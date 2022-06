Der Dollar verteidigt seine Aufschläge im asiatisch geprägten Geschäft und baut sie punktuell gegen lokale Währungen sogar noch aus. Die jüngsten Aussagen aus dem Kreise der Fed ließen keine Zweifel an der Entschlossenheit der US-Notenbank, die Inflation zu bekämpfen, aufkommen. Gleichzeitig belegten Beige Book und Konjunkturdaten, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed aktuell nicht die Konjunktur in den USA dämpfe. Die Daten belegten vielmehr die Knappheit an Arbeitskräften in den USA, womit die falkenhafte Ausrichtung der Fed gestützt werde, urteilt NAB-Devisenanalyst Rodrigo Catril. Diese Sicht stütze den Dollar.

Die Erdölpreise stiegen leicht an. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI kletterte um 0,2 Prozent, der Brent-Preis legte 0,5 Prozent zu. "Das Öl-Embargo der EU wird wahrscheinlich dazu führen, dass bis Jahresende 2022 weniger Rohöl auf dem Markt ist, was die ohnehin schon sehr angespannte Lage im vierten Quartal noch weiter verschärfte", so die Analysten von Cowen.

Der Goldpreis profitierte von dem schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INDEXÄNDERUNGEN

- Die Aktien von Aixtron, Wacker Chemie und Telefonica Dt. steigen in den Stoxx-600 auf. Wie der Indexbetreiber Qontigo am Mittwoch mitteilte, werden daneben noch weitere acht Aktien ausgetauscht. Neu in den Index kommen noch Gaztransport et Technigaz, Saab, OCI, Axfood, Indivior, Fortnox, Harbour Energy und Nexans. Den Index verlassen werden CD Project, Quilter, Mips, Dr Martens, Nokian Renkaat, Qt Group, S4 (Ord. Shares), Ets Colruyt, Schibsted Gruppen, Orpea und Vifor Pharma. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft.

- ITV Plc und Royal Mail Plc werden im Rahmen der vierteljährlichen Umstrukturierung aus dem FTSE-100 Index ausscheiden. Centrica Plc, der Eigentümer von British Gas, und Unite Group Plc, ein Anbieter von Studentenunterkünften, werden aus dem Midcap-Index FTSE-250 in den führenden Londoner Aktienindex aufsteigen, teilte FTSE Russell am Mittwoch mit.

US-KONJUNKTUR

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt kontinuierlich gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten die meisten Distrikte allerdings ein geringes oder moderates Wachstum. Zu den größten Herausforderungen zählten die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt und die Störungen der Lieferketten. Steigende Zinsen, die Inflation, der Ukraine-Krieg und Pandemiefolgen seien ebenfalls genannt worden.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,3 Millionen Barrel nach minus 4,2 Millionen eine Woche zuvor.

US-NOTENBANK

- Für den Präsidenten der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, muss die Notenbank glaubwürdige Maßnahmen ergreifen, um die Inflationserwartungen niedrig zu halten. Für die Fed bestehe die Gefahr, die Kontrolle darüber zu verlieren, was für eine Teuerung die amerikanischen Haushalte erwarten.

GELDPOLITIK JAPAN

Spekulationen über eine Straffung der Geldpolitik bei der Bank of Japan mit dem Ziel, einen weiteren Verfall des Yen zu vermeiden, hat ein Lenkungsratsmitglied der Notenbank zurückgewiesen. "Wenn die Bank die Geldpolitik einsetzt, um auf kurzfristige Schwankungen (auf dem Devisenmarkt) zu reagieren, bevor sie ihr Ziel der Basisinflation erreicht hat, hätte dies negative Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft", sagte Geldpolitiker Seiji Adachi. Eine Straffung der Geldpolitik zu diesem Zeitpunkt könnte die Schuldenlast für Unternehmen und Haushalte erhöhen, weshalb diese wiederum zögern könnten, ihr Geld auszugeben.

HANDELSPOLITIK USA / TAIWAN

Die USA und Taiwan haben Gespräche über intensivere Handelsbeziehungen gestartet. Die stellvertretende US-Handelsbeauftragte Sarah Bianchi und der taiwanische Handelsbeauftragte John Deng riefen am Mittwoch bei einem virtuellen Treffen die "US-Taiwan-Initiative zum Handel im 21. Jahrhundert" ins Leben. Ziel sei es, Wege zur Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zu finden.

UKRAINE-KRIEG

- Die Ukraine hat nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken zugesagt, die von Washington versprochenen modernen Raketensysteme nicht für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Die USA rechneten damit, dass sich Russlands Krieg in der Ukraine über Monate hinziehen werde, sagte Blinken am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Mit den neuen Waffen wolle Washington sicherstellen, dass das Land "alles hat, was es für seine Verteidigung braucht".

- In den von Russland kontrollierten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine könnten nach den Worten eines ranghohen russischen Abgeordneten schon im kommenden Monat Referenden über eine Aufnahme in die Russische Föderation abgehalten werden. Beobachter sehen darin ein bekanntes Muster, mit Hilfe von Wahlfälschungen die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.

- Deutschland will auch vier Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern, um diese im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die Raketenwerfer vom Typ Mars II sollten aus Bundeswehr -Beständen kommen und möglichst bis Ende Juni bereitgestellt werden, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen.

SANKTIONEN RUSSLAND

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat das schrittweise Vorgehen bei den Sanktionen gegen russische Energielieferungen verteidigt. Deutschland und Europa müssten aus Sicherheitsgründen die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen reduzieren. Aber Russland müsse einen Preis zahlen für seinen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine, der höher ist als der für die westlichen Verbündeten.

- Ungarn verzögert die endgültige Verabschiedung des jüngsten EU-Sanktionspakets mit dem Teil-Ölembargo gegen Russland. Nach Angaben von EU-Diplomaten weigerte sich das Land am Mittwoch bei den Detailverhandlungen, Sanktionen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill zuzustimmen.

VERTEIDIGUNGSPOLITIK EU

Die Dänen haben mit großer Mehrheit für eine Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU gestimmt. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen sprachen sich fast 67 Prozent in einem Referendum für ein Ende des dänischen Sonderwegs aus. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von einem "sehr wichtigen Signal" an die Verbündeten in Europa und in der NATO sowie an den russischen Präsidenten Wladimir Putin .

SONDERVERMÖGEN BUNDESWEHR

Das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr kann noch in dieser Woche durch den Bundestag beschlossen werden. Die Ampel-Koalition habe die von der Union verlangten "klärenden Unterlagen" zu der Beschaffungsliste mit Rüstungsgütern geliefert, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwochabend. Damit könne das Thema noch am Mittwoch "im Ausschuss abgeschlossen werden", hieß es aus Unionskreisen. Der Bundestag kann damit wie geplant am Freitag abschließend über das Sondervermögen abstimmen.

CORONAPANDEMIE

- Vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag mehren sich die Forderungen nach einer baldigen Neufassung der Corona-Regeln für den Herbst. Der MPK-Vorsitzende, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), sagte: "So sehr wir es uns alle wünschen - die Pandemie ist noch nicht vorbei." Ein "erneutes Hin und Her zwischen Lockdown und Öffnung" müsse vermieden werden.

- Pfizer und Biontech haben bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung ihres Covid-19-Vakzins für Kinder unter 5 Jahren beantragt.

ENERGIEPOLITIK

- Deutschland und die Niederlande werden in der Nordsee gemeinsam Bohrungen auf einem neuen Gasfeld vornehmen. Der niederländische Staatssekretär für Bergbau, Hans Vijlbrief, gab am Mittwoch in Den Haag bekannt, er habe "die Erlaubnis für den niederländischen Teil heute erteilt". In Deutschland sei bereits ein "beschleunigtes Genehmigungsverfahren" eingeleitet.

- Der Gasverbrauch in Deutschland wird nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spätestens 2030 den Höhepunkt erreicht haben. Investoren in die Gasinfrastruktur sollten dies bedenken und daher auch die Umrüstung auf Wasserstoffkompatibilität im Blick haben. Ansonsten riskiere man eine Fehlinvestition.

BMW

Im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Südkorea sind Geschäftsräume des Autobauers BMW in München und im österreichischen Steyr durchsucht worden. Wie ein BMW-Sprecher am Mittwoch mitteilte, ging es um 2018 bekannt gewordene Undichtigkeiten an Abgasrückführungsmodulen.

HOMETOGO

