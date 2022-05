ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,37 110,49 -1,9% -2,12 +47,7%

Brent/ICE 109,11 111,55 -2,2% -2,44 +43,6%

Die Ölpreise stiegen am Freitag deutlich, obwohl das geplante EU-Embargo gegen russisches Erdöl immer unwahrscheinlicher wird. Ungarn will sich dem widersetzen. Gleichwohl sieht die Internationale Energie-Agentur ein knapper werdendes Angebot durch die EU-Sanktionen gegen Russland. Russland habe im April Angebotsmengen eingebüßt, die Entwicklung dürfte sich im Mai fortsetzen, hieß es.

Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten schüren am Montag die Befürchtung einer sinkenden Nachfrage und lassen die Preise wieder merklich zurückkommen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,13 1.811,51 -0,2% -4,38 -1,2%

Silber (Spot) 21,00 21,12 -0,5% -0,11 -9,9%

Platin (Spot) 944,65 942,78 +0,2% +1,88 -2,7%

Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,6% -0,03 -6,9%

Der Goldpreis fiel mit anziehenden Marktzinsen auf ein Vierzehnwochen-Tief, nachdem der höchste Wochenverlust seit elf Monaten verzeichnet wurde. Übergeordnet lasse die Nachfrage mit den geldpolitischen Straffungen nach. Die Aussicht auf steigende Leitzinsen spreche insgesamt gegen das Edelmetall, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

SCHWEDEN / FINNLAND - NATO

Finnland hat offiziell seine Bewerbung um den Nato-Beitritt beschlossen. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin teilten mit, der Staatschef und der außenpolitische Ausschuss der Regierung hätten das Beitrittsgesuch am Sonntag vereinbart. In Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten für den Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen.

RUSSLAND - FINNLAND

Inmitten der Spannungen wegen eines möglichen Nato-Beitritts Finnlands stellte Russland seine Stromlieferungen in das Nachbarland wegen ausstehender Zahlungen ab Samstag ein. Das teilte das Energieunternehmen RAO Nordic Oy am Freitag mit.

GASPREISE EU

Die EU-Kommission will bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen die Preise für Verbraucher notfalls deckeln. Ein entsprechendes Kommissionspapier zu "kurzfristigen Energiemarkt-Interventionen" liegt Welt am Sonntag vor. Sogar schon vor einer akuten Mangellage soll es EU-Mitgliedsstaaten erlaubt sein, "die Verbraucherpreise für eine Übergangszeit staatlich zu regulieren", heißt es darin.

JUSTIZREFORM POLEN / EU

Polen hat eine Einigung mit der EU im langjährigen Streit um seine Justizreformen sowie über die Freigabe europäischer Corona-Hilfsgelder verkündet. Damit könne das Hilfspaket für Polen im Volumen von rund 35 Milliarden Euro in Kürze "formell genehmigt" werden, teilte der polnische Regierungssprecher Piotr Müller am Freitagabend mit.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Wirtschaftsaktivität hat sich im April stark abgekühlt, da durch strenge Corona-Kontrollmaßnahmen Städte abgeriegelt und Unternehmen beeinträchtigt werden. Die Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den Konsum, fielen im April im Jahresvergleich um 11,1 Prozent und damit stärker als im März (-3,5 Prozent). Das Ergebnis lag weit unter dem von Ökonomen erwarteten Rückgang von 5,4 Prozent. Auch die Industrieproduktion ging im April unerwartet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, nachdem sie im März noch um 5 Prozent gestiegen war und deutlich unter dem von den befragten Volkswirten erwarteten Wachstum von 1 Prozent lag.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank (PBoC) hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen, hat allerdings die Untergrenze für Hypothekenzinsen für Erstwohnungskäufer gesenkt. Die PBoC beließ den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) am Montag bei 2,85 Prozent, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 100 Milliarden Yuan (14,1 Milliarden Euro) zuführte. Die PBOC behielt auch den Zinssatz für das siebentägige Reverse-Repo-Geschäft bei 2,1 Prozent bei, während sie über dieses geldpolitische Instrument Mittel in Höhe von 10 Milliarden Yuan bereitstellte.

INFLATION RUSSLAND

Angesichts der Sanktionen des Westens wegen der Militäroffensive in der Ukraine ist Russlands Inflation auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten gestiegen. Die jährliche Inflationsrate habe im April 17,8 Prozent erreicht, teilte die russische Statistikbehörde Rosstat mit.

AUTOMOBILABSATZ

Autos werden in diesem Jahr voraussichtlich noch teurer und knapper. Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg rechnet angesichts der zahlreichen Produktionsausfälle damit, dass der Absatz auf dem weltweiten Automobilmarkt in diesem Jahr sogar unter das Niveau von 2012 fallen wird. Laut seiner Prognose, die Welt am Sonntag vorliegt, dürften 2022 global nur 67,6 Millionen Pkw verkauft werden - das wäre ein Minus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (TKMS)

will bei einer Konsolidierung der Werftindustrie in Deutschland und Europa eine führende Rolle spielen, wie TKMS-Vorstandsvorsitzener Oliver Burkhard der Welt am Sonntag sagte. Auch in das Rennen um einen Kauf von Teilen der insolventen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern ist das Unternehmen eingestiegen. "Wir haben Interesse am Standort Wismar", so Burkhard.

GERRY WEBER

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rote Zahlen geschrieben. Wie das Unternehmen mitteilte, entspricht der Verlust von 5,08 Millionen Euro der Hälfte des Grundkapitals der Gerry Weber International AG. Nun werde unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, um den Aktionären dem Verlust anzuzeigen.

HOLCIM

verkauft seine Beteiligungen in Indien für insgesamt 6,4 Milliarden Franken in bar an die Adani Group.

REPSOL

Knapp vier Monate nach der Verursachung einer Ölpest vor der Küste Perus hat das südamerikanische Land vom spanischen Erdölkonzern Repsol und anderen Unternehmen 4,5 Milliarden Dollar (4,33 Milliarden Euro) Entschädigung gefordert. Wie die peruanische Verbraucherschutzbehörde Indecopi mitteilte, reichte sie die Zivilklage vor einem Gericht in Lima gegen zwei spanische und drei peruanische Unternehmen sowie eine italienische Firma ein.

RYANAIR

hat seinen Nettoverlust im vierten Quartal verringert. Das Unternehmen erwartet, im Geschäftsjahr 2022/23 in die Gewinnzone zurückzukehren. Der Nettoverlust für das abgelaufene Geschäftsjahr per Ende März betrug 240,8 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,01 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Die Konsensschätzung einer Factset-Umfrage unter elf Analysten ging von einem Nettoverlust von 356,5 Millionen Euro aus. Der Umsatz stieg auf 4,80 (Vj: 1,64) Milliarden Euro. Der Konsens für den Jahresumsatz lag bei 4,9 Milliarden Euro.

SAUDI ARAMCO

meldete für das erste Quartal einen rekordhohen Nettogewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar, 82 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vergangene Woche hatte Aramco mit einer Bewertung von 2,4 Milliarden Dollar Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt.

