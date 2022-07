Der Dollar blieb als sicherer Hafen und dank der vergleichsweise hohen US-Zinsen gesucht. Der Euro kostete zuletzt 1,0160 Dollar. Das Pfund Sterling legte leicht zu, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson seinen Rücktritt zumindest als Chef der konservativen Partei angekündigt hatte, aber zunächst Premierminister bleiben will, bis ein Nachfolger gefunden ist. Hier sei in den vergangenen Wochen einiges an politischer Unsicherheit bereits eingepreist worden und zudem gebe es Hoffnung auf eine stabilere politische Führung - zumindest auf längere Sicht, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,92 102,73 +0,2% 0,19 +42,6%

Brent/ICE 104,78 104,65 +0,1% 0,13 +39,9%

Die Ölpreise erholten sich nach den jüngsten kräftigen Verlusten deutlich, zuletzt um bis zu knapp 4 Prozent, obwohl die wöchentlichen US-Ölvorräte unerwartet und zudem sehr stark gestiegen waren. Allerdings gingen die Benzinvorräte zurück. Dazu schossen auch die Preise für US-Erdgas nach oben um fast 13 Prozent. Hier waren neue Vorratsangaben deutlich niedriger als erwartet ausgefallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.741,94 1.740,06 +0,1% +1,88 -4,8%

Silber (Spot) 19,19 19,22 -0,1% -0,03 -17,7%

Platin (Spot) 878,50 876,73 +0,2% +1,78 -9,5%

Kupfer-Future 3,50 3,58 -2,2% -0,08 -21,1%

Beim Gold (+0,1%) endete eine achttägige Durststrecke mit teils deutlichen Verlusten.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, haben die Märkte viele Zinserhöhungen der US-Notenbank eingepreist. Es liege nun an der Fed, die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Eine Rezession sehe er nicht am Horizont. "Wir haben eine gute Chance auf eine sanfte Landung", so der Notenbanker. Die Wirtschaft verlangsame sich zwar, aber eher auf eine Trendwachstumsrate von 2 Prozent nach der starken Wachstumsrate von 5,7 Prozent 2021.

GELDPOLITIK USA

US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller plädiert für eine weitere große Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte am 26. und 27. Juli. Dies sei nötig, um die Zinssätze schnell auf ein Niveau anzuheben, das die Wirtschaft bremsen solle, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

CORONA-BLOG

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist zuversichtlich, dass sich die Ampelkoalition auf ein neues Infektionsschutzgesetz einigen wird. "Wir werden die Maßnahmen am Platz haben, die wir benötigen", sagte er.

GROßBRITANNIEN POLITIK

Nach dem Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson als Parteivorsitzender der konservativen Tories hat der erste Kandidat für eine Nachfolge seinen Hut in den Ring geworfen. Der bekannte Tory-Abgeordnete Tom Tugendhat kündigte am Donnerstagabend in der Zeitung "Daily Telegraph" an, sich auf die Nachfolge Johnsons zu bewerben. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des britischen Unterhauses erklärte, er wolle eine "breite Koalition" für einen "Neustart" schmieden.

IRLAND / GROßBRITANNIEN

Der irische Premierminister Micheal Martin sieht im Rücktritt von Premierminister Boris Johnson als Parteichef eine Chance auf eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder.

UKRAINE-BLOG

- Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten gewarnt, dass die Militäraktion in der Ukraine "noch nicht ernsthaft begonnen" habe. Russland lehne Friedensverhandlungen nicht ab. "Aber diejenigen, welche sie ablehnen, sollten wissen, dass es härter wird mit einer Einigung mit uns" zu einem späteren Zeitpunkt.

- Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat Russland rund 22 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine besetzt. "Der Brotkorb der Welt befindet sich im Krieg", sagte Inbal Becker-Reshef von der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Sie leitet die Abteilung zur Beobachtung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion per Satellit.

LUFTHANSA

wird ab Freitag bis zum kommenden Donnerstag weitere Abflüge von den Drehkreuzen in Frankfurt und München streichen. Damit solle "Druck aus dem System" genommen werden. Die genaue Anzahl stehe noch nicht fest, an einzelnen Tagen seien aber bis zu 18 der Abflüge von Frankfurt und München betroffen. In der Mehrzahl seien dies Inlandsflüge.

STELLANTIS

wird sein Modell Fiat Doblo künftig im Werk Mangualde in Portugal fertigen, wie bereits die leichten Nutzfahrzeuge Peugeot Partner, Citroën Berlingo und Opel Combo.

LEVI STRAUSS

hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen von Analysten übertroffen und sich zuversichtlich für den weiteren Geschäftsverlauf geäußert. Der US-Jeanshersteller steigerte den Umsatz in den drei Monaten per 29. Mai laut Mitteilung um 15 Prozent auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Analysten haben laut Factset nur mit 1,43 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sank zwar auf 50 Millionen von 65 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente die Levi Strauss & Co mit 29 Cent je Aktie aber deutlich mehr als die 23 Cent je Anteil, die Analysten im Konsens erwartet haben.

TWITTER

hat angesichts eines abflauenden Geschäfts und der möglicherweise anstehenden Übernahme durch Elon Musk Stellen in der Personalabteilung gestrichen. Betroffen seien 30 Prozent oder voraussichtlich weniger als 100 Mitarbeiter des sogenannten Talent Acquisition Team, teilte der US-Kurznachrichtendienst mit. Details zu der Maßnahme wollte ein Sprecher des Unternehmens nicht nennen.

