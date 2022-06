Der Euro gab nach den Verbraucherpreisen für Mai aus der Eurozone nach. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,07 Dollar gefallen. Zuletzt notiert der Euro bei 1,0735 Dollar. Zweifel an einer adäquaten Reaktion der EZB belasteten die Gemeinschaftswährung im Verlauf. Der Dollar-Index legte um 0,1 Prozent zu. Mit 8,1 Prozent zum Vorjahr fiel die Teuerung im Euroraum deutlich höher als mit 7,6 Prozent erwartet aus.

Der Dollar zieht am Morgen im asiatisch geprägten Handel an, der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Die Analysten von JP Morgan glauben weiterhin an eine anhaltende Dollarstärke. Diese werde aber weniger stark und selektiver ausfallen als bislang gedacht, heißt es. Auf die Widerstandsfähigkeit des Euro blicken sie aber skeptisch.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,99 114,67 +0,3% 0,32 +58,0%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Zunächst hatten die Preise aufgrund des von der EU beschlossenen weitreichenden Embargos auf russisches Öl kräftig zugelegt. Im Verlauf kam der Preis für die Sorte WTI jedoch wieder deutlich zurück - nach Meldungen, wonach einige Opec-Mitglieder erwägen, die Teilnahme Russlands an einem Ölförderabkommen auszusetzen. Eine Befreiung Russlands von seinen Ölförderzielen könnte Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Produzenten den Weg ebnen, deutlich mehr Rohöl zu fördern. Der Preis für ein Barrel WTI-Öl fiel um 0,1 Prozent, nachdem er zeitweise um über 3 Prozent gestiegen war. Der Brent-Preis legte 1,0 Prozent je Barrel zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,23 1.837,39 -0,2% -4,17 +0,2%

Silber (Spot) 21,48 21,57 -0,4% -0,09 -7,8%

Platin (Spot) 968,85 968,39 +0,0% +0,46 -0,2%

Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,7% -0,03 -4,0%

Der Goldpreis gab nach. Belastet wurde die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall von den gestiegenen Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Der russische Energiekonzern Gazprom hat den Stopp seiner Gas-Lieferungen an mehrere europäische Energieversorger ab Mittwoch bestätigt. Das Unternehmen teilte zunächst mit, es habe die Lieferungen an den niederländischen Versorger Gasterra "vollständig beendet", später meldete Gazprom einen Lieferstopp an das dänische Unternehmen Orsted und den britisch-niederländischen Konzern Shell. Grund sei die Weigerung der Unternehmen, in Rubel zu zahlen.

Die USA wollen die ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern ausstatten. Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte, dass die Ukraine das System Himars mit Munition mit einer Reichweite von 80 Kilometern erhalten soll. "Diese Systeme werden von den Ukrainern eingesetzt, um russische Vorstöße auf ukrainisches Gebiet abzuwehren, aber sie werden nicht gegen Russland eingesetzt", betonte der Beamte.

OPEC

Einige Opec-Mitglieder erwägen, die Teilnahme Russlands an einem Ölförderabkommen auszusetzen, da westliche Sanktionen Moskaus Fähigkeit zum Pumpen von Öl zu untergraben beginnen, so Opec-Delegierte. Eine Befreiung Russlands von seinen Ölförderzielen könnte Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Produzenten in der Organisation erdölexportierender Länder den Weg ebnen, deutlich mehr Rohöl zu pumpen.

NORDKOREA-KRISE

Die USA wollen sich für schärfere UN-Sanktionen gegen Nordkorea einsetzen, falls das Land einen Atomtest vornimmt. "Wir werden das auf jeden Fall tun", sagte die UN-Botschafterin der USA Linda Thomas Greenfield. Zunächst müsse die UNO jedoch die bestehenden Sanktionen durchsetzen. Vergangene Woche hatten China und Russland im UN-Sicherheitsrat weitere Sanktionen gegen Nordkorea mit ihrem Veto blockiert.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai dank immer mehr Corona-Lockerungsmaßnahmen in vielen Städten leicht verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 48,1 (April: 46,0) Punkte. "Die Unternehmen meldeten einen deutlich geringeren Rückgang sowohl bei der Produktion als auch bei den Auftragseingängen (...), obwohl die Verzögerungen in der Lieferkette insgesamt schwerwiegend blieben", so Caixin.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 1Q +0,8% (PROG: +0,6%) gg Vorquartal

BIP 1Q +3,3% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

INFLATION DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine entschlossene Bekämpfung der hohen Inflation gefordert und zugleich einen Abbau von Subventionen angemahnt. "Die Inflation ist die größte Bedrohung für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung", sagte Lindner beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU. Sie sei auch eine Gefahr für die Investitionssicherheit und am Ende für die wirtschaftliche Stabilität. "Inflationsbekämpfung ist nun das Gebot der Stunde", betonte Lindner deshalb.

SANOFI

Der französische Pharmakonzern hat für sein Hämophilie-A-Medikament Efanesoctocog alfa von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs zuerkannt bekommen.

HP

Der US-Computerhersteller hat ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen verzeichnet und seine Gewinnprognose angehoben. Der Konzern erhöhte seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022 auf 4,24 bis 4,38 Dollar je Aktie. Der Nettoumsatz lag im Berichtsquartal bei 16,5 Milliarden Dollar, 4 Prozent mehr als vor einem Jahr mit 15,9 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 1 Milliarde Dollar bzw. 94 Cents je Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 1,2 Milliarden Dollar bzw. 98 Cents je Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,08 Dollar je Aktie.

