Konjunktursorgen lasteten leicht auf den tÖlpreisen. Inflation und Zinserhöhungen könnten die Nachfrage nach dem Rohstoff abwürgen, so die Befürchtung. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,5 Prozent.

Der Goldpreis ermäßigte sich um 0,3 Prozent. Zum einen verteuerte der steigende Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum, zum anderen minderten die steigenden Marktzinsen die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK KANADA

Die aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der historisch hohen Inflation könnten nach Einschätzung der Bank of Canada die bestehenden Schwachstellen im Finanzsystem Kanadas verschärfen. Die Zentralbank erklärte, es sei unklar, ob der jüngste Rückgang der kanadischen Immobilienverkäufe und -preise nach den Zinserhöhungen eine vorübergehende Entwicklung oder der Beginn einer erheblichen, dauerhaften Preiskorrektur sei.

CHINA - Konjunktur

Der Verbraucherpreisindex in China ist im Mai um 2,1 Prozent gegenüber Vorjahr und damit im gleichen Tempo wie im April gestiegen. Die Prognose lautete auf 2,2 Prozent. Der Erzeugerpreisindex stieg um 6,4 Prozent, was eine Abschwächung gegenüber dem Plus von 8,0 Prozent im April bedeutet, und minimal über dem erwarteten Anstieg von 6,3 Prozent liegt.

POLEN - Justiz

Das von der regierenden PiS-Partei dominierte Unterhaus des polnischen Parlaments hat ein Gesetz verabschiedet, durch das ein umstrittenes Disziplinarsystem für Richter am Obersten Gerichtshof reformiert wird. Von der Opposition im Senat eingebrachte Änderungen lehnten die Abgeordneten ab. Das umstrittene Disziplinarsystem sorgte jahrelang für Streit zwischen Polen und der EU.

TUI

Das Amtsgericht Hannover hat Helena Murano und Christian Baier rückwirkend zum 31. Mai 2022 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Tui AG bestellt. Beide folgen auf Alexej Mordashov und Vladimir Lukin, die Anfang März ihre Aufsichtsratsmandate niedergelegt hatten.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH (PWO)

hat angesichts einer guten Neugeschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. 2022 rechnet PWO nun mit einem Neugeschäftsvolumen nahe 600 Millionen Euro nach bislang in Aussicht gestellten mehr als 500 Millionen.

CREDIT SUISSE / STATE STREET

State Street hat einer möglichen Übernahme der Credit Suisse endgültig eine Absage erteilt. "State Street strebt weder eine Übernahme noch einen anderen Zusammenschluss mit der Credit Suisse an", sagte ein Sprecher. Andauernde Marktgerüchte entbehrten jeglicher Grundlage.

REPSOL

trennt sich von einem Viertel seines Tochterunternehmens für erneuerbare Energien und verkauft Repsol Renovables für 905 Millionen Euro an den französischen Bankenversicherer Credit Agricole Assurances und den Investor Energy Infrastructure Partners (EIP).

