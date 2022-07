Der europäische Gaspreis machte einen mächtigen Satz um über 13 Prozent nach oben, nachdem es am Wochenende weitere Warnungen vor einem drohenden kompletten Ausfall der Gaslieferungen aus Russland gab. Für den Chef der deutschen Netzagentur-Chef Müller stellt sich die Frage, ob aus der bevorstehenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 durch Russland "eine länger andauernde politische Wartung wird", mithin nach der angekündigten umstrittenen Wartungsunterbrechung die Lieferung wieder aufgenommen wird, nachdem sie bereits beträchtlich gedrosselt wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,10 1.807,80 +0,2% +3,30 -1,0%

Silber (Spot) 20,13 19,98 +0,7% +0,15 -13,7%

Platin (Spot) 887,84 889,05 -0,1% -1,21 -8,5%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,2% -0,01 -18,7%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

*AUSTRALIENS ZENTRALBANK erhöht Cash Rate Zielsatz um 50 Bpt auf 1,35%

UKRAINE

- Die ukrainische Regierung schätzt die Kosten für den Wiederaufbau ihres vom russischen Angriffskrieg zerstörten Landes auf mindestens 750 Milliarden Dollar. Finanziert werden solle der Wiederaufbau zum großen Teil aus beschlagnahmten Vermögen des russischen Staats und der Oligarchen, sagte Regierungschef Denys Schmyhal bei der internationalen Wiederaufbau-Konferenz im schweizerischen Lugano.

ENCAVIS

stellt seinen Vorstand neu auf, um für die europäische Energiewende gerüstet zu sein. Der Aufsichtsrat berief den bisherigen Leiter des operativen Geschäfts und der IT (COO), Mario Schirru, mit Wirkung zum 1. August in den Vorstand, wie die Encavis AG mitteilte. Schirru ist den Angaben zufolge ein ausgewiesener Kenner der Branche Erneuerbare Energien. CEO Dierk Paskert legt im Zuge des Vorstandsumbaus sein Mandat zum Jahresende nieder und wird den Konzern vorzeitig einvernehmlich verlassen. Seine Nachfolge an der Konzernspitze tritt am 1. Januar 2023 Finanzvorstand Christoph Husmann an, der seit acht Jahren die strategische Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich mitverantwortet habe.

SHOP APOTHEKE EUROPE

hat im zweiten Quartal ein stärkeres Umsatzwachstum als im ersten Quartal erzielt. Haupttreiber sei das Geschäft jenseits rezeptpflichtiger Medikamente gewesen, teilte die Online-Apotheke mit. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Demnach soll bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten (Non-Rx) ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent erzielt werden und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent.

Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 15 Prozent auf 287 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2022 stieg er um 11 Prozent auf 592 Millionen Euro. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz kletterte der Non-Rx-Umsatz im zweiten Quartal alleine um gut 14 Prozent, international sogar um 28 Prozent. Der Rx-Umsatz blieb den weiteren Angaben zufolge mit 33 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau von 34 Millionen Euro.

