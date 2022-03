Am Morgen legt der Greenback im asiatisch geprägten Geschäft weiter zu, der Dollarindex klettert um weitere 0,4 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs sehen aber drei denkbare Szenarien für sinkende Dollar-Notierungen: Kapitalzuflüsse in den Euroraum, sollte die EZB den negativen Einlagensatz abschaffen. Zudem mögliche Kapitalabflüsse aus den USA wegen schwächerer Aktienrenditen. Und schließlich eine Abwendung vom Dollar im Versuch offizieller Institutionen, das auf Dollar fußende internationale Zahlungssystem wegen geopolitischer Spannungen aufzuweichen. "US-Vertreter sind sich bewusst, dass eine schnellere Abwendung vom Dollar ein Nebeneffekt der scharfen Sanktionen sind", sagt Analyst Zach Pandl von Goldman Sachs. So überlege Saudi-Arabien eine Änderung seiner Währungsbestimmungen bei einigen Erdölgeschäften.

Die Ölpreise legten kräftig zu und befeuerten die Inflationssorgen. Diese markierten den höchsten Stand seit zwei Wochen. So wächst die Zustimmung in Europa, russisches Erdöl mit einem Embargo zu belegen.

Der Goldpreis profitierte mit den Powell-Aussagen zur hohen Inflation in den USA von seinem Status als Inflationsschutz.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die Ukraine wird sich nach den Worten ihres Staatschefs Wolodymyr Selenskyj nicht auf "russische Ultimaten" zur Beendigung des Krieges einlassen. Ziel Russlands sei es, die Ukraine zu "zerstören".

- Russland verstärkt nach Angaben des Pentagon derzeit seine Militäroffensive aus der Luft und zu Wasser, da der Vormarsch der eigenen Truppen durch die "Geschicklichkeit" der ukrainischen Armee aufgehalten werde. Der Kreml versuche "verzweifelt", seine Kampfdynamik zu erhöhen, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter.

- US-Präsident Joe Biden hat am Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weiteren europäischen Partnern über den Ukraine-Krieg beraten. Wie das Weiße Haus mitteilte, führte Biden ein knapp einstündiges Telefonat mit Scholz, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi sowie dem britischen Premierminister Boris Johnson.

- Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben eine Verdoppelung der Hilfszahlungen für die Ukraine beschlossen - allerdings konnten sie sich nicht auf weitere Sanktionen gegen Russland einigen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach den Beratungen, es gebe eine "politische Vereinbarung" zur Aufstockung der EU-Hilfen auf 1 Milliarde Euro.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten "historische" Veränderungen bedeuten, sagte der Staatschef. Entschieden werde darüber von ukrainischer Seite am Ende in einem Referendum.

- Die Zensur in Russland schreitet voran: Die russische Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zur Website des europäischen Senders Euronews gesperrt. Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft habe die Behörde Roskomnadsor am Montag auch das russischsprachige Angebot des Senders blockiert, berichteten russische Nachrichtenagenturen.

- Russland hat den US-Botschafter in Moskau einbestellt und den USA vorgeworfen, die bilateralen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" gebracht zu haben. Die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der Kreml-Chef Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" bezeichnet hatte, seien "eines hochrangigen Staatsmannes unwürdig", erklärte das russische Außenministerium.

- US-Präsident Joe Biden hat vor einem möglichen russischen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine gewarnt. Die Russen würden "behaupten, dass die Ukraine biologische und chemische Waffen" hat, sagte Biden. Das sei "ein klares Zeichen" dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin "den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht". Biden warnte Putin vor einer "starken" Reaktion der Nato.

GELDPOLITIK JAPAN

Der japanische Zentralbankchef Haruhiko Kuroda hält es noch für zu früh, um Details über den Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung zu diskutieren. Die Inflation liege immer noch unter dem 2-Prozent-Ziel der Bank, sagte er.

USA / CYBER-ANGRIFFE

US-Präsident Joe Biden hat US-Unternehmen vor möglichen russischen Cyber-Attacken gewarnt und sie zu einer Stärkung ihrer digitalen Schutzmaßnahmen aufgefordert. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, "dass die russische Regierung Optionen für mögliche Cyber-Angriffe auskundschaftet", erklärte Biden am Montag.

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Die USA haben Einreiseverbote gegen chinesische "Amtsträger" wegen ihrer Beteiligung an der "Unterdrückung" ethnischer oder religiöser Minderheiten verhängt. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, dass er "Visabeschränkungen für Amtsträger der Volksrepublik China" verhängt habe. Er beschuldigte diese, Kritiker "zu schikanieren, einzuschüchtern, zu überwachen und zu entführen" - auch solche, "die im Ausland Zuflucht suchen", sowie "US-Bürger, die diese gefährdeten Bevölkerungsgruppen verteidigen".

EU-LANDWIRTSCHAFT

Die EU-Landwirtschaftsminister wollen die Lebensmittelproduktion in ihren Ländern anpassen, um Ausfälle durch den Ukraine-Krieg auszugleichen. Die österreichische Ministerin Elisabeth Köstinger begrüßte beim Treffen der Minister in Brüssel die Vorschläge der EU-Kommission dazu.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.733,4. Am Montag hatte er 1.714,2 betragen, vor einer Woche 1.585,4. Wie das RKI weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 222.080. Am Vortag waren 92.314 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 198.888. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 264 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar deutlich um 15,5 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Einnahmezuwachs sei überwiegend auf ein Plus von 18,4 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen gewesen. Dieser habe jedoch überwiegend auf einer niedrigen Vorjahresbasis der Umsatzsteuern basiert, die durch die temporäre Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 sowie die Möglichkeit zur Herabsetzung von Sondervorauszahlungen gemindert gewesen sei.

NEMETSCHECK

BERICHTET

4. QUARTAL* 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 188 +17% 160

EBITDA 62 +43% 43

Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 +29% 29

Ergebnis je Aktie 0,33 +32% 0,25

AUSBLICK 2022: Nemetschek erwartet einen Umsatzwachstum von 12% bis 14% und EBITDA-Marge zwischen 32% und 33%.

- Nemetschek hatte am 3. Februar vorab Zahlen berichtet.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

STEMMER IMAGING

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat diverse Fehler in der Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 bemängelt. Wie die Behörde mitteilte, wird im zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht in der Ertrags- bzw. Umsatzanalyse nicht auf die Ergebnisquellen bezuggenommen, die bei der Darstellung des Geschäftsmodells angeführt werden. Es werde nicht deutlich, dass der Konzern seine Umsätze im Wesentlichen als Fachhändler erziele.

NIKE

Der Sportartikelhersteller hat in seinem dritten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf eine robuste Nachfrage in Nordamerika, auch wenn Lieferprobleme den Umsatz in China beeinträchtigten und dort zu einem Umsatzrückgang führten.

EVERGRANDE

Die strauchelnde Immobiliengruppe und zwei wichtige Tochtergesellschaften verschieben die Veröffentlichung ihrer geprüften Ergebnisse für 2021. Wie die Evergrande Group mitteilte, ist die Verzögerung auf die "drastischen Veränderungen im operativen Umfeld des Unternehmens seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres" zurückzuführen.

