 hatte der Fehlbetrag noch knapp 2,7 Milliarden Euro betragen.

beorderte in den USA 917.106 Fahrzeuge wegen Feuergefahr in die Werkstätten, wie es auf der Webseite der Highway Traffic Safety Administration hieß. Betroffen seien sechs Modelle mehrerer Baujahre.

hat nur eine sehr begrenzte Risikoposition in Bezug auf Russland und die Ukraine. Die Kreditengagements machen nur einen sehr geringen Teil des gesamten Kreditportfolios aus und sind größtenteils abgesichert, zum Beispiel durch Sicherheiten und finanzielle Garantien außerhalb Russlands, wie die Bank mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland mitteilte.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 8,7 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Der Jahresumsatz stieg von 8,67 Milliarden im Jahr 2020 auf 9,57 Milliarden Euro.

will mit einem Aktiensplit im Verhältnis von 20 für 1 die Aktie für Einzelanleger leichter zugänglich machen. Der Board habe dem Schritt ebenso gebilligt wie einen Aktienrückkauf über bis zu 10 Milliarden Dollar, teilte der E-Commerce-Riese mit.

