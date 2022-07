METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.692,78 1.696,73 -0,2% -3,95 -7,5%

Silber (Spot) 18,60 18,67 -0,4% -0,07 -20,2%

Platin (Spot) 859,23 861,30 -0,2% -2,07 -11,5%

Kupfer-Future 3,30 3,33 -1,1% -0,04 -25,8%

YTD zu Vortag

Gold (-0,9%) verbilligte sich, belastet von der Dollarstärke und gestiegenen Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Fiskalpolitik

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26,3 Prozent gestiegen. Das Bundesfinanzministerium führte den Anstieg überwiegend auf das Plus von 29,6 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern zurück. Bislang liegen die Steuereinahmen in diesem Jahr damit deutlich über den Schätzungen für das Plus im Gesamtjahr und könnten damit den Druck auf weitere staatliche Entlastungen wegen der hohen Inflation erhöhen.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat den Einlagensatz bei -0,1 Prozent belassen und die 10-Jahres-Zielrendite bei 0 Prozent. Sie rechnet im Fiskaljahr bis Ende März 2023 mit einer Kerninflation von 2,3 Prozent. Bisher war sie von 1,9 Prozent ausgegangen.

UNGARN

Die EU-Kommission treibt wegen anhaltender rechtsstaatlicher Verfehlungen in Ungarn ihr Verfahren zum Entzug von EU-Mitteln für das Land voran. Haushaltskommissar Johannes Hahn wurde beauftragt, ein weiteres Warnschreiben nach Budapest zu senden. Brüssel wirft der Regierung von Viktor Orban unter anderem Korruption, Interessenkonflikte und massive Probleme bei der öffentlichen Auftragsvergabe und der Parteienfinanzierung vor.

SAP

hat seine Gewinnprognose 2022 gesenkt, hält aber an dem Ziel fest, im kommenden Jahr ein zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis zu erreichen. Im zweiten Quartal gab es ein anhaltendes und über Erwarten starkes Wachstum im Cloudgeschäft. Die vielbeachtete operative Marge ging jedoch spürbar und deutlicher als von Analysten prognostiziert zurück. Mit 22,4 Prozent lag sie noch unter dem bereits schwachen Erstquartalswert von 23,7 Prozent und der Konsensschätzung von 24,0 Prozent. Die Prognose für das Betriebsergebnis sinkt auf 7,6 bis 7,9 von 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro. Die Clouderlöse verbesserten sich im Quartal um 34 Prozent auf 3,056 Milliarden Euro, Analysten hatten ein Plus von 32 Prozent erwartet. Der Rückgang der operativen Marge resultierte aus einem um 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro rückläufigen Betriebsergebnis und einem um 13 Prozent auf 7,52 Milliarden Euro steigenden Umsatz. Analysten hatten 1,77 bzw 7,39 Milliarden Euro Prozent geschätzt.

SARTORIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 1.036 +24% 1.006 +20% 838

EBITDA bereinigt 349 +19% 340 +17% 292

EBITDA-Marge bereinigt 33,7 -- 33,8 -- 34,8

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 167 +21% 161 +17% 138

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 2,44 +21% 2,39 +18% 2,02

"Angesichts der guten Auftragslage bestätigen wir trotz der gestiegenen Inflation und rückläufiger coronabedingter Nachfrage unsere Jahresprognose sowie unser ambitioniertes Investitionsprogramm", sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg. "Allerdings bleiben die globalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die damit einhergehende angespannte Situation in den Lieferketten und somit auch die Prognoseunsicherheiten hoch."

SLM SOLUTIONS

hat den Vorstand um einen Chief Commercial Officer (CCO) erweitert. Der Aufsichtsrat bestellte Charlie Grace mit Wirkung zum 15. Juli.

BIKE24

streicht seine Jahresprognose wegen der eingetrübten Verbraucherstimmung zusammen und geht für 2022 sogar im schlimmsten Fall von einem Umsatzrückgang aus. Mit Blick auf den Geschäftsverlauf rechnet Bike24 nun mit einem Umsatzwachstum von minus 5 bis plus 5 Prozent und einer bereinigten EBITDA Marge zwischen 3 und 6 Prozent.

ABB

hat im zweiten Quartal 2022 trotz einer starken Nachfrage die Analystenerwartungen verfehlt. Der Auftragseingang wuchs um 10 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz verringerte sich um 3 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar, auf vergleichbarer Basis wuchs er um 6 Prozent. Der viel beachtete operative Gewinn legte um 2 Prozent auf 1,136 Milliarden Dollar zu. Die entsprechende Marge erreichte 15,5 (Vorjahr 15,0) Prozent. Der Konzerngewinn sackte um 50 Prozent auf 379 Millionen Dollar ab. Analysten haben im Konsens mit einem Umsatz von 7,44 Milliarden und einem Gewinn von 467 Millionen Dollar gerechnet.

ABB

will seine Turbolader-Sparte Accelleron abspalten und an die Börse bringen. Demnach soll Accelleron durch Ausschüttung der Aktien als Sachdividende an die ABB-Aktionäre abgespaltet werden. ABB-Aktionäre sollen für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktie bekommen. Der Börsengang ist für den 3. Oktober geplant.

FORD

plant den Abbau von mehreren Tausend Stellen, um die Kosten zu senken und das Unternehmen für einen langfristigen Übergang zu Elektrofahrzeugen zu positionieren. Es werde erwartet, dass Pläne zur Reduzierung von mehr als 4.000 Arbeitsplätzen bekannt gegeben werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

QUALTRICS

Die SAP-Tochter hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt als erwartet, beim Ergebnis aber enttäuscht und die Jahresprognose gekappt. Der Nettoverlust erhöhte sich auf 279,2 (263,5) Millionen Dollar. Die Einnahmen stiegen um 43 Prozent auf 356,4 Millionen Dollar, wobei die Abonnementumsätze mit 47 Prozent auf 300,6 Millionen Dollar überproportional zulegten. Die Umsatzschätzung der Analysten hatte auf 345 Millionen Dollar gelautet. Qualtrics selbst hatte 344 bis 346 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

TESLA

hat zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr einen Rückgang des Quartalsgewinns gemeldet und verwies dazu auf den längeren Stillstand seines Montagewerks in Schanghai, von dem man sich gerade erhole. Tesla verbuchte für das zweite Quartal einen Umsatz von 16,9 (18,8) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit rund 16,5 Milliarden gerechnet. Der Gewinn belief sich auf 2,3 Milliarden Dollar und lag damit über der Marktschätzung von 1,9 Milliarden.

===

July 21, 2022 01:33 ET (05:33 GMT)