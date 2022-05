ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,51 109,59 +0,8% 0,92 +50,6%

Brent/ICE 110,69 109,11 +1,4% 1,58 +45,7%

Nach einem volatilen Handel verloren die Ölpreise deutlich. Die Sorgen vor einer Rezession belasteten. Auch der überraschende Anstieg der wöchentlichen US-Öllagerdaten belastete. Hoffnungen auf eine bald wieder steigende chinesische Nachfrage wurden in den Hintergrund gedrängt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.817,34 1.816,61 +0,0% +0,73 -0,7%

Silber (Spot) 21,47 21,42 +0,3% +0,05 -7,9%

Platin (Spot) 934,75 938,90 -0,4% -4,15 -3,7%

Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,4% +0,02 -5,8%

Der Goldpreis legte nach einem volatilen Handel moderat zu. Zwischenzeitlich belastete die Erholung des Dollar, die das Edelmetall für ausländische Investoren teurer macht.

UKRAINE-KRIEG / G7

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Budgethilfen für die Ukraine ins Zentrum des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben führenden Industrieländer (G7) in Königswinter bei Bonn gerückt. "Werden beim G7-Treffen beraten, wie wir Ukraine zahlungsfähig halten", sagte Lindner dem Nachrichtensender Welt laut Mitteilung seines Ministeriums im Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank "gebeten, eine Zahlengrundlage zu liefern".

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet.

NATO-ERWEITERUNG

Die US-Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass der Widerstand der Türkei gegen einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte, er sei "zuversichtlich", dass auf die "Sorgen der Türkei" eingegangen werden könne und dass die beiden nordischen Länder letztlich dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten könnten.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, befürwortet weitere große Zinserhöhungen der Fed auf den kommenden Sitzungen, um die Inflation einzudämmen. "Wenn es in den kommenden Wochen keine signifikanten Veränderungen bei den Daten gibt, erwarte ich zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli", sagte Harker am Mittwoch laut vorbereitetem Redetext. "Danach rechne ich mit einer Reihe von Erhöhungen des Leitzinses in gemäßigtem Tempo, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegt".

KONJUNKTUR / INFLATION NEUSEELAND

Die neuseeländische Regierung geht in ihrer Budgetplanung davon aus, dass die Inflation noch mehrere Jahre lang hoch bleiben werde, während die Arbeitslosigkeit von einem Rekordtief aus ansteige. Aus den Haushaltsdokumenten geht hervor, dass die Regierung bis 2024 mit einem hohen Finanzdefizit rechnet und die Inflation - die so hoch ist wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr - in dem Mitte 2025 endenden Haushaltsjahr nur um Haaresbreite in den Zielbereich der Zentralbank von 1,0 bis 3,0 Prozent zurückkehren wird.

NORDKOREA

Die US-Regierung hat vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest während der am Donnerstag beginnenden ersten Asien-Reise von Präsident Joe Biden gewarnt. Das sei nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine "echte Möglichkeit", sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan.

ERNEUERBARE ENERGIEN / EU

Die vier Nordsee-Anrainerstaaten der Europäischen Union haben bei ihrem Treffen in Dänemark eine Kooperationsvereinbarung für Offshore-Windenergie und grünen Wasserstoff unterzeichnet. Die Energieminister von Deutschland, Dänemark, der Niederlande und Belgien wollen künftig gemeinsam "hybride" Offshore-Kooperationsprojekte entwickeln, die Windparks und Stromnetze vereinen und an die mehrere Mitgliedstaaten angebunden sind.

GESUNDHEITSLAGE DEUTSCHLAND

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen. Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen "unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen", teilte das RKI mit. Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle.

WAHL SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die CDU in Schleswig-Holstein setzt bei ihren Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl weiter auf eine Neuauflage ihrer Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Für Donnerstagnachmittag seien beide Parteien zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen worden, sagte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther am Mittwochabend nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands.

BERTRANDT

Der Ingenieurdienstleister hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr per Ende März von einer weiteren Aufhellung der Marktstimmung profitiert. Das Geschäft normalisiere sich nach Corona weiter, und Projektvergaben führten bei Bertrandt zu einer steigenden Auslastung, wie das Unternehmen mitteilte. Die Gesamtleistung erhöhte sich um 17 Prozent auf gut 487 Millionen Euro. Das EBIT stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode auf knapp 21 Millionen Euro von 11 Millionen Euro. Unter dem Strich verdreifachte sich der Nachsteuergewinn auf 10,844 Millionen Euro.

RATRING CREDIT SUISSE

Nach Standard & Poor's (S&P) hat auch Fitch den Daumen über die Bonität der von mehreren teuren Skandalen geschüttelten Credit Suisse gesenkt. Die Ratingagentur stufte die Schweizer Bank auf BBB+ von A- ab. Der Ausblick ist stabil.

SOCIETE GENERALE

hat den Verkauf der Rosbank und ihrer russischen Versicherungstöchter abgeschlossen. Die Auswirkungen des Verkaufs werden im zweiten Quartal in der Bilanz berücksichtigt. Es falle ein Verlust von rund 3,2 Milliarden Euro an. Käufer der Tochtergesellschaften ist Interros Capital, ein von dem Milliardär Wladimir Potanin kontrolliertes Konglomerat.

CISCO

hat die Umsatzerwartungen des Marktes im dritten Geschäftsquartal verfehlt. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal und das Fiskaljahr 2022 enttäuschte. Cisco verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Nettogewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar oder 73 Cent je Aktie, nach 2,86 Milliarden bzw. 68 Cent vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 87 Cent je Aktie und lag damit im Rahmen der angepeilten 85 bis 87 Cent. Analysten hatten im Schnitt mit 86 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 12,84 Milliarden Dollar, nach 12,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten dem Unternehmen allerdings 13,37 Milliarden Dollar zugetraut.

TESLA

Die US-Autosicherheitsbehörde hat eine Sonderuntersuchung zu einem tödlichen Unfall mit einem Fahrzeug der Tesla Inc eingeleitet, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.

