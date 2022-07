USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,04 -4,9 3,09 230,7

5 Jahre 3,01 -5,6 3,07 174,9

7 Jahre 3,03 -4,4 3,07 158,9

10 Jahre 2,96 -3,2 2,99 145,0

30 Jahre 3,15 -2,9 3,18 124,9

Stramm auf Rezessionskurs bewegte sich der Rentenmarkt, wo die Notierungen erneut deutlich stiegen und die Renditen folglich sanken. Die inverse Renditekurve, bei der zweijährige Titel höher rentieren als zehnjährige, wird als Alarmsignal gewertet. Denn am Markt interpretiert man diese Konstellation als Rezessionswarnung. Greenback und US-Staatsanleihen sind in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als vermeintlich sichere Häfen gesucht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:42h % YTD

EUR/USD 1,0034 -0,0% 1,0036 1,0077 -11,8%

EUR/JPY 137,46 +0,1% 137,31 138,42 +5,0%

EUR/CHF 0,9856 -0,0% 1,0181 0,9877 -5,0%

EUR/GBP 0,8430 -0,1% 0,8442 0,8470 +0,3%

USD/JPY 136,99 +0,1% 136,84 137,34 +19,0%

GBP/USD 1,1904 +0,1% 1,1887 1,1897 -12,0%

USD/CNH 6,7341 -0,1% 6,7375 6,7152 +6,0%

BTC/USD 19.472,25 +0,7% 19.342,92 20.410,60 -57,9%

Der Euro erreichte im Tagesverlauf erstmals seit 2002 die Parität zum Dollar. Der Dollarindex tendierte im späten Handel behauptet und kam damit klar von den Tageshochs zurück - gebremst von stark nachgebenden Marktzinsen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,90 95,84 +0,1% 0,06 +32,9%

Brent/ICE 99,59 99,49 +0,1% 0,10 +33,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Die Erdölpreise sackten wegen der Sorgen um die drohende Rezession mit einem möglichen Einbruch der Nachfrage um rund 8 Prozent ab. Sowohl der Preis für die US-Sorte WTI als auch der Brentpreis fielen unter 100 Dollar je Barrel. Doch auch auf der Angebotsseite fanden sich Verkaufsgründe. US-Präsident Joe Biden fliegt nach Saudi-Arabien, unter anderem um das Königreich von einer Steigerung der Erdölförderung zu überzeugen. Die Ölproduktion der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist zwar im Juni hinter den Zielvorgaben zurückgeblieben. Die Gesamtproduktion der Opec stieg im Juni aber. Neben den sinkenden Erdölpreisen gilt Kupfer als Rezessionsbarometer. Der Preis des wichtigen Industriemetalls fiel um 5 Prozent. Im vergangenen Monat war der Preis um ein Fünftel eingebrochen, seit dem jüngsten Allzeithoch im März hat sich Kupfer um 30 Prozent verbilligt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,01 1.726,16 -0,1% -1,15 -5,7%

Silber (Spot) 18,94 18,93 +0,0% +0,01 -18,8%

Platin (Spot) 845,05 849,38 -0,5% -4,33 -12,9%

Kupfer-Future 3,33 3,30 +0,9% +0,03 -25,1%

Gold war trotz der unsicheren Zeiten nicht gefragt. Der feste Dollar belastete den Preis des Edelmetalls, außerdem geriet Gold in den Strudel sinkender Rohstoffpreise - vor allem bei Basismetallen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.728 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GROßBRITANNIEN

Um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson bewerben sich nun noch acht Politiker der konservativen Tories. Von Mittwoch an sollen nun mehrere Wahlrunden abgehalten werden, so dass spätestens am 22. Juli, dem Beginn der parlamentarischen Sommerpause in Großbritannien, nur noch zwei Kandidaten übrig bleiben. Am 5. September soll der neue Parteivorsitzende benannt werden, der dann auch das Amt des Regierungschefs von Johnson übernimmt.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat erstmals eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt angekündigt und schließt sich damit der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank und anderer Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation an. Analysten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen. Die Bank of Korea hob ihren siebentägigen Repo-Satz am Mittwoch - statt wie üblich um 25 Basispunkte - um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent an und erhöhte den Zinssatz damit zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal seit August 2021.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

*Neuseeland/Zentralbank erhöht Cash Rate um 50 Bpt auf 2,5%

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind in der ersten Jahreshälfte in Yuan um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Juni sind die Ausfuhren damit deutlicher angezogen als zuvor, wie aus den am Mittwoch von der Allgemeinen Zollverwaltung veröffentlichten Daten hervorgeht. In den ersten fünf Monaten war ein Anstieg von 11,4 Prozent verzeichnet worden. Die Importe legten in der ersten Jahreshälfte um 4,8 Prozent zu, nach einem Anstieg von 4,7 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai.

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,8 Millionen Barrel vermeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von ebenfalls 0,9 Millionen Barrel.

FLATEXDEGIRO

hat ihre Profitabilität im ersten Halbjahr 2022 weiter verbessert. Das Konzernergebnis hat in den ersten sechs Monaten nach vorläufigen Berechnungen bereits den Wert des Gesamtjahres 2021 von damals 51,6 Millionen Euro erreicht.

FRAPORT

Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen war im Juni fast dreimal so hoch im Vorjahreszeitraum. Insgesamt nutzten rund 5,0 Millionen Passagiere den Flughafen, das entsprach einem Plus von 181 Prozent gegenüber Juni 2021, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Von den Passagierzahlen im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert aber noch 24,1 Prozent entfernt.

GERRESHEIMER

hat im zweiten Geschäftsquartal dank einer guten Nachfrage operativ bereinigt mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Unter dem Strich sank der berichtete Gewinn allerdings. Für die Prognose im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November sowie für die Mittelfristziele sieht sich der Konzern auf Kurs. Im Zeitraum März bis Mai steigerte Gerresheimer laut Mitteilung den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 90,1 Millionen von 81,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 444,6 Millionen Euro von 377 Millionen.

BERENTZEN

Der Getränkehersteller hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 nach einem starken ersten Halbjahr angehoben.

FORTUM

Die Ratingagentur Moody's prüft die Langfrist-Emittenten-Ratings "Baa2" der Uniper-Muttergesellschaft auf eine mögliche Herabstufung.

VITESCO / RENAULT

kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden man die Kräfte bündeln, um gemeinsam ein auf dem Markt einzigartiges Leistungselektronikkonzept zu entwickeln.

TELEKOM AUSTRIA

Das Nettoergebnis kletterte im zweiten Quartal auf 167,0 Millionen Euro von 125,0 Millionen vor Jahresfrist. Der Gesamtumsatz wuchs um 3,7 Prozent um 1,21 Milliarden Euro, da das Wachstum der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten die leicht gesunkenen Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten mehr als ausglich. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen stieg um 6,3 Prozent auf 477,1 Millionen Euro. Den Ausblick auf 2022 bekräftigte Telekom Austria.

BOEING

hat die Auslieferungen ihrer Flugzeuge des Typs 737 Max im Juni gesteigert, nachdem Lieferkettenengpässe und andere Schwierigkeiten den Flugzeughersteller daran gehindert hatten, die Jets zu Beginn des Jahres schneller an die Kunden auszuliefern.

GOOGLE

tritt bei den Neueinstellungen auf die Bremse. In einer E-Mail, die am Dienstag an die Mitarbeiter geschickt wurde, schrieb CEO Sundar Pichai, dass Google "das Tempo der Einstellungen für den Rest des Jahres zurückfahren wird, während wir weiterhin unsere wichtigsten Chancen unterstützen". Google hat im zweiten Quartal etwa 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt und weitere Neueinstellungen sind für dieses Quartal vorgesehen, fügte er hinzu. Google ist damit das bislang letzte Technologieunternehmen, das entweder weniger neue Mitarbeiter einstellt oder sogar Personal abbaut.

TWITTER

hat gegen den Milliardär Elon Musk nach dessen Rückzug aus der Vereinbarung zur Übernahme des Kurznachrichtendienstes am Chancery Court im US-Bundesstaat Delaware Klage eingereicht. Twitter versucht nun auf juristischen Weg, Musk zur Einhaltung der Dealbedingungen zu zwingen. Musk hatte am Wochenende erklärt, Twitter nicht mehr übernehmen zu wollen.

