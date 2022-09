DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9885 -0,4% 0,9924 1,0022 -13,1%

EUR/JPY 138,79 -0,2% 139,01 140,43 +6,0%

EUR/CHF 1,0171 -0,3% 1,0176 1,0201 -6,3%

EUR/GBP 0,8634 -0,0% 0,8635 0,8659 +2,8%

USD/JPY 140,38 +0,2% 140,15 140,12 +22,0%

GBP/USD 1,1451 -0,3% 1,1487 1,1574 -15,4%

USD/CNH 6,9517 +0,4% 6,9218 6,9053 +9,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.986,15 +1,2% 19.986,15 20.195,00 -56,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schon vor den Arbeitsmarktdaten etwas nachgebende Dollar kam auf breiter Front zunächst noch etwas weiter zurück. Mit der Gazprom-Meldung erholte er sich aber wieder, weil der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Der Euro fiel so wieder unter die Parität zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,53 86,87 +1,9% +1,66 +24,7%

Brent/ICE 95,08 93,02 +2,2% +2,06 +28,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach drei Tagen in Folge mit Abgaben, kam es bei den Ölpreisen zunächst zu einer Erholung, dann trübte sich aber auch dort die Stimmung ein und am Ende standen nur noch Gewinne bis 0,8 Prozent. Im Fokus hatten schon vor der Gazprom-Meldung eher preisdrückende Themen gestanden, wie die Atomgespräche zwischen Iran und den USA, die bei einer Einigung zu einem erhöhten Angebot an iranischem Öl führen und so die Preise belasten dürften. Keine erkennbaren Auswirkungen hatten zunächst die G7-Pläne für einen möglichen Preisdeckel für russisches Öl.

Der europäische Gaspreis sackte um 12 Prozent ab, nachdem Gazprom mitgeteilt hatte, ab Samstagfrüh die Lieferung durch Nord Stream 1 wie geplant wiederaufzunehmen. Erst nach Handelsende hieß es dann, dass wegen eines bei der Wartung entdeckten Fehlers bis auf Weiteres kein Gas fließen wird.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,47 1.712,40 -0,1% -0,93 -6,5%

Silber (Spot) 18,04 18,05 -0,0% -0,01 -22,6%

Platin (Spot) 840,55 837,00 +0,4% +3,55 -13,4%

Kupfer-Future 3,41 3,42 -0,4% -0,01 -23,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA -Konjunktur

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf 55,0 (Juli: 55,5) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 52,6 (Vormonat: 53,8) Punkte gesunken.

DEUTSCHLAND - Fachkräftemangel

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will den Fachkräftemangel mit stärkerer Zuwanderung lösen und den Weg nach Deutschland mit der Einführung einer so genannten Chancenkarte vereinfachen. Dafür werde die Ampel im Herbst ein modernes Einwanderungsgesetz vorlegen mit einem transparenten Punktesystem.."

OPEC+

Russland unterstütze derzeit keine Kürzung der Ölproduktion, und wahrscheinlich werde die Opec+ bei ihrem Treffen am Montag ihre Fördermenge konstant halten, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen.

ZYPERN - Rating

S&P Global hat die Bonität Zyperns von BBB- erhöht auf BBB. Der Ausblick ist stabil.

MERCEDES-BENZ

Unternehmenschef Ola Källenius will das China-Geschäft trotz wachsender politischer Spannungen weiter ausbauen. Das Wachstumspotenzial dort werde in den nächsten zehn Jahren höchst attraktiv bleiben, sagte Källenius Welt am Sonntag. Einer stärkeren Regionalisierung der Wirtschaft erteilte Källenius eine Absage.

VOLKSWAGEN/PORSCHE

Der VW-Konzern stellt die Weichen für einen Börsengang von Porsche: Am Montag wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat mit der Frage befassen, ob sie das Tochterunternehmen Ende September oder Anfang Oktober an die Börse bringen. Die Gremien sollen ferner darüber beraten, 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien der Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE zu verkaufen.

VOLKSWAGEN

Trotz der Umstellung der Produktion auf Elektromobilität plant der neue VW-Chef Oliver Blume keinen Arbeitsplatzabbau, wie er der Bild am Sonntag sagte. Ihm sei wichtig, zunächst bei den Produkten anzusetzen. Trotz zunehmender politischer Spannungen mit China und weiteren Vorwürfen zu Menschenrechtsverletzungen in der Uiguren-Region Xinjiang will Blume an dem VW-Werk dort festhalten.

SAF-HOLLAND

hält nach der bis 31. August verlängerten Annahmefrist seines Übernahmeangebots für den Bremssystem-Hersteller Haldex ca. 96,14 Prozent der ausstehenden Aktien.

SYNBIOTIC

Das auf Hanf- und Cannabis-Produkte spezialisierte Unternehmen erhöht das Kapital durch die Ausgabe von bis zu 334.000 neuen Stückaktien zum Platzierungspreis von 15,00 Euro je Aktie. Das entspricht einem Gesamterlös von rund 5 Millionen Euro. Der letzte Kurs der Aktie lag am Freitag bei 15,70 Euro. Mit dem Erlös will Synbiotic das operative Geschäft weiter ausbauen, insbesondere vor dem Hintergrund des fortlaufenden Legalisierungsprozesses von Cannabis für den Freizeitkonsum.

DEUTSCHE BAHN

Die Probleme der Deutschen Bahn mit Betonschwellen haben zu massiven Streckensperrungen im deutschen Schienennetz geführt. Einer Auflistung der Bahn-Tochter DB Netz zufolge bestehen derzeit an rund 165 Stellen im Schienenverkehr Einschränkungen bis hin zu Vollsperrungen.

ARCELORMITTAL

will wegen der steigenden Energiekosten zwei Werke in Deutschland schließen. Bereits am Donnerstag hatte der Konzern die Schließung eines Hochofens in Spanien angekündigt. Grund hierfür sei eine gesunkene Stahlnachfrage.

DELIVEROO

ist in Paris zu einer Nachzahlung von Sozialabgaben in Höhe von 9,7 Millionen Euro verurteilt worden.

UBS

und Wealthfront haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, ihre ursprünglich am 26. Januar 2022 bekannt gegebene Fusionsvereinbarung zu beenden. Die UBS wird nun in Wealthfront-Aktien wandelbare Anleihe im Wert von 69,7 Millionen Dollar erwerben.

