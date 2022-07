Für den Dollar ging es mit den Aussagen von Fed-Chairman Powell kräftig nach oben. Der Dollar-Index kletterte um 0,6 Prozent. Powell betonte, dass die Fed an ihrem avisierten Zinserhöhungskurs weiter festhalten wolle. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,0440 nach 1,0520 Dollar vor den Aussagen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,94 109,78 +0,1% 0,16 +52,3%

Brent/ICE 115,70 116,26 -0,5% -0,56 +53,4%

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche kräftige Gewinne nach den offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten ab und verloren bis zu 2,2 Prozent. Beim Benzin habe sich die geringste Nachfrage seit Ende März gezeigt. Dies wecke Sorgen, dass die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, hieß es. Auch der festere Dollar bremste die Ölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,25 1.817,70 -0,1% -1,45 -0,7%

Silber (Spot) 20,74 20,73 +0,1% +0,01 -11,0%

Platin (Spot) 920,50 920,28 +0,0% +0,23 -5,2%

Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,6% -0,02 -15,4%

Der Goldpreis (-0,1%) verzeichnete den dritten Handelstag in Folge kleine Abgaben und fiel auf den tiefsten Stand seit über zwei Wochen. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung vor allem auf die Dollarstärke.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor ist im Juni auf 50,2 (Mai: 49,6) gestiegen. Ökonomen hatten 50,5 Punkte prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 52,8 (49,7), jener für den Auftragseingang auf 50,4 (48,2). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni aufgehellt. Hier stieg der Index 54,7 (47,8) Punkte.

IRAN - Atomverhandlungen

Nach dem Beginn indirekter Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens hat Teheran die US-Seite aufgefordert, sich vom Vorgehen des früheren US-Präsidenten Donald Trump zu distanzieren. Eine "positive und akzeptable Einigung" sei möglich, sagte ein Regierungssprecher. Die USA haben sich "enttäuscht" über die Verhandlungen gezeigt. Bei den Gesprächen seien "keine Fortschritte" erzielt worden.

UKRAINE-BLOG

- Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Nato "imperiale Ambitionen" vorgeworfen. Das Militärbündnis versuche durch den Ukraine-Konflikt seine "Vormachtstellung" zu behaupten. Mit dem geplanten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden habe Russland "kein Problem", sagte Putin außerdem. Sollten in den Staaten jedoch "Militärkontingente und militärische Infrastruktur stationiert werden", wäre Russland gezwungen, in gleicher Weise zu reagieren.

- Großbritannien fast verdoppelt seine Militärhilfen für die Ukraine um 1 Milliarde Pfund (knapp 1,2 Milliarden Euro).

LVMH

expandiert in der US-Weinbauregion Nordkalifornien mit der Übernahme das renommierten Weinguts Joseph Phelps Vineyards. Das Weingut ist das vierte von LVMH in Napa County, neben den Gütern Domaine Chandon, Newton Vineyard und Colgin Cellars, an denen LVMH jeweils eine Mehrheitsbeteiligung hält. Ein Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben.

PFIZER/BIONTECH

haben eine neue Liefervereinbarung mit den USA für Corona-Impfstoffe im Umfang von 105 Millionen Impfdosen geschlossen. Dazu gehört auch ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff, sofern dieser von der Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung erhält. Die US-Regierung wird den beiden Unternehmen nach Erhalt der Impfdosen insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar zahlen.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat als erstes Unternehmen mit der Massenproduktion von Halbleitern begonnen, die mit der zurzeit fortschrittlichsten 3-Nanometer-Chiptechnologie hergestellt werden. Der südkoreanische Elektronikriese versucht damit, den Rivalen Taiwan Semiconductor Manufacturing auszustechen.

===

