+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9989 -0,1% 0,9996 0,9996 -12,2%

EUR/JPY 143,17 -0,2% 143,43 143,36 +9,4%

EUR/CHF 1,0391 +0,0% 1,0401 1,0417 -7,4%

EUR/GBP 0,8717 -0,0% 0,8718 0,8695 +3,7%

USD/JPY 143,33 -0,1% 143,49 143,42 +24,5%

GBP/USD 1,1459 -0,1% 1,1468 1,1495 -15,3%

USD/CNH 7,0241 +0,2% 7,0133 7,0085 +10,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.790,27 -0,2% 19.823,46 19.706,99 -57,2%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollarindex wenig verändert. Der Euro notierte knapp unter Parität zum Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,34 85,1 +0,3% +0,24 +20,3%

Brent/ICE 91,22 90,84 +0,4% +0,38 +23,4%

Die Ölpreise gaben nach dem Anstieg vom Vortag nun deutlich um bis zu 3,7 Prozent nach. Der Ölmarkt bewege sich im Spannungsfeld aus Angebots- und Nachfragesorgen, berichten Marktteilnehmer. Aktuell dominiere die Befürchtung, dass konjunkturbedingt weniger Öl nachgefragt werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.663,67 1.664,65 -0,1% -0,99 -9,1%

Silber (Spot) 19,14 19,25 -0,6% -0,12 -17,9%

Platin (Spot) 904,68 907,83 -0,3% -3,15 -6,8%

Kupfer-Future 3,50 3,51 -0,3% -0,01 -20,9%

Der Goldpreis gab um 1,9 Prozent nach. Vor allem die Erwartung eines weiter entschlossenen Zinserhöhungskurses der US-Notenbank hatte den Preis des zinslosen Edelmetalls zuletzt deutlich belastet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die US-Regierung hat weitere Militärhilfe für die Ukraine im Umfang von 600 Millionen Dollar (600 Millionen Euro) angekündigt. Das neueste Hilfspaket umfasst militärische Ausrüstung und Unterstützung sowie Ausbildung, wie das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

- In der durch die ukrainische Armee zurückeroberten Stadt Isjum ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Massengrab gefunden worden.

- Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die US-Regierung zahlreiche weitere russische Behördenvertreter und Unternehmen vor allem im Technologiebereich auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

BANKENSEKTOR GROSSBRITANNIEN

Großbritannien könnte Banken künftig erlauben, den besten Händlern wieder höhere Boni zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Finanzministeriums sagte, der neue Schatzkanzler Kwasi Kwarteng erwäge die Aufhebung der Bonusobergrenze, was möglicherweise der erste große Schritt in Richtung einer weiteren Deregulierung sei. Die Financial Times berichtete zuerst über den Plan. Es wäre der jüngste Vorstoß in einem sich verschärfenden Wettbewerb zwischen London und anderen europäischen Finanzzentren.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank wird die Zinsen wohl weiter erhöhen, das Tempo dabei aber wahrscheinlich drosseln. "Was die Aussichten für die Zinssätze anbelangt, geht der Vorstand der Reserve Bank davon aus, dass weitere Erhöhungen erforderlich sein werden, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of Australia, Philip Lowe. "Irgendwann wird es angebracht sein, den Anstieg der Zinssätze zu verlangsamen, und die Argumente dafür werden stärker, je höher die Zinssätze sind."

ROSNEFT

Die Bundesregierung hat die deutsche Töchter des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft, Rosneft Deutschland GmbH und RN Refining & Marketing GmbH, unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes übernehme die Bundesnetzagentur die Kontrolle und damit auch über den jeweiligen Anteil an den Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg, so das Bundeswirtschaftsministerium.

ROCHE

Moody's hat die Bonitätseinstufung für den Pharmakonzern erhöht. Das langfristige Emittentenausfallrating liegt nun bei Aa2 nach zuvor Aa3. Die kurzfristige Einstufung wurde mit P-1 bestätigt, der Ausblick wurde auf stabil von positiv geändert.

FEDEX

Der US-Logistikkonzern reagiert auf eine unerwartet schwache Umsatz- und Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal mit der Schließung von Niederlassungen und nimmt Frachtflugzeuge aus dem Dienst. Auch zog der Konzern seine im Juni ausgegebene Jahresprognose komplett zurück.

