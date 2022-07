Nach den massiven Einbußen am Vortag, ausgelöst von Konjunktursorgen, fielen die Ölpreise erneut, wenn auch diesmal eher moderat um bis zu rund 2 Prozent. Zugleich gingen sie in einen sogenannten Bärenmarkt über, definiert als Preisrückgang um über 20 Prozent vom jüngsten Hoch.

Gold (Spot) 1.746,70 1.738,77 +0,5% +7,93 -4,5%

Silber (Spot) 19,42 19,21 +1,1% +0,21 -16,7%

Platin (Spot) 866,50 860,15 +0,7% +6,35 -10,7%

Kupfer-Future 3,50 3,42 +2,4% +0,08 -21,3%

Bereits den siebten Tag in Folge abwärts ging es mit dem Goldpreis, diesmal um 1,4 Prozent. Hier drückte der feste Dollar wie auch die Aussicht auf attraktivere Zinsen am Anleihemarkt.

GROßBRITANNIEN - Politik

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Rücktrittsforderungen mehrerer Kabinettsmitglieder zurückgewiesen. Johnson habe ihnen mitgeteilt, im Amt zu bleiben und sich auf "die äußerst wichtigen Themen" konzentrieren zu wollen, mit denen Großbritannien konfrontiert sei, berichteten mehrere britische Medien nach einem Krisentreffen in der Downing Street. Mehrere Mitglieder des Kabinetts, darunter offenbar Innenministerin Priti Patel und der erst seit 24 Stunden amtierende neue Finanzminister Nadhim Zahawi, hatten versucht, Johnson zum Rücktritt zu drängen.

NORWEGEN / RUSSLAND

Norwegen hat nach eigenen Angaben einen Streit mit Russland über eine Frachtlieferung für russische Bergleute auf Spitzbergen beigelegt. Die Lösung sei nach einem "guten Dialog" mit Russland gefunden worden und bedeute keinen "Rückzieher" Norwegens, erklärte eine Ministeriumssprecherin.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

PUMA

hat sich mit den Konkurrenten On, Patagonia und Salomon sowie dem französischen Biochemieunternehmen Carbios zusammengetan, um die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben.

ADVA

bekommt im Zuge der Übernahme durch Acorn Holdco einen neuen Chef. Weil Adva-CEO Brian Protiva in Kürze die Funktion des Vice Chairman im Board der künftigen Muttergesellschaft Acorn übernehmen werde, übernimmt der aktuelle CTO bei Adva, Christoph Glingener, das Amt.

GERRY WEBER

ist für das operative Ergebnis wie auch für den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 etwas optimistischer. Der Vorstand sieht das normalisiertes Konzern-EBITDA nun im negativen einstelligen bis positiven einstelligen Millionenbereich, nachdem er zunächst nur vom Negativbereich ausging. Des Weiteren werde die Prognose für den Konzernumsatz auf 315 bis 340 von 310 bis 335 Millionen ganz leicht erhöht.

NORDEX

hat sich Aufträge über insgesamt 59 Megawatt aus Finnland gesichert.

GLAXOSMITHKLINE

Die Aktionäre haben die geplante Ausgliederung und separate Börsennotierung der Consumer-Healthcare-Sparte Haleon genehmigt. Der Handel mit Haleon-Aktien an der Londoner Börse soll voraussichtlich am 18. Juli beginnen. Zudem sollen auch US-Hinterlegungsschein von Haleon in New York gehandelt werden können.

BRITISH AIRWAYS (IAG)

streicht bis zum Herbst mehr als 10.000 weitere Flüge aufgrund des Personalmangels. "Die gesamte Luftfahrtindustrie steht weiterhin vor gewaltigen Herausforderungen", heißt es in einer Erklärung der IAG-Tochter, die bereits zuvor hunderte Annullierungen für die Sommerzeit bekannt gegeben hatte. Insgesamt seien 13 Prozent der für den Sommer geplanten Flüge von einem Ausfall betroffen.

TOTALENERGIES

überträgt seine noch verbliebene Beteiligung von 20 Prozent am russischen Kharyaga-Ölfeld an dessen Betreiber Zarubezhneft.

MERCK & CO

steht offenbar kurz vor einem milliardenschweren Zukauf. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befindet sich Merck in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Seagen. Die Übernahme der auf Krebstherapien spezialisierten Seagen Inc könnte einen Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar haben und binnen weniger Wochen unter Dach und Fach gebracht werden. Diskutiert werde zurzeit ein Kaufpreis von mehr als 200 Dollar je Seagen-Aktie, so die Informanten.

SAMSUNG

Samsungs Serie von Rekordergebnissen ist im zweiten Quartal ins Stocken geraten. Der südkoreanische Konzern hat nach vorläufigen Ergebnissen zwar deutlich mehr verdient als im Vorjahr, kommt aber nicht mehr an die Steigerungsraten der vergangenen Quartale heran. Ein Abflauen des globalen Tech-Booms, eine höhere Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten machen sich bemerkbar. Samsung Electronics geht davon aus, dass der operative Gewinn im zweiten Quartal um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 14 Billionen Won gestiegen ist, umgerechnet rund 10,5 Milliarden Euro. Der Umsatz dürfte um gut ein Fünftel auf 77 Billionen Won zugelegt haben.

