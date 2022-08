Der Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft zur Schwäche, der Dollarindex gibt 0,2 Prozent nach. Doch dürfte der Greenback kurzfristig von der sinkenden Risikoneigung profitieren. Zudem hat mit John Williams ein weiterer Fed-Vertreter mögliche Zinssenkungen 2023 praktisch ausgeschlossen. Laut MUFG unterstrich er, dass die US- Geldpolitik 2023 restriktiv bleiben werde. Es spreche daher Vieles für den Dollar, heißt es im Handel. Der Euro werde indes von Zinserhöhungsspekulationen gestützt - und von der aktuellen Dollarschwäche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,49 91,64 +0,9% +0,85 +30,3%

Brent/ICE 100,01 99,31 +0,7% +0,70 +34,3%

Die Ölpreise gaben um bis zu 5,6 Prozent nach. Am Vortag waren sie noch auf den höchsten Stand seit rund vier Wochen geklettert. Zu dem Ausverkauf trugen Berichte bei, wonach der Iran und die USA kurz vor einer Erneuerung des Atomabkommens stehen könnten. Dadurch könnte mehr iranisches Öl an die Märkte kommen. Außerdem gab es Berichte, wonach die Opec+ derzeit nicht über die Möglichkeit von Ölförderkürzungen diskutiere.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,82 1.723,83 +0,1% +1,00 -5,7%

Silber (Spot) 18,47 18,53 -0,3% -0,05 -20,8%

Platin (Spot) 857,23 851,00 +0,7% +6,23 -11,7%

Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,8% +0,03 -19,4%

YTD zu Vortag

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen setzte den Goldpreis unter Druck. Dieser fiel den dritten Handelstag in Folge auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Dazu kam die leichte Erholung des Dollar, die auf dem zinslosen Edelmetall lastete. Eine Unterstützung wird bei 1.700 Dollar je Feinunze gesehen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Russland hat nach Angaben des Pentagon erste Kampfdrohnen aus dem Iran für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine erhalten. Allerdings deuteten die vorhandenen Informationen darauf hin, dass viele dieser Drohnen fehlerhaft seien, sagte Pat Ryder, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, am Dienstag. Beweise für diese Behauptung lieferte er nicht.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der New Yorker Fed bringt etwas Farbe in die "Schmerz"-Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell in Jackson Hole. John Williams sagte am Dienstag, dass die US-Notenbank wahrscheinlich ihren Leitzins "etwas über" 3,5 Prozent anheben müsse, um die US-Wirtschaft ausreichend zu bremsen.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 593.000 Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände fielen um 3,4 Millionen Barrel nach plus 0,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,4 (Juli: 49,0). Ökonomen hatten einen Stand von 49,2 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August eingetrübt, wie der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 52,6 (Vormonat: 53,8) Punkte.

ERDGASMARKT EUROPA

Die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 sind am Mittwoch erneut gestoppt worden. Das ging am Morgen aus Daten des Europäischen Netzwerks für die Übertragungssysteme der Gasversorger (Entsog) hervor. Der russische Gasriese Gazprom hatte die Dauer des Lieferstopps vorab mit drei Tagen angegeben. Grund sind demnach "turnusgemäße Wartungsarbeiten." Am Samstag soll das Gas den Gazprom-Angaben zufolge wieder auf dem zuletzt niedrigen Niveau fließen.

RUSSLAND

Michail Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion, ist im Alter von 91 Jahren in Russland gestorben. Heute Abend ist Michail Sergejewitsch Gorbatschow nach langer schwerer Krankheit gestorben, teilte das der russischen Präsidentschaft unterstellte Zentralkrankenhaus am Dienstag mit, wie mehrere russische Nachrichtenagenturen meldeten.

HPE

Hewlett Packard Enterprise hat im dritten Quartal etwas mehr verdient und damit den Markterwartungen entsprochen. Mit Blick auf die Gewinn- und Cashflow-Erwartungen für das Gesamtjahr wird der Spezialist für Server-, Speicher- und Netzwerkangebote für Firmenkunden etwas vorsichtiger. Der Gewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Juli auf 409 Millionen US-Dollar von 392 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 48 Cent und lag damit im Rahmen der Analystenerwartungen.

