+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0524 -0,3% 1,0555 1,0561 -7,4%

EUR/JPY 141,17 +1,1% 139,70 138,97 +7,9%

EUR/CHF 1,0211 +0,1% 1,0351 1,0189 -1,6%

EUR/GBP 0,8562 +0,2% 0,8545 0,8527 +1,9%

USD/JPY 134,15 +1,4% 132,31 131,65 +16,5%

GBP/USD 1,2290 -0,5% 1,2355 1,2382 -9,2%

USD/CNH 6,7057 +0,3% 6,6872 6,6794 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 20.383,90 -1,1% 20.617,60 21.090,77 -55,9%

Rezessionssorgen standen auch hinter der Dollar-Schwäche, der Dollarindex stürzte um 1,4 Prozent regelrecht ab. Zinserhöhungen dürften bei einer Rezession kein Thema mehr sein, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 116,68 117,59 -0,8% -0,91 +60,3%

Brent/ICE 118,99 119,81 -0,7% -0,82 +57,7%

Die Ölpreise drehten dagegen ins Plus, nachdem die Sorge vor einer durch die straffe Geldpolitik verursachte Rezession zunächst die Preise gedrückt hatte. Doch der Besuch wichtiger EU-Staatschefs in der Ukraine stützte die Preise, denn Anleger sahen Anzeichen für weitere Sanktionen gegen den russischen Erdölmarkt. Zudem trieben Schlagzeilen die Preise, wonach die USA neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,60 1.857,25 -0,8% -14,65 +0,7%

Silber (Spot) 21,79 21,95 -0,7% -0,16 -6,5%

Platin (Spot) 946,97 955,07 -0,8% -8,10 -2,4%

Kupfer-Future 4,09 4,11 -0,5% -0,02 -8,0%

Rezessionsängste, gesunkene Marktzinsen und vor allem die eklatante Dollarschwäche stützten den Goldpreis, auch hier sorgten die schwachen Wirtschaftsdaten für ein Umdenken beim Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ENERGIE DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der jüngsten Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland die Durchsetzung von Energie-Sparmaßnahmen mit gesetzlichen Mitteln ins Spiel gebracht. Sollten die Gasspeichermengen nicht zunehmen, "dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung, zur Not auch gesetzlich, vornehmen müssen", sagte Habeck am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Noch sei dies aber nicht nötig, da die Speicherstände mit 56 Prozent "überdurchschnittlich gut" gefüllt seien.

ADOBE

hat besser als erwartet ausgefallene Zweitquartalszahlen vorgelegt, mit den Prognosen aber die Markterwartung verfehlt. Das Software-Unternehmen verbuchte einen Nettogewinn von 1,18 (Vorjahr: 1,12) Milliarden US-Dollar oder von 2,49 (2,32) Dollar je Aktie per 3. Juni. Auf bereinigter Basis verdiente die Gesellschaft 3,35 Dollar je Titel und damit mehr als die von Analysten in Aussicht gestellten 3,31 Dollar. Parallel setzte das Unternehmen 4,39 (3,84) Milliarden Dollar um, Analysten hatten im Konsens nur mit Erlösen von 4,34 Milliarden Dollar gerechnet.

TWITTER

US-Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einer Videokonferenz mit Twitter-Mitarbeitern das Ziel ausgegeben, die Nutzerzahl des Onlinedienstes auf "mindestens" eine Milliarde anzuheben.

