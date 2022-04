US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,42 -4,0 2,46 169,0

5 Jahre 2,55 -2,0 2,57 128,9

7 Jahre 2,51 +0,2 2,50 106,7

10 Jahre 2,41 +3,0 2,38 90,3

30 Jahre 2,47 +3,6 2,44 57,2

Am US-Rentenmarkt war die Tendenz uneinheitlich. Am kurzen Ende sanken die Renditen, am langen Ende stiegen sie, womit die inverse Struktur zwischen 2- und 10-jährigen Papieren auf nur noch einen Basispunkt schrumpfte. Von Goldman Sachs hieß es, die Fed werde möglicherweise, bevor sie noch falkenhafter agiere, zunächst schauen, wie sich die Datenlage weiter entwickle.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0965 -0,1% 1,0974 1,0993 -3,6%

EUR/JPY 134,33 -0,3% 134,74 134,91 +2,6%

EUR/CHF 1,0158 -0,1% 1,0795 1,0176 -2,1%

EUR/GBP 0,8355 -0,1% 0,8365 0,8382 -0,6%

USD/JPY 122,51 -0,2% 122,79 122,72 +6,4%

GBP/USD 1,3124 +0,1% 1,3117 1,3115 -3,0%

USD/CNH 6,3704 -0,0% 6,3727 6,3737 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.726,32 +0,5% 46.482,75 45.624,99 +1,1%

Der Dollar zog deutlich an, insbesondere zum Euro. Der Dollarindex gewann 0,4 Prozent, der Euro sackte von 1,1050 auf 1,0970 Dollar ab. Sollten gegen Russland noch mehr Sanktionen verhängt werden, ginge das mit erhöhten Risiken für den Euro einher, so Analysten. Denn dann steige das Risiko, dass in Europa die Versorgung mit Energie abreiße, was für die USA anders aussehe. Dazu profitierte der Dollar aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,54 103,28 +1,2% 1,26 +41,4%

Dass aus der Ukraine Bilder kamen, die vermeintlich russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung zeigen, erhöhte das Risiko weiterer Sanktionen gegen Russland und damit die Gefahr einer sich weiter verschärfenden Energiekrise. Die Ölpreise stiegen denn auch deutlich, zuletzt um bis zu gut 4 Prozent. Andererseits sank in Europa der Gaspreis deutlich, weil bislang aus Russland trotz der Uneinigkeit um die geforderten Rubelzahlungen weiter Gas strömt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,15 1.932,79 -0,2% -3,64 +5,5%

Silber (Spot) 24,51 24,53 -0,1% -0,02 +5,1%

Platin (Spot) 987,00 989,95 -0,3% -2,95 +1,7%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- In einem Keller in Butscha sind nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft die Leichen von fünf gefolterten Männern entdeckt worden. Es handele sich um "unbewaffnete Zivilisten", die von russischen Soldaten getötet worden seien, teilte die Behörde mit. Sie seien mit gefesselten Händen im Keller eines Kindersanatoriums in dem Kiewer Vorort gefunden worden.

- Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen "massiven Angriff" auf die Truppen in der östlichen Region Luhansk vor. Es werde Ausrüstung und Treibstoff gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur der Region mit.

- Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat noch für "diese Woche" neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine angekündigt. Sullivan kündigte am Montag zudem "zusätzliche Militärhilfe" für die Ukraine "in den kommenden Tagen" an.

- Frankreich will 35 russische Diplomaten ausweisen, deren Aktivitäten französischen Sicherheitsinteressen widersprechen. Der Schritt erfolge im Rahmen einer europäischen Vorgehensweise, teilte das Außenministerium mit.

- Als Vergeltung für die wegen der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen hat Russlands Präsident Wladimir Putin vereinfachte Visaregelungen für Beamte und Journalisten aus "unfreundlichen" europäischen Staaten ausgesetzt.

- Als Reaktion auf die Gräueltaten gegen Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha weist die Bundesregierung 40 russische Diplomaten aus. Bei den Betroffenen sei "von einer Zugehörigkeit zu russischen Nachrichtendiensten auszugehen", hieß es.

- US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten in Butscha einen "Kriegsverbrecherprozess" gefordert und neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut als "Kriegsverbrecher" und die Vorkommnisse in Butscha als "Kriegsverbrechen".

CHINA

Die Weltbank wird pessimistischer für das Wachstum in China. Sie geht nun davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 5,0 Prozent wachsen wird. Bislang hatte sie 5,4 Prozent prognostiziert. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der China gehört.

GRIECHENLAND

hat am Montag seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) fast zwei Jahre früher als geplant zurückgezahlt. Die Rückzahlung "schließt das Kapitel" der Staatsschuldenkrise von 2010, erklärte Finanzminister Christos Staikouras. Das Land spare sich durch die vorzeitige Rückzahlung von 1,85 Milliarden Euro Notkrediten zudem 230 Millionen Euro an Zinsen.

DELIVERY HERO

will mit einer Reihe von Initiativen die Profitabilität verbessern und so auf Konzernebene 2023 wie angekündigt einen bereinigten EBITDA-Gewinn erreichen. Dazu soll an diversen Schrauben gedreht werden und beispielsweise der Mindestbestellwert erhöht werden für Essenlieferungen.

Eon

Filip Thon, Deutschland-Chef des Energieversorgers Eon, bereitet die Verbraucherinnen und Verbraucher auf drastische Preiserhöhungen für Strom und Gas vor. Wie stark die Erhöhungen konkret ausfallen würden, könne aktuell noch nicht seriös prognostiziert werden. Der Manager habe aber betont: "In der Stromgrundversorgung wurden bereits mehr als 1.000 Erhöhungen angekündigt und zum Teil schon durchgeführt. Da geht es um Aufschläge von durchschnittlich 35 Prozent", so das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

SIXT

hat im ersten Quartal den Umsatz auf 580 (Vorjahr: 330) Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn vor Steuern legte voraussichtlich auf 80 bis 95 Millionen Euro zu nach einem Minus von 14 Millionen im Vorjahr. Die bisher abgegebene Prognose für 2022 mit den genannten Unsicherheiten (insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen) gilt unverändert fort.

HOME24

hat die Übernahme des Wohnaccessoire-Händlers Butlers wie geplant abgeschlossen. Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich genehmigten den Erwerb.

SHOP APOTHEKE

Die Shop Apotheke Europe ist auch im ersten Quartal gewachsen. Das SDAX-Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz der Online-Apotheke stieg nach vorläufigen Zahlen um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro. In den Katogerien ohne die rezeptpflichtigen Medikamente (Rx) betrug das Wachstum 14,7 Prozent zum Vorjahr. Im Rx-Bereich verzeichnete Shop Apotheke einen Umsatz von 30 Millionen Euro, der auf einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Vorquartalen lag.

EXXON

Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Der Gewinn könnte 9 Milliarden US-Dollar übertreffen, wie aus einer regulatorischen Mitteilung von Exxon Mobil hervorgeht. Allerdings gebe es auch Belastungsfaktoren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)