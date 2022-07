ÖL

WTI/Nymex 103,88 104,22 -0,3% -0,34 +43,9%

Brent/ICE 106,75 107,35 -0,6% -0,60 +42,5%

Die Ölpreise zogen nach der Vortagesrally weiter an. Ohne Rezession dürfte sich die Nachfrage halten, das knappe Angebot dürfte einen deutlicheren Rücksetzer verhindern, hieß es.

Gold (Spot) 1.710,04 1.711,75 -0,1% -1,71 -6,5%

Silber (Spot) 18,79 18,75 +0,2% +0,04 -19,4%

Platin (Spot) 884,24 878,00 +0,7% +6,24 -8,9%

Kupfer-Future 3,37 3,29 +2,2% +0,07 -24,2%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Die Beibehaltung war erwartet worden.

IRAN / RUSSLAND

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur dauerhaften engen Zusammenarbeit mit Russland aufgerufen. Der russische Gaskonzern Gazprom und das iranische staatliche Ölunternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit, die nach iranischen Angaben etwa 40 Milliarden Dollar umfasst. Dabei geht es etwa um die Erschließung iranischer Öl- und Gasfelder.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um weitere 1,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,3 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,4 Millionen Barrel.

DEUTSCHE KONSUM REIT

Die Bafin nimmt den Geschäftsbericht für 2020/21 unter die Lupe. Grund ist die Bilanzierung von Darlehensvereinbarungen mit einer Gesellschafterin und eines über ein Fintech erworbenen Darlehens im IFRS-Einzelabschluss, die nach Ansicht der Bafin möglicherweise nicht vollständig und richtig erfasst und abgebildet sein könnten.

QIAGEN

Qiagen Clinical Insights (QCI) hat mehr als drei Millionen molekulare Patientenprofile zur Diagnose von Erbkrankheiten und Krebserkrankungen gemeldet und spricht von einem Meilenstein für das QCI-Portfolio.

CARREFOUR

verkauft seine 60-prozentige Beteiligung an Carrefour Taiwan an den Mitgesellschafter Uni-President Enterprises Corp. Carrefour Taiwan werde dabei mit rund 2 Milliarden Euro bewertet.

NETFLIX

verbuchte hat zum ersten Mal in seiner Geschichte in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufige Abonnentenzahlen verzeichnet. Das Unternehmen verlor 970.000 zahlende Abonnenten, weniger als die 2 Millionen, die es erwartet hatte. Die Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück und stiegen um 8,6 Prozent auf rund 8 Milliarden Dollar, während das Betriebsergebnis um 15 Prozent zurückging. Der Nettogewinn belief sich auf 1,44 Milliarden Dollar - ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber den 1,35 Milliarden des Vorjahres.

