Rezessions- und damit Nachfragesorgen belasteten die Ölpreise, die um rund 3 Prozent nachgaben. Händler sprachen von einer schwachen Benzinnachfrage in den USA - trotz der Urlaubssaison. Zudem erhöhte sich das Angebot, weil wieder mehr libysches Erdöl an den Markt kam. Die Gaspreise in Europa gingen wenig verändert aus dem Tag, nachdem sie zunächst noch deutlicher gefallen waren mit der Wiederaufnahme der russischen Gaslieferung nach Europa, allerdings auf dem bekannten gedrosselten Niveau.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.714,63 1.718,53 -0,2% -3,91 -6,3%

Silber (Spot) 18,76 18,86 -0,5% -0,10 -19,5%

Platin (Spot) 878,90 876,22 +0,3% +2,68 -9,4%

Kupfer-Future 3,34 3,30 +1,1% +0,04 -24,7%

YTD zu Vortag

Der Goldpreis (+1,3%) erholte sich von seinem Jahrestief im Verlauf dank deutlich gesunkener Marktzinsen. Zudem implizierten die schwachen Konjunkturdaten eine weniger forsche Gangart der Fed bei künftigen Zinsanhebungen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen lag im Juli wie erwartet und unverändert zum Vormonat bei -41.

ITALIEN - Politik

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst, womit automatisch vorgezogene Neuwahlen nötig werden, die im September stattfinden sollen. Der bisherige Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuvor angesichts einer tiefen Krise in der Regierungskoalition seinen Rücktritt erklärt.

JAPAN - Inflation

Der Inflationsdruck in Japan steigt: Der Verbraucherpreisindex kletterte im Juni um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit liegt die Inflation den dritten Monat in Folge über der Zielmarke der Bank of Japan von 2 Prozent.

UKRAINE-BLOG

- Die Ukraine und Russland wollen am Freitag ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide und anderer landwirtschaftlicher Güter unterzeichnen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres sollen bei der Unterzeichnung in Istanbul anwesend sein. Das Abkommen betrifft demnach sowohl ukrainische als auch russische Getreideexporte.

SIEMENS ENERGY

Die Amprion Offshore GmbH hat Siemens Energy mit der Lieferung von Technik für Konverterstationen beauftragt. Der Auftragswert bewegt sich im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist damit der größte Offshore-Netzanbindungs-Auftrag, den das Unternehmen erhalten hat.

KOENIG & BAUER

steigt mit 49 Prozent bei der italienischen Celmacch ein - einem Spezialisten auf dem Gebiet Wellpappe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

NAGARRO

hat die Umsatzprognose für 2022 von 770 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro angehoben. Die Schätzung für die Bruttomarge wurde von 28 Prozent auf 27 Prozent angepasst, während die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bei 14 Prozent verblieb.

WASHTEC

geht für 2022 aufgrund des hohen Auftragsbestandes jetzt von einem Umsatzwachstum von 10 bis 12 Pozent aus. Somit wird ein Jahresumsatz zwischen 476 und 484 statt 450 bis 470 Millionen Euro erwartet. Wegen der Lieferkettenprobleme, der hohen Materialpreise und der zeitverzögerten Wirkung der Preiserhöhungen reduzierte Washtec die Prognose einer zweistelligen EBIT-Rendite.

SIKA

hat im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn um rund ein Fünftel gesteigert. Höhere Preise für Rohmaterialien konnten weitgehend über höhere Verkaufspreise weitergegeben worden. Den Ausblick bekräftigte der Bauchemiekonzern. Der Umsatz kletterte in Lokalwährungen um 19,5 Prozent auf 5,25 Milliarden Franken. Das EBIT erreichte 842 Millionen Franken, ein Plus von 22,7 Prozent, der Nettogewinn stieg um 21 Prozent auf 599 Millionen Franken.

