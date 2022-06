Die Ölpreise gaben um bis zu 2,5 Prozent nach auf ein Zweiwochentief. Die US-Rohöllagerbestände hatten sich wider Erwarten ausgeweitet, während Analysten einen Rückgang vorhergesagt hatten. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war bereits eine kleinere Zunahme registriert worden. Zudem legte die US-Förderung zu. Drückend wirkte auch die kräftige Zinserhöhung der Fed, die letztlich eine schwächere Ölnachfrage zur Folge haben könnte im Zuge des dämpfenden Effekts auf die Wirtschaft.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,29 1.834,30 -0,1% -1,02 +0,2%

Silber (Spot) 21,70 21,69 +0,0% +0,01 -6,9%

Platin (Spot) 943,49 943,95 -0,0% -0,46 -2,8%

Kupfer-Future 4,18 4,16 +0,4% +0,02 -5,9%

Das Gold (+1,5%) profitierte von den deutlich gesunkenen Marktzinsen und der Dollar-Schwäche. Der schwächere Dollar macht das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum günstiger.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 13,25 Prozent angehoben. Es war die elfte Anhebung in Folge. Für ihre nächste Sitzung stellte die Notenbank eine weitere Zinserhöhung in Aussicht.

AUSTRALIEN - Klimaziele

Australiens neue Mitte-Links-Regierung hat den Vereinten Nationen ehrgeizigere Emissionsziele vorgelegt. Premierminister Anthony Albanese hob das Emissionsreduktionsziel für 2030 von 26 bis 28 Prozent auf nun 43 Prozent gegenüber den Emissionen von 2005 an. Albanese sagte, die neuen Ziele würden der Wirtschaft die nötige Sicherheit geben, um "über einen längeren Zeitraum als den politischen Zyklus von drei Jahren zu investieren".

EU - Gasmarkt

Die EU hat ein Abkommen über Gaslieferungen mit Israel und Ägypten unterzeichnet. Das Abkommen sieht vor, dass Erdgas aus Israel nach Ägypten transportiert, dort verflüssigt und dann nach Europa geliefert wird. Die EU will dadurch "die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland" beenden.

USA/CHINA

Die USA haben China für die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland kritisiert. "China behauptet von sich, neutral zu sein, aber sein Verhalten macht klar, dass es immer noch in enge Verbindungen mit Russland investiert", erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Russlands Präsident Putin hatte am Mittwoch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping telefoniert. Sie vereinbarten dabei nach Angaben des Kreml, angesichts "unrechtmäßiger Sanktionen des Westens" ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Xi sagte Putin laut chinesischen Staatsmedien Unterstützung in Fragen der "Souveränität und Sicherheit" Russlands zu.

UKRAINE-BLOG

- Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zur Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen. Cavusoglu verwies auf einen Plan der UNO, der die Schaffung sicherer Korridore im Schwarzen Meer vorsehe, um Getreideexporte aus der Ukraine zu ermöglichen. Eine Entminung im Schwarzen Meer wäre für die Einrichtung solcher Korridore laut Cavusoglu nicht nötig.

- Deutschland liefert der Ukraine nur drei statt der geplanten vier Raketenwerfer vom Typ Mars-II. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Bundestag ursprünglich vier der Systeme angekündigt. Lambrecht betonte, sie gehe damit "an die Grenzen" der Belastbarkeit der Bundeswehr .

- US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von 1 Milliarde Dollar zugesagt. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sagte Biden nach Angaben des Weißen Hauses, die Lieferungen würden weitere Artillerie, Waffen zur Küstenverteidigung und Munition umfassen. Der US-Präsident versprach außerdem zusätzliche 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe.

INDEXÄNDERUNG SDAX UND TECDAX

Nordex werden aus dem SDAX und TecDAX heraugenommen genommen. Nachrücker im SDAX sind Medios, im TecDAX SMA Solar. Der Indexbetreiber begründete dies mit der "Verletzung von Basiskriterien" durch Nordex wie der fristgerechten Veröffentlichung von Quartalsberichten oder Quartalsmitteilungen. Die Änderungen werden zum 20. Juni 2022 wirksam.

BILFINGER

Finanzchefin Christina Johansson verlässt das Unternehmen zum 30. Juni auf eigenen Wunsch. Zu ihrem Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat Matti Jäkel, derzeit Executive President der Division Other Operations.

MISTER SPEX

Chief Financial Officer Sebastian Dehnen verlässt das Unternehmen Ende August auf eigenen Wunsch. Die Suche nach einem Nachfolger wurde bereits in die Wege geleitet.

VERBIO

bekommt ein zusätzliches Vorstandsmitglied. Der Aufsichtsrat berief Olaf Tröber zum 1. Juli in den Vorstand und erweitert seinen Vorstand damit auf insgesamt sechs Mitglieder.

ERSTE GROUP

Der Aufsichtsrat hat Willi Cernko per 1. Juli 2022 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt Bernd Spalt der angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

