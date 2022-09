Die Ölpreise legten um bis zu 1,7 Prozent zu. Stützend wirkte die Erwartung, dass die zähen Verhandlungen mit dem Iran im Atomstreit vorerst nicht zu einem Ergebnis führen werden und daher nicht so bald iranisches Öl den Markt fluten wird. Die US-Rohöllagerbestände sind nach offiziellen Angaben indessen stärker gestiegen als erwartet. Grund hierfür war jedoch die Zuführung von strategischen Öl-Reserven der US-Regierung. Berichten zufolge erwägt Washington die Reserven des Landes wieder aufzufüllen, sollte der Rohölpreis unter 80 Dollar je Barrel fallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.689,33 1.696,00 -0,4% -6,67 -7,7%

Silber (Spot) 19,47 19,73 -1,3% -0,26 -16,5%

Platin (Spot) 904,50 909,85 -0,6% -5,35 -6,8%

Kupfer-Future 3,56 3,54 +0,7% +0,02 -19,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich etwas leichter, nachdem steigende Marktzinsen und ein festerer Dollar den Preis des zinslosen Edelmetalls zuletzt deutlich belastet hatten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE

- Bundeskanzler Olaf Scholz hält beim Thema Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine an seiner Position fest, obwohl die US-Botschaft in Berlin jüngst allen Verbündeten die Entscheidung über die Art der Hilfen für die Ukraine jedem Land selbst überlassen hat. Scholz erklärte, es werde keine deutschen Alleingänge geben.

- UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin kaum Hoffnung auf baldigen Frieden in der Ukraine.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Regierung will die Unternehmen angesichts des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums bei Krediten unterstützten. Der Staatsrat kündigte ein Subventionsprogramm für Modernisierungskredite an Unternehmen im Volumen von 200 Milliarden Yuan - umgerechnet 28,7 Milliarden Euro - an. Die Banken des Landes sollen Kredite zum Maximalzins von 3,2 Prozent bereitstellen, um Hersteller, Kleinunternehmen und Dienstleister bei der Modernisierung ihrer Geschäftsausstattung zu unterstützen. 2,5 Prozentpunkte davon werden von der Regierung subventioniert. Der effektive Kreditzins für die Unternehmen liegt damit bei maximal 0,7 Prozent. Das Programm hat eine Laufzeit von einem Jahr und kann zwei Mal verlängert werden.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind im August dank der robusten Nachfrage nach Autos abermals gestiegen. Wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, legten sie um 22,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach 19 Prozent im Juli. Ökonomen hatten im Factset-Konsens mit 23,9 Prozent allerdings mehr erwartet.

ATOMABKOMMMEN IRAN

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht die Atomverhandlungen mit dem Iran "in einer Sackgasse" und erwartet kurzfristig keinen Durchbruch. Als Koordinator der Verhandlungen sei es seine Aufgabe, die Positionen zusammenzuführen - diese gingen seit dem Sommer jedoch leider auseinander, sagte Borrell der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in einem Interview. Die jüngsten Vorschläge der Iraner seien "nicht hilfreich" gewesen, sagte Borrell.

LIEFERKETTENGESETZ

Die Ampelkoalition hat sich darauf verständigt, die im Vergleich zur deutschen Regelung deutlich strengeren Pläne der EU-Kommission für ein Lieferkettengesetz zu unterstützen. Im Unterschied zum deutschen Gesetz sieht der Vorschlag der EU-Kommission unter anderem ein Klagerecht von Betroffenen gegen Unternehmen vor, sollte in deren Lieferkette gegen soziale oder Umweltstandards verstoßen werden.

SCHWEDEN

Das oppositionelle Rechtsbündnis hat die Parlamentswahl gewonnen. Die sozialdemokratische Regierungschefin Magdalena Andersson räumte am Mittwochabend ihre Niederlage ein und erklärte ihren Rücktritt.

QIAGEN

ist eine Forschungs- und Entwicklungskooperation im Bereich der Alzheimer-Erkrankungen mit dem Biotech -Unternehmen Neuron23 eingegangen. Wie der Konzern mitteilte, haben die Unternehmen eine Vereinbarung zur Entwicklung eines Parkinson-Begleitdiagnostikums für den in das Gehirn eindringenden LRRK2-Hemmer (Leucine-Rich-Repeat-Kinase 2) von Neuron23 unterzeichnet.

HAPAG-LLOYD

verstärkt sich mit einem Zukauf in Italien. Wie der Reedereikonzern mitteilte, übernimmt er einen Anteil von 49 Prozent an dem Logistikunternehmen Spinelli von bestehenden Aktionären. Die Familie Spinelli werde weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent halten. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

TESLA

legt seine Pläne zur Herstellung von Batteriezellen in Deutschland offenbar auf Eis, um sich für Steuervergünstigungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in den USA zu qualifizieren. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat die Tesla Inc, die daran arbeitet, eigenen Batterien für Elektroautos zu produzieren, darüber nachgedacht, die Zellfertigungsanlagen, die im Werk in der Nähe von Berlin eingesetzt werden sollten, in die USA zu verlagern.

NETFLIX

schätzt, dass eine werbegestützte Version seines Streaming-Dienstes bis zum dritten Quartal 2023 weltweit etwa 40 Millionen Zuschauer erreichen wird. Von den angepeilten 40 Millionen Nutzern sollen 13,3 Millionen aus den USA kommen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2022 01:40 ET (05:40 GMT)