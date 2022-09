ÖL / GAS

WTI/Nymex 88,62 86,87 +2,0% +1,75 +24,9%

Brent/ICE 95,08 95,74 -0,7% -0,66 +28,6%

Die Ölpreise zogen an um rund 2,5 Prozent, wobei im Tagesverlauf etwas Unterstützung von der Opec+ kam. Das Förderkartell hatte eine leichte Senkung der monatlichen Förderung beschlossen angesichts der wegen Rezessionstendenzen schwächelnden Nachfrage. Der europäische Gaspreis haussierte - in der Spitze um über 30 Prozent, am Ende aber nur noch um 17 Prozent, nachdem Gazprom die Lieferungen aus Russland eingestellt hatte.

Gold (Spot) 1.716,90 1.712,14 +0,3% +4,76 -6,2%

Silber (Spot) 18,31 18,21 +0,5% +0,10 -21,5%

Platin (Spot) 854,95 852,95 +0,2% +2,00 -11,9%

Kupfer-Future 3,47 3,42 +1,3% +0,05 -21,8%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht auf 2,35 Prozent.

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Zwei der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke sollen bis zum nächsten Frühjahr als Notreserve für die Stromversorgung bereitstehen. Dies kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung des Ergebnisses des zweiten sogenannten Stresstests zur Sicherheit der Energieversorgung an.

DEUTSCHLAND/FRANKREICH - Energiepolitik

In einem Akt der Solidarität angesichts der Energiekrise in Europa haben Deutschland und Frankreich höhere gegenseitige Energielieferungen in Krisenzeiten vereinbart. Frankreich wird demnach Gas an das Nachbarland liefern und Deutschland im Gegenzug mehr Strom, sollte es die Lage im Winter erfordern.

IRAN - Atomabkommen

Nach anfänglicher Zuversicht hat sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell skeptisch über eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran geäußert. Er nannte es "besorgniserregend", dass es keine positiven Signale zwischen den USA und dem Iran gebe.

NIEDERLANDE

Die Inflationsrate lag laut CBS im August bei 12,0 Prozent nach 10,3 Prozent im Juli.

SLOWAKEI - Politik

Die slowakische Mitte-Rechts-Regierung hat ihre Mehrheit im Parlament verloren. "Es beginnt die Zeit einer Minderheitsregierung", erklärte Ministerpräsident Eduard Heger.

LUFTHANSA

Der Tarifkonflikt bei der Lufthansa spitzt sich zu. Die Piloten wollen ab Mittwoch erneut streiken - diesmal über zwei Tage. Die Gewerkschaft Cockpit erklärte sich aber verhandlungsbereit, sollte es ein "ernstzunehmendes" Angebot geben. Das Unternehmen habe die "Zeit nutzlos verstreichen" lassen und kein Angebot vorgelegt, so die Vereinigung Cockpit. Demnach sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo vom 7. September bis 9. September.

MISTER SPEX

hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt und plant nur noch mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 12 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten gut 18 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen nun zwischen minus 6 Prozent und minus 3 Prozent. Um sich dem derzeitigen Marktumfeld anzupassen und die Profitabilität substantiell zu steigern, wurde das Effizienz-Programm "Lean for Leaverage" aufgelegt. Eckpfeiler des Programms sind der Fokus auf das erfolgreiche Omnichannel Kerngeschäft in der DACH-Region, die Optimierung des Produkt-Mix und der Wahrenrohertragsmargen sowie ein striktes Management der zentralen Personal- und sonstigen Kosten.

SAFRAN / THALES

Der Triebwerkshersteller Safran führt exklusive Verhandlungen mit dem Rüstungskonzern Thales über dessen Geschäft mit elektrischen Systemen für die Luftfahrt. Der Geschäftsbereich erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 124 Millionen Euro.

