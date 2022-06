Nach einem knapp überstandenem Misstrauensvotum in seiner Partei hat sich der britische Premierminister Boris Johnson darum bemüht, Aufbruchstimmung zu vermitteln. Johnson kündigte zudem neue Unterstützungsmaßnahmen für die unter der Inflation leidenden Briten an. Eine Kabinettsumbildung plant er aber vorerst nicht, wie sein Sprecher betonte.

INDIEN - Geldpolitik

Angesichts der steigenden Inflation hat die indische Notenbank ihre Zinsen erneut erhöht und zwar um 50 Basispunkte auf 4,9 Prozent. Ökonomen hatten mehrheitlich mit einem Zinsschritt in dieser Größenordnung gerechnet.

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal nicht so deutlich geschrumpft wie in der ersten Schätzung angenommen. Das BIP sank auf annualisierter Basis um 0,5 Prozent. Vorläufige Daten hatten ein Minus von 1,0 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum Vorquartal stand ein Rückgang von revidiert 0,1 Prozent zu Buche.

UKRAINE-BLOG

- Die Ukraine hat russische Angaben zurückgewiesen, wonach russische Truppen die strategisch wichtige ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk weitgehend unter Kontrolle haben. "Sie kontrollieren die Stadt nicht", sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj. Er räumte jedoch ein, dass es "sehr schwierig ist, Sjewjerodonezk zu halten" und sprach sogar von einer "Mission Impossible".

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um ebenfalls 1,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,9 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,3 Millionen Barrel.

DAX-REFORM

Die Deutsche Börse wird die Kappungsgrenze im DAX bei 10 Prozent belassen. Wie ihre Index-Tochter Qontigo mitteilte, lehnten die Marktteilnehmer in der jüngsten Marktkonsultation eine Erhöhung der Kappungsgrenze auf 15 Prozent ab. Alle anderen Vorschläge der Börse wurden aber begrüßt. Dioe Börse will die Methodologie des DAX bis zum zweiten Halbjahr 2023 per Index-Reform ändern.

BAYER

Die Tochter Bluerock Therapeutics eröffnet einen Standort in Berlin, um Zelltherapie-Studien künftig auch in Europa umsetzen zu können.

PORSCHE

investiert verstärkt in junge Unternehmen mit vielversprechenden Geschäftsmodellen im Mobilitätsbereich und hat dazu eine Kooperation mit dem US-Unternehmen UP.Labs vereinbart.

CREDIT SUISSE

wird wohl auch im laufenden zweiten Quartal rote Zahlen schreiben. Das schwache Gesamtumfeld, das niedrige Niveau im Emissionsgeschäft und die Ausweitung der Kreditspreads haben die Investmentbank im April und Mai beeinträchtigt, wie sie mitteilte. Das werde zu einem Verlust in der Sparte und im Konzern insgesamt im laufenden Quartal führen.

PUBLICIS

erwartet wegen der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ein schwächeres Wachstum der Werbeausgaben im laufenden Jahr als bisher. Die Tochtergesellschaft Zenith rechnet nun mit einem Anstieg der Werbeausgaben um 8 Prozent auf 781 Milliarden Dollar. Im Dezember hatte Zenith noch ein Plus von 9,1 Prozent prognostiziert.

