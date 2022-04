+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1067 -0,0% 1,1068 1,1100 -2,7%

EUR/JPY 135,56 +0,7% 134,68 134,82 +3,6%

EUR/CHF 1,0223 +0,1% 1,0835 1,0223 -1,5%

EUR/GBP 0,8426 +0,0% 0,8424 0,8445 +0,3%

USD/JPY 122,50 +0,7% 121,69 121,44 +6,4%

GBP/USD 1,3133 -0,0% 1,3138 1,3145 -2,9%

USD/CNH 6,3572 +0,0% 6,3543 6,3509 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 44.731,03 -2,3% 45.780,54 46.560,69 -3,3%

Da ein Ende des Kriegs in der Ukraine noch immer nicht absehbar ist, verzeichnete der Dollar als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten Zulauf. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro fiel deutlich unter 1,11 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel bis zu 1,1185 Dollar gekostet hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 99,72 100,28 -0,6% -0,56 +34,9%

Die Ölpreise fielen derweil um rund 6 Prozent, was Inflationsängste linderte. Aus Marktsicht lasse damit auch der Druck auf die Notenbanken nach, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, merkte Investmentmanager James Athey von Abrdn dazu an. US-Präsident Joe Biden plant, ab Mai bis zu 180 Millionen Barrel der staatlichen Ölreserven anzuzapfen, um die rekordverdächtig hohen Treibstoffpreise zu dämpfen - ein beispielloser Eingriff der Regierung in die Ölmärkte in einer Zeit der internationalen Krise. Die Opec+-Staaten haben auf ihrer Konferenz am Donnerstag indessen beschlossen, an ihrem Förderplan festzuhalten. Dieser sieht vor, die gemeinsame Fördermenge im Mai um 432.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.938,39 1.937,50 +0,0% +0,89 +6,0%

Silber (Spot) 24,83 24,80 +0,1% +0,03 +6,5%

Platin (Spot) 993,02 986,90 +0,6% +6,12 +2,3%

Kupfer-Future 4,69 4,74 -1,1% -0,05 +5,3%

Gold legte als sicherer Hafen leicht zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die angekündigte Evakuierungsaktion für Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol soll nach russischen Angaben am Freitagmorgen beginnen. Ein humanitärer Korridor ins 220 Kilometer entfernte Saporischschja werde um 10.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 Uhr MESZ) "wiedergeöffnet", erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag.

- Wegen des russischen Angriffskriegs könnte in der Ukraine nach Einschätzung der ukrainischen Regierung die Hälfte der jährlichen Ernte ausfallen. Die Erträge könnten in diesem Jahr um 25 oder sogar 50 Prozent sinken, erklärte Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj gegenüber AFP. Dies sei "noch eine optimistische Prognose".

- Kanada hat sich dafür ausgesprochen, Russland wegen seines Kriegs gegen die Ukraine vom diesjährigen Gipfel der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auszuschließen.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.586,4. Am Donnerstag hatte er bei 1.625,1 gelegen, vor einer Woche betrug er 1.756,4.

- Der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle in Deutschland ist nach Einschätzung des RKI wahrscheinlich überschritten.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März spürbar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,1 (Februar: 50,4) Punkte. Das ist der niedrigste Stand in mehr als zwei Jahren. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im März auf 49,5 (Vormonat: 50,2) Punkte gesunken.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis März zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verschlechtert. Zurückzuführen ist dies auf Sorgen über den Krieg in der Ukraine und höhere Energie- und Rohstoffpreise. Der Hauptindex für die Stimmung der großen Hersteller lag bei plus 14, gegenüber plus 17 bei der letzten Umfrage im Dezember, wie aus der am Freitag veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.

MEDIZIN USA

Diabetiker in den USA sollen dank eines neuen Gesetzes künftig nicht mehr aus finanziellen Gründen an dem für sie lebenswichtigen Insulin sparen. Das Repräsentantenhaus stimmte für das Gesetz, das die Insulin-Ausgaben von Diabetikern auf 35 Dollar (31,50 Euro) pro Monat begrenzt. Bislang müssen die Millionen Diabetiker in den USA hunderte Dollar pro Monat für ihr Insulin ausgeben.

US-ÖLRESERVE

Wegen des hohen Erdölpreises infolge des Ukraine-Kriegs werden die USA ein halbes Jahr lang täglich eine Million Barrel aus ihren strategischen Ölreserven freigeben. US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag, diese mehr als 180 Millionen Barrel seien "die mit Abstand größte Freigabe aus unserer nationalen Reserve in unserer Geschichte". Mit der Maßnahme will Biden die stark gestiegenen Erdöl- und Benzinpreise drücken, die ihm auch politisch schaden.

ENERGIEPREISE - STAATSHILFE DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat staatliche Unterstützung für Unternehmen angekündigt, die stark von den enorm gestiegenen Energiepreisen betroffen sind. Es seien bereits Maßnahmen zugunsten der privaten Haushalte getroffen worden, sagte Lindner am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

GASLIEFERUNGEN RUSSLAND

Für Gaslieferungen aus Russland soll nach den Worten von Bundesfinanzminister Lindner auch künftig nur in Dollar und Euro gezahlt werden. "Verträge sind Verträge. Die Verträge lauten auf Euro und Dollar", betonte Lindner am Donnerstagabend im ZDF. Jegliche Form von "politischer Erpressung" durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei "nicht akzeptabel".

MBB SE

will die Basisdividende von 0,88 Euro auf 0,99 Euro pro Aktie erhöhen. Dank des Börsengangs der MBB-Tochter Friedrich Vorwerk im vergangenen Geschäftsjahr soll eine Zusatzdividende von weiteren 0,99 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden, teilte das Unternehmen mit. In Summe läge die Dividende damit bei 1,98 EUR pro Aktie bzw bei voraussichtlich 11,5 Millionen Euro. Darüber hinaus hat MBB im Jahr 2021 eigene Aktien für 11,3 Millionen Euro erworben.

TOSHIBA

Für den Technologiekonzern bahnt sich ein Übernahmeangebot an. Der größte Aktionär des Unternehmens kündigte an, eine mögliche Offerte von Bain Capital zu unterstützen. Zahlreiche ausländische Toshiba-Aktionäre haben sich jüngst dafür ausgesprochen, den Konzern von der Börse zu nehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)