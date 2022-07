Die mit den Zinsspekulationen verbundenen Rezessionsängste bremsten die Erdölpreise nicht nachhaltig. Denn diese hatten am Dienstag schon eine rasante Talfahrt hingelegt, wobei die Preise für die Sorten WTI und Brent unter 100 Dollar je Barrel absackten, so dass es nun zu einer kleinen Gegenbewegung kam. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 96,30 Dollar je Barrel. Brent zeigte sich behauptet. Auch die deutlich gestiegenen Ölvorräte der USA belasten nicht weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,07 1.735,53 -0,5% -8,47 -5,6%

Silber (Spot) 19,09 19,22 -0,7% -0,13 -18,1%

Platin (Spot) 854,03 858,50 -0,5% -4,48 -12,0%

Kupfer-Future 0,00 3,33 0% 0 -25,1%

YTD zu Vortag

Der Goldpreis erholte sich derweil mit dem leicht nachgebenden Dollar. Das Edelmetall dürfte auch vor dem Hintergrund der ungewissen Wirtschaftsaussichten gesucht gewesen sein.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Russland und die Ukraine sind bei Verhandlungen über eine mögliche Wiederaufnahme der Getreidelieferungen nach Angaben der Türkei und der UNO vorangekommen. Es sei vereinbart worden, dass sich die russische und die ukrainische Delegation kommende Woche erneut in der Türkei treffen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar. UN-Generalsekretär António Guterres nannte die Gespräche einen "Hoffnungsschimmer".

- Nordkorea hat die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine anerkannt.

US- GELDPOLITIK

Trotz der verheerenden Inflationsdaten in den USA erwartet die Präsidentin der Cleveland-Fed, Loretta Mester, derzeit keine beschleunigte Straffung der Geldpolitik. Ob die Daten die Fed dazu bewegen werden, die Zinsen am Ende des Monats um einen dreiviertel Prozentpunkt oder einen ganzen Prozentpunkt anzuheben, bleibe abzuwarten, so Mester. Sie fügte jedoch hinzu, dass die Daten nicht darauf hindeuteten, dass die Fed bei der Sitzung des Offenmarktausschusses am 26. und 27. Juli die Zinsen um weniger als 75 Basispunkte anheben müsste.

BEIGE BOOK USA

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Mai moderat gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, meldeten jedoch mehrere Distrikte wachsende Anzeichen für eine Verlangsamung der Nachfrage. Aus fünf Distrikten wurde über ein erhöhtes Risiko für eine Rezession berichtet. Laut Beige Book meldeten alle Distrikte substanzielle Preisanstiege für Verbraucher. Besonders die hohen Preise für Benzin und Nahrungsmittel belasteten die Haushalte, was sich auf die Konsumausgaben auswirke. Bei Baustoffen wie Holz und Stahl habe sich in drei Viertel der Regionen jedoch eine Mäßigung der Preise gezeigt.

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Nach der ersten Abstimmungsrunde über die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson sind zwei der acht Kandidaten ausgeschieden - der gerade erst ernannte Finanzminister Nadhim Zahawi und Ex-Außenminister Jeremy Hunt. Das teilte der Vorsitzende des für die Wahlorganisation zuständigen Ausschusses, Graham Brady, mit. Auf die breiteste Unterstützung stieß demnach Rishi Sunak, der aus Protest gegen Johnson vergangene Woche als Finanzminister zurückgetreten war.

US-NOTENBANK

Der US-Senat hat den Finanzexperten Michael Barr als neuen Gouverneur der Notenbank Federal Reserve mit Zuständigkeit für die Bankenaufsicht bestätigt.

GASPREISE DEUTSCHLAND

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat vor einer Verdreifachung der Gaspreise für Verbraucher oder einem sogar noch stärkeren Preisanstieg gewarnt.

SEEHÄFEN DEUTSCHLAND

Verdi hat mehrere tausend Beschäftigte in den deutschen Seehäfen zu einem weiteren, 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. In den Tarifverhandlungen für die rund 12.000 Beschäftigten habe eine kurzfristig anberaumte Verhandlung am Mittwoch erneut keine Einigung mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) gebracht, teilte Verdi am Mittwochabend mit.

DEUTSCHE TELEKOM

hat einen Abnehmer für die Mehrheit ihres milliardenschweren Funkturm-Geschäfts gefunden. Wie der Konzern mitteilte, übernehmen die Investoren Brookfield und Digitalbridge eine Beteiligung von 51 Prozent an seinem Funkmasten-Geschäft. Die Sparte GD Towers werde dabei mit 17,5 Milliarden Euro bewertet, der Barmittelzufluss wird von der Telekom auf 10,7 Milliarden Euro geschätzt.

LUFTHANSA

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal der Fluggesellschaft haben keinen Durchbruch gebracht.

ALLGEIER

hat bekräftigt, dass die am Vortag bekanntgewordene Prüfung der Finanzaufsicht Bafin im Zusammenhang mit der Abspaltung der Nagarro SE steht. Es gehe dabei ausschließlich um die Darstellung der Abspaltungstransaktion im Konzernabschluss der Allgeier SE zum 31.Dezember 2020. Es gebe keine Auswirkungen auf die Unternehmen Allgeier und Nagarro.

