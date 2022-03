Schwach - Erneut kräftig steigende Ölpreise und die sich weiter verstärkende Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank haben an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Die wieder zulegenden Ölpreise schürten Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation. Um diese in den Griff zu kriegen, hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Montag die Möglichkeit eines Zinsschrittes um 50 statt 25 Basispunkte bei der nächsten Zinssitzung ins Spiel gebracht. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland. Laut Loretta Mester muss die Fed ihre Zinserhöhungskampagne mit aggressiven Maßnahmen vorantreiben. Sie geht aber nicht davon aus, dass dieser Weg die Wirtschaft in eine Rezession führen werde. Dazu kamen die anhaltenden Sorgen um die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, wo die Kämpfe mit unverminderter Härte weitergingen. Die laufenden Verhandlungen um eine Waffenruhe schienen bislang nicht zum Erfolg zu führen. Unter den Einzelwerten fielen Adobe um 9,3 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte zwar in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, doch enttäuschte der Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,11 -5,8 2,17 138,3

5 Jahre 2,32 -7,7 2,40 106,3

7 Jahre 2,35 -8,4 2,43 91,0

10 Jahre 2,30 -8,1 2,38 79,3

30 Jahre 2,50 -10,6 2,60 59,5

Die Renditen gaben nach, nachdem sie am Vortag noch den höchsten Stand seit 2019 markiert hatten. Die Renditen zwei-, zehn- und 30-jähriger Staatsanleihen fielen so stark wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Zwar belaste der aktuellen Kurs der Fed die Notierungen, der Ukraine-Krieg stützte sie hingegen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0978 -0,2% 1,1003 1,1001 -3,5%

EUR/JPY 133,28 +0,0% 133,22 133,17 +1,8%

EUR/CHF 1,0234 -0,1% 1,0741 1,0242 -1,4%

EUR/GBP 0,8325 -0,2% 0,8338 0,8333 -0,9%

USD/JPY 121,40 +0,3% 121,08 121,05 +5,5%

GBP/USD 1,3188 -0,1% 1,3197 1,3201 -2,5%

USD/CNH 6,3858 -0,1% 6,3894 6,3878 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 43.026,47 +1,2% 42.509,82 42.692,30 -6,9%

Der Dollar profitierte von den zuletzt deutlich falkenhafteren Äußerungen der US-Notenbank. Für den Dollar-Index ging es 0,2 Prozent nach oben. Der Euro konnte die Marke von 1,10 Dollar behaupten. Erwartungen, dass die EZB ihre Zinsen stärker erhöhen werde als bislang gedacht, begrenzen laut Monex Europe die Verluste des Euro zum Dollar.

Der Rubel hat sich am Vortag stark erholt. Hintergrund ist die Ankündigung Russlands, zur Bezahlung westlicher Gaslieferungen nur noch Rubel zu akzeptieren. Allerdings weisen Marktteilnehmer daraufhin, dass die Rubelkurse von der Notenbank gemacht werden und die Wechselkurse des Rubel nicht den Preis widerspiegeln, zu dem Marktteilnehmer Rubel kaufen oder verkaufen könnten.

Der US-Dollar legt am Morgen zu. Laut Händlern nehmen die Stagflationssorgen wieder zu - auch weil sich die Ölpreise wieder auf einem erhöhten Niveau eingependelt hätten. Barclays sieht beim Greenback moderate Stärke in den kommenden Monaten. Allerdings nähere sich die Währung ihrem Hoch.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,65 114,93 -0,2% -0,28 +55,1%

Brent/ICE 121,79 121,60 +0,2% 0,19 +58,0%

Spekulationen auf weitere Sanktionen gegen Russland trieben die Ölpreise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Dazu kam ein überraschender Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten, während Analysten mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Stützend wirkten auch Medien-Berichte, wonach eine wichtige russisch-kasachische Ölpipeline ihre Lieferungen mehrere Wochen lang verringern muss. Grund seien Sturmschäden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.938,49 1.945,23 -0,3% -6,74 +6,0%

Silber (Spot) 24,99 25,16 -0,6% -0,16 +7,2%

Platin (Spot) 1.017,45 1.024,44 -0,7% -6,99 +4,8%

Kupfer-Future 4,77 4,77 -0,0% -0,00 +6,9%

Gold profitierte von seinem Status als Inflationsschutz, wie es hieß. Die US-Notenbank hat "eine Reihe von Zinserhöhungen im Laufe des Jahres angekündigt, so dass Gold mit einem zunehmend ungünstigeren makroökonomischen Umfeld konfrontiert sein dürfte", so Rupert Rowling, Marktanalyst bei Kinesis Money. "Der einzige Faktor, der all dies übertrumpfen könnte, ist eine Eskalation im Ukraine-Krieg", ergänzte der Teilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Scholz habe sich über den aktuellen Stand der Bemühungen von Russland und der Ukraine um eine diplomatische Lösung informiert, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Zudem habe Scholz darauf gedrungen, "dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einer Verbesserung der humanitären Lage kommt".

- Der frühere russische Reformer Antoli Tschubais hat seinen Posten als Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin aufgegeben. Tschubais sei "auf eigenen Wunsch" zurückgetreten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf Tschubais' Umfeld, dieser habe das Land verlassen.

- Westliche Militärvertreter berichten von Geländegewinnen der ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen die russischen Angreifer. Der ukrainischen Armee ist es nach Angaben eines Pentagon-Vertreters gelungen, die russischen Truppen im Osten von Kiew binnen 24 Stunden mehr als 30 Kilometer zurückzudrängen. Im Osten bleiben die Russen aber auf dem Vormarsch.

- Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Lieferung von 6.000 zusätzlichen Raketen an die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland versprochen. Außerdem werde sein Land die Ukraine mit weiteren 25 Millionen Pfund finanzieller Hilfe unterstützen, kündigte Johnson an. Bei dem Nato- und G7-Gipfel am Donnerstag will Johnson die Verbündeten zudem auffordern, im Konflikt mit Russland "einen Gang höher zu schalten."

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Donnerstag zu weltweiten Protesten gegen die russische Invasion in seinem Land aufgerufen. "Geht mit ukrainischen Symbolen auf die Straße, um die Ukraine zu verteidigen, um die Freiheit zu verteidigen, um das Leben zu verteidigen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Am Donnerstag ist der russische Einmarsch im Nachbarland genau einen Monat her.

- Als erster Nato-Verteidigungsminister seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs hat der Litauer Arvydas Anushauskas die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. "Danke an unsere Freunde und Partner für ihre mutige Haltung", erklärte sein ukrainischer Amtskollege Oleksij Resnikow.

- Der Direktor der Deutschen Sektion des UN-Welternährungsprogramms (WFP), Martin Frick, hat angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs für weltweite Nahrungsversorgung deutlich mehr Hilfe für ärmere Länder gefordert.

- Die Umweltschutzorganisation Transport & Environment hält angesichts der drohenden Lebensmittelknappheit durch den Ukraine-Krieg die Produktion von Biokraftstoffen für "unverantwortlich".

- Die Zensur in Russland schreitet weiter voran. Die russische Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zu Google News eingeschränkt.

HANDEL USA - CHINA

Die US-Regierung will mehr als 350 chinesische Produkte von Strafzöllen befreien, die 2018 vom damaligen Präsidenten Donald Trump verhängt worden waren. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai kündigte an, für 352 von insgesamt 549 Produkten würden die Ausnahmen verlängert.

SOZIALABGABEN DEUTSCHLAND

Um die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unter anderem eine Anhebung der Beiträge. "Wir müssen an vier Stellschrauben drehen: Effizienzreserven im Gesundheitssystem heben, Reserven bei den Krankenkassen nutzen, zusätzliche Bundeszuschüsse gewähren und die Beiträge anheben", sagte Lauterbach der Neuen Osnabrücker Zeitung.

CONTINENTAL

Großaktionärin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. In den Aufsichtsrat von Conti soll Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende der Lufthansa Cargo AG, gewählt werden. Die Hauptversammlung findet am 29. April statt.

EON

hat zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro als Green Bonds platziert. Die Investorennachfrage war mit einem kombinierten Orderbuch von in der Spitze 12 Milliarden Euro außerordentlich hoch, wie die Eon SE mitteilte. Eine der Tranchen über 750 Millionen Euro mit einer Fälligkeit im Januar 2025 hat einen Kupon von 0,875 Prozent. Die zweite Tranche in gleicher Höhe mit einer Fälligkeit im März 2031 wird mit 1,625 Prozent verzinst.

HEIDELBERGCEMENT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:38 ET (06:38 GMT)