Am Rentenmarkt überwogen die Konjunktursorgen, mit den steigenden Notierungen sanken die Renditen. Zudem belasteten nachgebende Zinserwartungen die Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo., 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0126 +0,1% 1,0260 1,0126 -9,7%

EUR/JPY 138,32 -0,5% 135,06 138,32 +2,7%

EUR/CHF 0,9753 +0,1% 1,0525 0,9753 -5,9%

EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8373 0,8421 -0,2%

USD/JPY 136,60 -0,7% 131,66 136,60 +13,6%

GBP/USD 1,2024 +0,0% 1,2253 1,2024 -9,4%

USD/CNH 6,7691 -0,0% 6,7814 6,7691 +6,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.837,45 -0,5% 23.023,84 20.837,45 -50,5%

Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt werde. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,24 93,89 -0,7% -0,65 +30,3%

Brent/ICE 99,26 100,03 -0,8% -0,77 +33,3%

Wie sehr Anleger noch immer eine globale Rezession fürchteten, zeigte sich bei den abstürzenden Erdölpreisen - belastet von schwachen Konjunkturdaten aus China. China stehe schon an der Schwelle zur Rezession, hieß es. Rezessions- und Nachfragesorgen drückten die Erdölpreise kräftig und WTI (-4,8%, Brent -4,1%) auf den tiefsten Stand seit dem 25. Februar. Belastet wurden die Preise auch durch ein überraschend hohes Angebot aus Libyen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.773,32 1.772,23 +0,1% +1,09 -3,1%

Silber (Spot) 20,23 20,36 -0,6% -0,13 -13,2%

Platin (Spot) 911,98 910,99 +0,1% +0,99 -6,0%

Kupfer-Future 3,48 3,54 -1,8% -0,07 -21,5%

Nachgebende Zinserwartungen und gesunkene Marktzinsen stützten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIENS ZENTRALBANK erhöht Cash Rate Zielsatz um 50 Bpt auf 1,85%

UKRAINE-KRIEG

- Die USA geben weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 550 Millionen Dollar frei. Geliefert werden soll unter anderem mehr Munition für Raketenwerfer vom Typ Himars und für andere Waffen, teilte der für Themen der nationalen Sicherheit zuständige Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, mit.

- Die Ukraine hat das erste Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Mars-II aus Deutschland erhalten. Dies teilte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

COVESTRO

hat im zweiten Quartal von höheren Durchschnittspreisen profitiert, konnte die deutlich gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe aber nur teilweise kompensieren. Während der Umsatz bei leicht rückläufigen Mengen um 19 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zulegte, brach der Überschuss um mehr als die Hälfte auf 199 Millionen von 449 Millionen Euro ein, wie der Kunststoffhersteller bei Vorlage der kompletten Zwischenbilanz in Leverkusen mitteilte.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Covestro unter Verweis auf die drastisch gestiegenen Energiekosten und die konjunkturelle Eintrübung seine Prognose gesenkt - zum zweiten Mal in diesem Jahr. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werden nur zwischen 1,7 Milliarden und 2,2 Milliarden Euro Gewinn (EBITDA) erwartet, statt wie bisher 2 Milliarden bis 2,5 Milliarden Euro. Bis Mai standen sogar 2,5 Milliarden bis 3 Milliarden auf dem Plan.

FRESENIUS

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag von Fresenius Kabi für MSB11456, einem Biosimilar-Kandidaten von Actemra (Tocilizumab), zur Prüfung akzeptiert.

MEDIOS

Matthias Gärtner bleibt länger CEO der Medios AG. Der Aufsichtsrat des Unternehmens verlängerte den Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands vorzeitig bis zum 31. Januar 2025.

WINDELN.DE

Der Wirtschaftsprüfer KPMG des Online-Händlers Windeln.de will voraussichtlich Versagungsvermerke für den Jahres- und Konzernabschluss 2021 des Unternehmens erteilen. Es bestünden Zweifel an der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, weil die letzte geplante Kapitalerhöhung am 1. Juli 2022 abgebrochen werden musste, teilte das Unternehmen mit. Der Online-Händler sieht die eigene Situation ganz anders als der Wirtschaftsprüfer. Windeln.de sieht sich ungeachtet des ausbleibenden Emissionserlöses aus der abgesagten Kapitalerhöhung weiterhin weder zahlungsunfähig noch überschuldet im insolvenzrechtlichen Sinne.

APPLE

will neue Anleihen ausgeben, um den Rückkauf von Aktien und die Zahlung von Dividenden zu finanzieren. Der iPhone-Hersteller plant eine vierteilige Transaktion, die aus Anleihen mit 7-, 10-, 30- und 40-jähriger Laufzeit besteht.

