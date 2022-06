+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0543 +0,2% 1,0522 1,0521 -7,3%

EUR/JPY 142,09 +0,1% 141,99 141,66 +8,6%

EUR/CHF 1,0129 +0,1% 1,0401 1,0090 -2,4%

EUR/GBP 0,8586 +0,0% 0,8582 0,8582 +2,2%

USD/JPY 134,78 -0,1% 134,95 134,62 +17,1%

GBP/USD 1,2280 +0,2% 1,2260 1,2260 -9,3%

USD/CNH 6,6906 -0,1% 6,6994 6,6995 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.101,12 +2,1% 20.675,24 20.486,52 -54,4%

Am Devisenmarkt reagierte der Euro mit einem Rücksetzer auf die in Frankreich, Deutschland und auch der Eurozone insgesamt im Juni unter den Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor. Zugleich verschlechterten sie sich gegenüber Mai deutlich, wenngleich sie sich noch im Expansion anzeigenden Bereich halten konnten. Der Euro gab 0,4 Prozent nach auf 1,0528 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,80 104,27 +0,5% 0,53 +45,2%

Brent/ICE 110,30 110,05 +0,2% 0,25 +46,2%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 0,00 131,40 0% 0,00 +52,0%

Die Ölpreise zeigten sich aufgrund der Rezessionssorgen erneut leichter. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI fiel um 2,1 Prozent, der Brent-Preis notierte 1,8 Prozent niedriger.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,04 1.822,80 +0,2% +3,24 -0,2%

Silber (Spot) 21,11 20,96 +0,7% +0,15 -9,5%

Platin (Spot) 921,10 911,03 +1,1% +10,08 -5,1%

Kupfer-Future 3,79 3,74 +1,3% +0,05 -14,8%

Anders als Anleihen war der sichere Hafen Gold nicht gesucht. Die Feinunze verlor rund 0,8 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält es für möglich, dass sich die Gasrechnungen verdreifachen. "Das ist nicht auszuschließen - ja, das ist im Bereich des Möglichen", sagte Habeck im RTL Nachtjournal. Es sei zudem nicht ausgeschlossen, dass Russland nach dem Wartungsintervall der Gaspipeline Nord Stream 1, die am 11. Juli beginnt, gar kein Gas mehr liefere.

EU / UKRAINE / MOLDAU

Die Ukraine und Moldau erhalten den offiziellen Status von EU-Beitrittskandidaten. Das entschieden die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder am Donnerstag auf ihrem Brüsseler Gipfel, wie Ratspräsident Charles Michel mitteilte.

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson haben bei zwei Nachwahlen schwere Niederlagen erlitten: Die Tories unterlagen am Donnerstag sowohl im Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands als auch im Wahlkreis Wakefield in Nordengland bei Nachwahlen für je einen Sitz im britischen Unterhaus.

US-NOTENBANK

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hat sich für eine aggressive Straffung der Geldpolitik ausgesprochen. Die US-Notenbank müsse die Zinsen in diesem Jahr signifikant anheben, um die Inflation zu bekämpfen, sagte Bowman. Sie habe sich auf der vergangenen Fed-Sitzung für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte ausgesprochen, und favorisiere für Juli einen Zinsschritt in der gleichen Größenordnung.

HANDELSABKOMMEN EU/KANADA

Die Ampel-Koalition hat sich auf die Ratifizierung des Handelsabkommens zwischen der EU und Kanada (Ceta) verständigt. Der nötige Gesetzentwurf werde noch vor der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet, hieß es in einem am Donnerstag bekannt gewordenen Papier. Die Bundesregierung soll demnach aber dafür sorgen, dass bestimmten Bedenken in einer Zusatzerklärung Rechnung getragen wird.

MEXIKO LEITZINS

Die mexikanische Notenbank hat erneut den Leitzins angehoben - es war das neunte Mal in Folge. Die Bank of Mexico erhöhte den Tagesgeldsatz um 75 Basispunkte auf 7,75 Prozent.

EINLAGENSICHERUNG EUROPA

Elke König, Chefin der europäischen Bankenabwicklungsbehörde SRM, geht nach dem Scheitern von Verhandlungen über eine einheitliche europäischen Einlagensicherung (Edis) davon aus, dass die von der EU beschlossene Reformagenda alsbald wieder zu der Frage eines solchen Sicherungsmechanismus führen wird. Allerdings glaubt sie nicht, dass Edis bald Realität sein wird.

DEUTSCHE BANK / US-BANKEN-STRESSTEST

Die Federal Reserve hat den großen US-Banken in ihrem jährlichen Stresstest ein gutes Zeugnis ausgestellt. Diese seien in der Lage, auch in einer schweren Rezession weiterhin Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. 34 Banken wurden dem Test unterworfen, darunter die US-Tochter der Deutschen Bank. Dieses Jahr wurde im Stressszenario unter anderem simuliert, dass die Arbeitslosigkeit in den USA auf bis zu 10 Prozent steigt, die Preise für Gewerbeimmobilien um 40 Prozent einbrechen und die Marktvolatilität steigt. Banken mit großen Handelsgeschäften, zu denen auch die Deutsche Bank zählt, wurden simulierten globalen Marktschocks unterworfen.

LUFTHANSA

streicht wegen Personalnot weitere 2.200 Flüge in der Hauptferienzeit. Der Konzern werde 2.200 von 80.000 Flügen an den Drehkreuzen in Frankfurt und in München "aus dem System nehmen", ferner könne es zu Zeitenänderungen bei den Flügen kommen, sagte ein Unternehmenssprecher und bestätigte damit einen Bericht der Bild-Zeitung. Die Streichungen betreffen insbesondere innerdeutsche und innereuropäische Flüge, aber nicht die in der Ferienzeit gut ausgelasteten klassischen Urlaubsziele.

ADLER GROUP

hat einen Squeeze-Out bei der Adler Real Estate AG in die Wege geleitet. Wie die Adler Group SA mitteilte, soll die Hauptversammlung der Adler Real Estate AG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Adler Group gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung beschließen.

ENI

hat den Börsengang seines Einzelhandels- und Erneuerbare-Energien-Geschäfts Plenitude an der Euronext Mailand aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen verschoben.

FORTUM

Die Ratingagentur Fitch hat das Kurzfrist-Rating der Uniper-Muttergesellschaft auf F3 von F2 gesenkt. Das Langfrist-Rating bestätigte Fitch zwar mit BBB, der Rating-Ausblick ist nun jedoch negativ und nicht mehr stabil.

