WTI/Nymex 96,63 97,01 -0,4% -0,38 +36,2%

Brent/ICE 104,34 105,09 -0,7% -0,75 +40,1%

Die Ölpreise legten um bis zu 4,2 Prozent zu und markierten damit den höchsten Stand seit vier Wochen. "Die wöchentlichen weltweiten Lagerbestände sind um 7,8 Prozent gesunken, und die Opec droht immer noch mit weiteren Produktionskürzungen, falls sich die Wirtschaft verlangsamt. Außerdem befinden wir uns derzeit in der Wirbelsturmsaison mit einem Tropensturm über dem Atlantik", sagte Analyst Dennis Kissler von BOK Financial.

Gold (Spot) 1.736,47 1.738,35 -0,1% -1,88 -5,1%

Silber (Spot) 18,74 18,78 -0,2% -0,04 -19,6%

Platin (Spot) 865,05 867,08 -0,2% -2,03 -10,9%

Kupfer-Future 3,60 3,61 -0,3% -0,01 -18,7%

Der Goldpreis zeigte sich stabilisiert nach den jüngst deutlichen Abgaben im Zuge der falkenhaften Aussagen von Fed-Präsident Powell. Tendenziell belastete aber weiterhin die Aussicht auf deutlich steigende Zinsen das zinslose Edelmetall, hieß es.

KLIMAWANDEL

Selbst ohne eine zusätzliche Erderwärmung in der Zukunft wird das Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes Wissenschaftler zufolge zu einem erheblichen Anstieg des Meeresspiegels führen. Laut einer Studie wird allein die bisherige globale Erwärmung einen Verlust des Eisvolumens um 3,3 Prozent verursachen. Das würde zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 27,4 Zentimeter führen.

UKRAINE-KRIEG

Die ukrainische Armee hat eine Großoffensive im Süden des Landes gestartet. Dabei konzentrieren sich die Kämpfe um die seit Monaten von russischen Truppen besetzte Region um die Großstadt Cherson. In der gesamten Region liefen "starke Artillerieangriffe auf feindliche Stellungen", sagte der stellvertretende Chef des Regionalrats, Serhij Chlan. Russische Quellen bestätigten die Offensive der Ukraine.

In der südukrainischen Region Cherson ist ein ehemaliger Abgeordneter erschossen worden, der in den Dienst der russischen Besatzungstruppen getreten war. Russische Ermittler teilten mit, der stellvertretende Leiter der Militär- und Zivilverwaltung, Alexej Kowalew, sei ermordet worden. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Repräsentanten des russischen Besatzerregimes getötet worden.

ÜBERGEWINNSTEUER DEUTSCHLAND

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich gemeinsam für ein Abschöpfen der exorbitant hohen Gewinne solcher Unternehmen ausgesprochen, die von der aktuellen Energiekrise und den hohen Preisen profitieren. Die Mittel sollten genutzt werden, um Menschen mit kleinen Einkommen und bedürftigen Firmen zu helfen, so Habeck. Von der Leyen betonte zudem, dass man in den Energiemarkt eingreifen und zunächst Sofortmaßnahmen umsetzen müsse, um die steigenden Strompreise zu begrenzen. Daneben sei zu Beginn des kommenden Jahres eine fundamentale Reform des Strommarkts nötig. Der Gaspreis dürfe nicht länger den Strompreis dominieren, so von der Leyen auf einer Diskussionsveranstaltung.

- Um Entlastungen für hohe Energiekosten zu finanzieren, prüft das Bundeswirtschaftsministerium laut einem "Spiegel"-Bericht die Einführung einer Übergewinnsteuer auf Strom, der aus Braunkohle und Erneuerbaren Energien gewonnen wird. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf das "Umfeld des Ministeriums" berichtete, gibt es Überlegungen, dass der Staat einen fixen Verbraucherpreis für Strom aus diesen Quellen festlegen könne.

ADLER GROUP

hat Thomas Echelmeyer zum Chief Financial Officer (CFO) berufen. Echelmeyer ist bereits seit dem 1. Juni 2022 interimistisch als CFO tätig. Aus Gründen der Vorsicht hat der Verwaltungsrat zuvor bereits beschlossen, den Aktionären der Adler Group keinen Dividendenvorschlag zu unterbreiten, solange kein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde und wird daher bis auf weiteres auch keine zukunftsgerichtete Aussage zur Dividende treffen, wie es weiter hieß.

UNIPER

Der Betriebsrat und die Gewerkschaften rufen die Bundesregierung um Hilfe und bitten um die Übernahme der Mehrheit bei dem angeschlagenen Konzern: "Sollten weitere Mittel zur Stabilisierung der Situation über das beschlossene Rettungspaket hinaus erforderlich sein und Fortum nicht willens sein, einen Beitrag beizusteuern, möchten wir die Bundesregierung sehr eindringlich darum bitten, ihren Einfluss auf Uniper ausweiten und eine Mehrheitsbeteiligung anzustreben", heißt es in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner, wie die Rheinische Post berichtet. Bislang plant der Bund den Einstieg bei Uniper mit 30 Prozent.

