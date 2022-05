METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.873,02 1.884,05 -0,6% -11,03 +2,4%

Silber (Spot) 22,25 22,36 -0,5% -0,11 -4,6%

Platin (Spot) 951,46 969,00 -1,8% -17,54 -2,0%

Kupfer-Future 4,22 4,26 -1,1% -0,05 -5,4%

Der Goldpreis (+0,2%) holte die kleinen Vortagesverluste wieder auf.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONA-BLOG

-Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 499 gesunken. Am Sonntag hatte die Inzidenz bei 514,0 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag bei 3.350, nach 8.488 am Vortag. Zudem wurden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

UKRAINE-BLOG

- Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg drängt Russlands Präsident Wladimir Putin zum Tag des Sieges über Nazideutschland, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. Stoltenberg betonte zugleich, dass "Präsident Putin den Gedenktag am 9. Mai in der Vergangenheit regelmäßig genutzt hat, um Unwahrheiten über den Westen zu streuen und die Nato zu kritisieren". Er erwarte deshalb erneut "Lügen über die Nato und den Westen insgesamt".

- Großbritannien hat neue Sanktionen gegen Russland und Belarus verhängt, darunter Einfuhrzölle auf Edelmetalle und Exportverbote.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Geschichtsvergessenheit vorgeworfen. "Russland hat alles vergessen, was den Siegern des Zweiten Weltkriegs wichtig war", sagte er.

CHINA

Die chinesischen Exporte sind im APril wie erwartet 3,9 Prozent höher ausgeafallen als im Vorjahr. Die Importe blieben unverändert, wohingegen Ökonomen einen Rückgang um 3,0 Prozent gescätzt hatten.

DEUTSCHLAND

Aus der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther als klare Siegerin hervorgegangen mit einem Stimmenanteil von 43,4 Prozent. Die AfD verpasste erstmals den Wiedereinzug in ein Landesparlament. Die CDU gewann 11,4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 hinzu. Die Grünen schoben sich mit einem Rekordwert von 18,3 Prozent an der SPD vorbei. Die SPD verlor hingegen 11,3 Punkte und erlitt eine historische Niederlage. Die bislang mit CDU und Grünen regierende FDP verlor 5,1 Punkte und landete bei 6,4 Prozent. Ministerpräsident Günther, der bislang mit Grünen und FDP regiert, wird künftig nur noch auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Eine Präferenz ließ er am Wahlabend nicht erkennen.

DEUTSCHLAND / KANADA

Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg pocht angesichts des russischen Angriffskriegs auf eine vollständige Ratifizierung des CETA-Vertrags mit Kanada und stellt sich damit gegen seine eigene Partei. "Wenn wir mit einem Staat wie Kanada keinen Freihandel betreiben können, mit wem denn dann?", so Winfried Kretschmann in der FAS.

GELDPOLITIK EUROPA

Olli Rehn, der Gouverneur der finnischen Nationalbank, rechnet nicht damit, dass Europa auf eine Stagflation zusteuert. Rehn warnte, dass die EZB reagieren müsse, um zu verhindern, dass die Inflationserwartung sich verstetigt. Es sei geboten, im dritten Quartal, wohl im Juli, den Leitzins anzuheben.

GELDPOLITIK USA

Fürden Präsidenten der Federal Reserve of Minneapolis, Neel Kashkari, ist es entscheidend, dass die US-Notenbank ihre angekündigten Zinsschritte und Pläne zur Verkleinerung der Anleihebestände umsetzt.

NORDIRLAND

Die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein wird erstmals in der 100-jährigen Geschichte der britischen Provinz Nordirland stärkste Kraft im Regionalparlament. Die pro-britische DUP gestand die Wahlniederlage gegen die Sinn Fein ein. Deren Spitzenkandidatin Michelle O'Neill verkündete den Beginn einer "neuen Ära".

BIOKRAFSTOFFE

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat vor der größten Hungerkrise seit 1945 gewarnt und ein Ende der Lebensmittelnutzung für Biokraftstoffe gefordert. "Die Lage ist hochdramatisch. Durch Corona, extreme Dürren und jetzt den Krieg haben sich die Lebensmittelpreise weltweit um ein Drittel erhöht und sind jetzt auf Rekordniveau", sagte Schulze.

RHÖN-KLINIKUM

Der Vorstand glaubt nicht an eine erfolgreiche Anschlussvereinbarung mit dem Land Hessen über die Gewährung von Investitionsfördermitteln für die Universitätskliniken Gießen und Marburg und will die Vereinbarung aus 2017 vorsorglich kündigen. Damit will sich Rhön-Klinikum Handlungsspielraum sichern, sollte eine neue Vereinbarung nicht rechtzeitig zustande kommen.

OMV / DSM

beteiligt sich am Bieterverfahren für die DSM Engineering Materials BV. Die potenzielle Transaktion würde es OMV ermöglichen, das Chemieportfolio über Polyolefine hinaus zu erweitern.

