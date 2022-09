Im Ringen um eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran haben sich die USA enttäuscht über die jüngste Antwort aus Teheran gezeigt. "Wir können bestätigen, dass wir über die EU die Antwort des Iran erhalten haben", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. "Wir prüfen sie und werden über die EU antworten, aber leider ist sie nicht konstruktiv."

Nach einer ersten Inspektion im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja werden Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auf dem Kraftwerksgelände bleiben.

Der scheidende Premierminister Boris Johnson hat für den Bau eines neuen Atomkraftwerks im Osten des Landes eine staatliche Finanzierung in Höhe von 700 Millionen Pfund (812 Millionen Euro) zugesagt.

Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa sind am Freitag in einen ganztägigen Streik getreten. Der Ausstand begann offiziell nach Mitternacht, ab dem Morgen fielen die ersten Verbindungen aus. Unter anderem in Frankfurt am Main und München zeigten die Anzeigetafel viele gestrichene LH-Flüge sowohl zu Zielen in Deutschland als auch ins Ausland an.

bestellt Jörg Lohr zum neuen Vorstandsmitglied. Der bisherige Geschäftsführer der Compleo Charging Software GmbH soll ab sofort die neugeschaffene Position des Chief Commercial Officer einnehmen.

hat ein Angebot von einem US-Konsortium für sein Detektorgeschäft erhalten. Dabei geht es um einen Unternehmenswert von 214 Millionen Dollar.

hat in seinem jüngsten Quartal dank der Nachfrage von seinen Cloud- und Geschäftskunden mehr verdient als erwartet. Das Unternehmen aus dem kalifornischen San Jose erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinn von 3,07 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,88 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 9,73 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 9,56 US-Dollar.

hat nach einem 29-prozentigen Umsatzwachstum im zweiten Quartal seine Prognose für Einnahmen und Ergebnis im Gesamtjahr deutlich angehoben. Der kanadische Händler von Sport- und Yogabekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenengpässen und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie des Unternehmens schoss nachbörslich um 9,8 Prozent in die Höhe. Lululemon rechnet nun mit einem Jahresumsatz zwischen 7,87 und 7,94 (zuvor: 7,61 bis 7,71) Milliarden Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie zwischen 9,75 und 9,90 (9,35 bis 9,50) Dollar gesehen wird.

hat den Konsumgüter-Manager Laxman Narasimhan zu ihrem neuen CEO ernannt. Narasimhan übernimmt den Job vom früheren Chef Howard Schultz , der wieder vorübergehend das Ruder übernommen hatte, um den Kaffeekonzern durch steigende Kosten, einen gewerkschaftlichen Druck und Herausforderungen in Übersee zu steuern.

