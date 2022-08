Der Dollar fiel in Reaktion auf die Ankündigung von Wirtschaftsstimuli in China, machte aber nach den guten US-Konjunkturdaten einen Teil seiner Verluste wett.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,32 92,52 +0,9% +0,80 +31,5%

Brent/ICE 100,21 99,34 +0,9% +0,87 +34,6%

Die Ölpreise wurden im späten Handel belastet von der Aussicht, dass bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommt, falls es zu einer Einigung im Atomstreit mit Teheran kommt. Anfangs hatten noch Spekulationen auf eine Kürzung der Opec-Fördermenge die Preise gestützt, nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Vertreter des Kartells entsprechende Andeutungen gemacht hatten. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI sank um 2,5 Prozent auf 92,52 Dollar. Brent fiel um 1,9 Prozent auf 99,34 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.756,09 1.758,94 -0,2% -2,86 -4,0%

Silber (Spot) 19,26 19,31 -0,2% -0,05 -17,4%

Platin (Spot) 888,33 886,50 +0,2% +1,83 -8,5%

Kupfer-Future 3,72 3,70 +0,5% +0,02 -16,1%

Der Goldpreis profitierte etwas vom nachgebenden Dollar und sinkenden Anleiherenditen. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.757 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

JAPAN/KERNVERBRAUCHERPREISE TOKIO Aug +2,6% (PROG: +2,5%) gg Vj

US- GELDPOLITIK

Die US-Notenbank sollte die Zinsen rasch und in großen Schritten erhöhen, so dass der Leitzins zum Jahresende bei 3,75 bis 4,00 Prozent stehe, meint James Bullard, Präsident der Notenbankfiliale von St. Louis. Bullard verwies in einem Interview mit CNBC auf die aktuell hohe Inflation und den gleichzeitig starken Arbeitsmarkt. Der Zeitpunkt sei günstig, um die Zinsen auf das angemessene Niveau zu bringen. Bullard argumentierte, dass große Zinsschritte in einer frühen Phase des Erhöhungszyklus richtig seien, denn sie zeigten, dass die Fed die Bekämpfung der Inflation ernst nehme. Es sei notwendig, die Zinsen auf ein Niveau zu bringen, das die Inflation drücke. Auf dem aktuellen Niveau sei das nicht der Fall.

DEUTSCHLAND - GASUMLAGE

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Überprüfung der umstrittenen Gasumlage angekündigt. Der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden, sagte Habeck laut einem Bericht der Zeitung Welt am Donnerstagabend beim Westfälischen Unternehmertag in Münster.

LUFTHANSA

Eine Einigung der Lufthansa mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ist gescheitert. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind die juristischen und organisatorischen Vorbereitungen für Streikmaßnahmen gestartet worden. Die VC sei aber weiterhin erreichbar.

EDF

lässt vier ihrer Kernreaktoren in Frankreich aufgrund von Korrosionsproblemen noch mehrere Monate lang vom Netz. EDF halte an der Jahresprognose für die Atomproduktion von 280 bis 300 Terawattstunden im Jahr 2022 fest, so eine Sprecherin. Angesichts der Ausfälle dürfte die Produktion aber wahrscheinlich am unteren Ende der Spanne liegen.

TWITTER

Im Rechtsstreit zwischen Elon Musk und Twitter um die gescheiterte 44-Milliarden-Dollar-Übernahme hat ein Gericht in Delaware die Globalforderung des exzentrischen Milliardärs nach Herausgabe von vollständigen Nutzerdaten als "absurd weit gefasst", zurückgewiesen. Zugleich ordnete das Gericht nach einer Anhörung aber an, dass das Social-Media-Unternehmen einen Teil der Informationen zur Verfügung stellt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)