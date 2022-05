Anleihen waren mit der verbesserten Stimmung für Aktien nicht gefragt, die Renditen zogen nach drei Tagen mit Rückgängen entsprechend deutlich an - im Zehnjahresbereich um 8 Basispunkte auf 2,87 Prozent -, auch in Erwartung weiter steigender US-Leitzinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0666 -0,2% 1,0691 1,0667 -6,2%

EUR/JPY 136,07 -0,5% 136,75 136,34 +4,0%

EUR/CHF 1,0308 -0,2% 1,0356 1,0309 -0,6%

EUR/GBP 0,8487 -0,1% 0,8494 0,8483 +1,0%

USD/JPY 127,58 -0,3% 127,90 127,81 +10,8%

GBP/USD 1,2567 -0,2% 1,2587 1,2575 -7,1%

USD/CNH 6,6775 +0,3% 6,6584 6,6610 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.366,20 +0,2% 29.310,08 30.380,31 -36,5%

Der Dollar ließ zum Euro kräftig Federn. Die allgemein gestiegene Risikobereitschaft, vor allem aber Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, trieben den Euro nach oben. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro kletterte um 1,2 Prozent auf über 1,0680 Dollar, der Dollar-Index büßte rund 1 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,55 110,29 -0,7% -0,74 +50,5%

Brent/ICE 112,64 113,42 -0,7% -0,78 +48,3%

Bei den Ölpreisen tat sich im US-Handel nur wenig, sie legten um bis zu 0,6 Prozent zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,73 1.853,50 +0,1% +2,23 +1,4%

Silber (Spot) 21,72 21,80 -0,4% -0,08 -6,8%

Platin (Spot) 958,45 957,98 +0,0% +0,47 -1,2%

Kupfer-Future 4,30 4,34 -1,0% -0,04 -3,4%

Der Goldpreis (+0,4%) bewegte sich im Spannungsfeld höherer Anleiherenditen und eines schwächeren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Beim zweiten Treffen der westlichen Ukraine-Kontaktgruppe haben nach US-Angaben 20 Staaten weitere Waffenlieferungen oder andere Hilfen an die Ukraine zugesagt. "Rund 20 Länder haben neue Pakete mit Sicherheitshilfen angekündigt", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. "Viele Länder spenden dringend benötigte Artilleriemunition, Küstenverteidigungssysteme, Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge." Einige Staaten würden auch Training anbieten.

-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die internationale Gemeinschaft zur Zusammenarbeit im Kampf gegen die aufgrund des Ukraine-Kriegs drohende Hungerkrise aufgerufen.

USA/CHINA

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach Äußerungen von Präsident Joe Biden zu einem möglichen militärischen Beistand für Taiwan betont, dass es bei dem Thema keinen Kurswechsel gibt. "Unsere Politik hat sich nicht geändert", sagte Austin. Biden hatte am Montag bei einem Besuch in Japan eine militärische Unterstützung für Taiwan im Falle eines Angriffs durch China ins Spiel gebracht. Das sorgte umgehend für Aufregung und scharfe Reaktionen aus China, auch wenn Biden sich im vergangenen Oktober bereits ähnlich geäußert hatte.

USA

Die US-Regierung erwägt angesichts steigender Diesel-Preise ein Anzapfen der nationalen Reserven dieses Treibstoffs. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte am Montag, die Regierung beobachte sehr genau die "Herausforderungen für das Diesel-Angebot und die Preise" in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

DEUTSCHLAND - POLITIK

Die CDU in Schleswig-Holstein setzt nach der Landtagswahl auf ein Bündnis mit den Grünen und lädt sie zu Sondierungen über eine Zweierkoalition ein. Das erste Gespräch soll laut Günther bereits am Dienstag stattfinden. Die CDU hatte bei der Landtagswahl vor rund zwei Wochen nur knapp eine absolute Mehrheit verpasst und könnte mit Grünen oder FDP eine komfortable Mehrheit im neuen Kieler Landtag bilden. Sie setzte zunächst trotzdem auf ein Dreierbündnis, dem die Grünen nach ersten Sondierungsgesprächen jedoch eine Absage erteilt hatten.

TAG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal dank Mietsteigerungen operativ mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Wohnimmobilienkonzern. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und FFO je Aktie in Euro):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q21

Netto-Ist-Miete 84 +1% 83

EBITDA bereinigt 59 +3% 57

Ergebnis nach Steuern 32 -6% 35

Ergebnis nach Steuern/Dritten 31 -7% 33

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,21 -9% 0,23

FFO I 47,8 +5% 45,6

FFO I je Aktie 0,33 +6% 0,31

VEGANZ

hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und die Verluste ausgeweitet. Der Händler veganer Produkte hat laut Mitteilung die weltweiten Lieferkettenprobleme sowie Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gespürt. Aufgrund des verstärkten Fokus auf die Sicherstellung der Grundversorgung im Lebensmitteleinzelhandel und Discountbereich sei beispielsweise die Neulistung von Veganz-Produkten im Discountbereich nahezu unmöglich gewesen. Höhere Inputkosten hätten die Marge verschlechtert. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem leichten Umsatzrückgang sowie einem "leicht verringerten EBITDA".

AEGON

verkauft seinen 50-prozentigen Anteil an einem spanischen Versicherungs-Joint-Venture an Unicaja Bancoind erlöst damit brutto 177 Millionen Euro.

KÜHNE + NAGEL / ADIDAS

Der Logistikkonzern errichtet ein hochautomatisiertes Lager für Adidas im italienischen Mantova. Es wird das größte CO2-neutrale Fulfilment-Center des Konzerns sein und soll 2024 an den Start gehen.

PIMKIE

Die französische Modemarke Pimkie steht zum Verkauf. Das Unternehmen hat in Frankreich mehr als 300 Filialen und etwa 1.500 Beschäftigte. Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei etwa 200 Millionen Euro.

AIRBNB

Die Ferienwohnungsplattform stellt ihr Geschäft in China weitgehend ein. Das Unternehmen wird für Besucher in China keine Unterkünfte oder "Erlebnisse" mehr anbieten, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus informierten Kreisen erfuhr. Nutzer aus China sollen jedoch weiterhin Unterkünfte im Ausland buchen können. Offiziell wollte sich das Unternehmen nicht äußern.

PETROBRAS

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den erst vor 40 Tagen ernannten Chef des Ölriesen Petrobras, José Mauro Coelho, bereits wieder entlassen. Coelho war der dritte Chef des Staatskonzerns innerhalb etwas mehr als eines Jahres. Die Regierung machte keine Angaben zu den Gründen für Coelhos Absetzung.

ZOOM

hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr am Montag mit der Vorlage besser als erwartet ausgefallener Erstquartalszahlen angehoben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)