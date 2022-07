Befürchtungen einer konjunkturbedingt zurückgehenden Nachfrage drückten in Verbindung mit der Aufwertung des Dollar auf die Ölpreise, die allerdings im späten Handel Boden gutmachten. Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 104,09 Dollar. Der Brentpreis zeigte sich behauptet bei 107,10 Dollar, etwas gestützt von der Angst vor einer Energiekrise in Europa.

Der festere Dollar dämpfte das Interesse am Gold. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.735 Dollar.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hält die US-Wirtschaft für stark genug, um nicht in eine Rezession zu rutschen. "Es gibt genug Schwung in der Wirtschaft", sagt der Notenbanker. "Das fühlt sich nicht wie eine Rezession an. Die Federal Reserve kann ihren Leitzins in diesem Jahr so schnell wie seit fast 30 Jahren nicht mehr anheben, ohne eine Rezession auszulösen", sagte Bostic.

POLITIK FRANKREICH

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne hat ein Misstrauensvotum in der Nationalversammlung überstanden.

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Der Nachfolger des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson wird am 5. September bekannt gegeben. Das teilte die regierende konservative Tory-Partei am Montagabend mit.

GELDPOLITIK EZB

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat sich für die Einführung eines digitalen Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "In meinen Augen sollten wir die Chancen nutzen, die sich mit digitalem Zentralbankgeld bieten. Es hat große Potenziale", sagte Nagel.

INDEXÄNDERUNG SDAX / ADVA

Aktien der Adva Optical Networking SE werden im SDAX außerplanmäßig durch Adtran ersetzt. Wie die Deutsche Börse mitteilte, wird im Zuge der Übernahme von Adva durch die Adtran Holding die aktuell im Index befindliche und zum Umtausch eingereichte Aktiengattung von Adva durch Adtran-Aktien ersetzt. Die Übernahme werde durch einen Aktiensplit im Index abgebildet. Dabei würden 0,8244 neue Aktien für jede alte Aktie getauscht. Die Anpassung werde zum 15. Juli 2022 wirksam.

PC-LIEFERUNGEN

Die schwindende Nachfrage nach PCs verstärkt sich inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen und erreicht nach zwei Jahren des pandemiegetriebenen Kaufbooms den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner Inc. sind die Auslieferungen im zweiten Quartal um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen, was den stärksten Rückgang seit neun Jahren markiert.

DEUTSCHE TELEKOM

ist einem Pressebericht zufolge in finalen Verhandlungen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft. Ein Konsortium der Investoren KKR, Stonepeak und GIP ist derzeit der letzte verbliebene Bieter, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Eine offizielle Entscheidung der Deutschen Telekom steht indes noch aus. Am Mittwoch soll sich der Aufsichtsrat mit dem Deal befassen, schreibt die Zeitung.

WEFOX

Das deutsche Versicherungs-Start-up hat seine Bewertung in einer neuen Finanzierungsrunde über 400 Millionen US-Dollar deutlich gesteigert. Die in Berlin ansässige Wefox Holding AG wird nun mit rund 4,5 Milliarden Dollar bewertet, wie das Unternehmen mitteilte. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der Mubadala Investment Co, einem Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate.

GAP

Die Chefin des Modekonzerns, Sonia Syngal, tritt nach nur etwas mehr als zwei Jahren im Amt zurück. Das Unternehmen warnte, dass angesichts des anhaltenden Umsatzeinbruchs auch seine Gewinne sinken würden.

TWITTER

Der Kurznachrichtendienst hat in einem Brief an Elon Musk noch einmal auf die Übernahme durch den Milliardär gedrungen. Der Versuch von Musk, die 44 Milliarden US-Dollar teure Übernahme abzubrechen, sei "ungültig und unrechtmäßig", und Twitter habe keine seiner Verpflichtungen verletzt.

