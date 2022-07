Gold (-0,3%) war erneut nicht gefragt. Das Edelmetall hatte schon an den Tagen zuvor stetig nachgegeben, belastet vom festen Dollar. Am Freitag dämpfte zusätzlich die wieder erwachte Risikobereitschaft der Anleger das Interesse an Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, fordert eine stärkere Zinserhöhung auf 3,75 bis 4 Prozent in diesem Jahr. Bisher hatte er für einen Anstieg auf 3,5 Prozent geworben.

G20 - Ukraine-Krieg

Wegen des Streits um den Ukraine-Krieg hat sich die G20-Staatengruppe bei einem Finanzministertreffen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Das Gastgeberland Indonesien teilte mit, "viele Mitglieder" der Gruppe hätten die russische Invasion im Nachbarland "energisch verurteilt" und Moskau aufgefordert, den Krieg zu beenden. Russland gehört der G20-Gruppe an.

NORDMAZEDONIEN

hat den Weg für Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen freigemacht durch einen Kompromiss mit Bulgarien im jahrelangen Streit um Geschichte und Kultur.

UKRAINE-BLOG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung Kanadas, Turbinen für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zurückzuschicken, scharf kritisiert. Es handle sich dabei um eine "Verletzung des Sanktionsregimes" gegen Russland.

- Vor dem Hintergrund zunehmender Verdachtsfälle von Landesverrat durch ukrainische Beamte hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Generalstaatsanwältin und den Chef der Sicherheitsdienste entlassen.

UNGARN

In Budapest haben am Samstag tausende Menschen an Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen. Die Proteste dauern seit fünf Tagen an und richten sich gegen eine geplante Steuerreform.

USA / NAHER OSTEN

US-Präsident Joe Biden hat zum Abschluss seiner Nahostreise das Engagement seines Landes im Nahen Osten bekräftigt. Die USA wollten Staaten wie China, Russland oder dem Iran in der Region nicht das Feld überlassen, sagte er bei einem Treffen mit Regierungschefs arabischer Staaten.

LINDE

plant laut Reuters unter Berufung auf informierte Personen nach dem Rückzug aus Russland den Abbau von 400 bis 500 Arbeitsplätzen im Anlagenbau. Demnach sprach der für den Anlagenbau zuständige Vorstand Jürgen Nowicki in einer Betriebsversammlung von "notwendigen strukturellen Maßnahmen am Standort Pullach" und einem einschneidenden Personalabbau. Mit den Russland-Aufträgen wäre der Standort auf Jahre ausgelastet gewesen.

VOLKSWAGEN

hält an der Produktion von Fahrzeugen in Chinas westlicher Region Xinjiang fest und zeigt sich offen für einen Werksbesuch durch einen Menschenrechtsexperten, der kürzlich vom Vorstand des Unternehmens ernannt wurde. Westliche Politiker, Wissenschaftler und Menschenrechtsgruppen werfen Peking vor, in der Region ethnische Minderheiten gewaltsam zu unterdrücken, weshalb auch VW in Kritik geraten ist.

DEUTSCHE LUFTHANSA / FRAPORT

begrüßt die Kapazitätsreduktion am Frankfurter Flughafen durch den Flughafenbetreiber Fraport als einen "richtigen Schritt, um den Flugbetrieb zu stabilisieren". Fraport will ab kommender Woche die Anzahl der Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen auf 88 von 96 Bewegungen pro Stunde senken.

ALSTRIA OFFICE REIT

will 500 Millionen Euro als Sonderdividende ausschütten. Das Geld dafür soll aus einer Kreditvereinbarung über ein besichertes Darlehen in dieser Höhe stammen.

ADVA OPTICAL (ADTRAN)

wird etwas pessimistischer für die Marge im Gesamtjahr, hat die Umsatzerwartung aber leicht angehoben. Wie das von der US-Firma Adtran übernommene Unternehmen mitteilte, hat der Vorstand die Margenprognose für das Gesamtjahr wegen der Dollar-Aufwertung und höher als erwarteter Beschaffungskosten gesenkt. Im zweiten Quartal lag der operative Gewinn unter dem Vorjahreswerten und der Analystenschätzung.

BOEING

steht kurz davor, die Auslieferungen des 787 Dreamliner nach einer fast zweijährigen Pause wieder aufzunehmen. Der behördliche Genehmigungsprozess zur Behebung verschiedener Produktionsfehler bei den Großraumflugzeugen sei fast abgeschlossen, sagte Stan Deal, Chef der Passagiermaschinensparte. Der Flugzeughersteller hatte die Auslieferungen des Dreamliners Ende 2020 zunächst gestoppt, um verschiedene Fertigungsprobleme zu lösen.

GLAXOSMITHKLINE

spaltet am Montag sein Consumer-Health-Care-Geschäft Haleon ab. Die Aktie wird deshalb als 51. Titel im Stoxx-50 gelistet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2022 01:31 ET (05:31 GMT)