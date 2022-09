Der Preis für die Sorte Brent gab um 3,2 Prozent nach. Die Sorgen vor einer globalen Rezession und damit einer sinkenden Nachfrage träten wieder in den Vordergrund, hieß es am Markt. Die Ölpreise waren im August den dritten Monat in Folge gefallen, die längste monatliche Verlustserie seit 2020. Die Reaktion der Opec+ darauf, die Produktion ab Oktober um 100.000 Barrel pro Tag zu senken, sei viel zu gering ausgefallen, hieß es.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.696,08 1.701,50 -0,3% -5,43 -7,3%

Silber (Spot) 17,95 18,08 -0,7% -0,13 -23,0%

Platin (Spot) 851,25 856,73 -0,6% -5,48 -12,3%

Kupfer-Future 3,42 3,47 -1,5% -0,05 -22,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und den höheren Marktzinsen um 0,7 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Chinas Exporte sind im August angesichts einer abgeschwächten weltweiten Nachfrage nach chinesischen Waren langsamer gewachsen und hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Sie legten um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu und wuchsen damit langsamer als im Juli mit noch 18 Prozent. Volkswirte hatten 12,5 Prozent geschätzt. Die Einfuhren erhöhten sich um 0,3 Prozent und blieben damit sowohl hinter dem Anstieg von 2,3 Prozent im Juli sowie der Konsensschätzung von 1,5 Prozent zurück.

GROSSBRITANNIEN

In ihrer ersten Rede als Premierministerin hat Liz Truss versprochen, Großbritannien aus dem "Sturm" der Wirtschaftskrise herauszuführen und das Land wieder aufzubauen. Truss sagte, ihre drei Prioritäten seien die Wirtschaft, die explodierenden Energiepreise und das staatliche Gesundheitssystem NHS sein. Die Regierungschefin kündigte noch für diese Woche Maßnahmen gegen die "unbezahlbaren Energierechnungen" an.

USA/RUSSLAND

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden lehnt eine Einstufung Russlands als einen "staatlichen Sponsor des Terrorismus" ab. Dieser Schritt sei "nicht der effektivste oder stärkste Weg", um "Russland zur Verantwortung zu ziehen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses.

SGL CARBON

hat seine Prognose für das laufende Gesamtjahr wegen einer guten Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern erneut angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden und einem bereinigten EBITDA von 170 Millionen bis 190 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT soll zwischen 110 Millionen bis 130 Millionen Euro liegen.

DEUTZ

hat die vakante Position des Finanzvorstands (CFO) nachbesetzt. Weitere Informationen dazu sollen kurzfristig folgen. Der bisherige Vorstand für Vertrieb, Marketing und Service, Michael Wellenzohn, wird seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern und das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen.

