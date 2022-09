Der Dollar war als sicherer Währungshafen und vor dem Hintergrund der stark steigenden US-Marktzinsen gesucht. Der Dollar-Index legte um 0,7 Prozent zu. Der Euro war am Morgen in Reaktion auf den Rechtsruck nach der Wahl in Italien kurzzeitig kräftig auf ein neues Rekordtief von 0,9551 Dollar seit seiner physischen Einführung 2002 abgesackt, berappelte sich dann aber zunächst wieder deutlich um am Ende wieder etwas nachzugeben auf zuletzt gut 0,96 Dollar. Auch das Pfund zeigte kurzen scharfen Rücksetzer, der aber im Tagesverlauf weitgehend wieder wettgemacht wurde. Es sei weiter belastet worden von Sorgen über die neue Finanzpolitik der britischen Regierung, die weitreichende Steuersenkungen und eine Deckelung der Energiepreise vorsieht mit der Folge einer stark steigenden Verschuldung. Zudem erschwert dies laut Analysten der Bank of England das Vorgehen gegen die Inflation.

Die Ölpreise gaben deutlich nach um bis zu 2,7 Prozent. "Globale makroökonomische Risiken und energiepolitische Risiken in Europa stützen weiter den US-Dollar, was Öl auf den europäischen Märkten, die bereits mit der Inflation zu kämpfen haben, noch teurer macht und zu einer weiteren Verschlechterung der Aussichten für die Ölnachfrage führt", sagte Troy Vincent, Marktanalyst bei DTN.

Der feste Dollar und die erneut anziehenden Anleiherenditen sorgten für Abgaben beim Gold (-1,2%). Das zinslose Edelmetall fiel auf den tiefsten Stand seit rund zweieinhalb Jahren. "Die Serie von Zinserhöhungen in der vergangenen Woche hat den Goldpreis kurzfristig stark unter Druck gesetzt, und da keine Aussicht besteht, dass die Notenbanken ihren Kurs in den kommenden Monaten ändern werden, sehen die mittelfristigen Aussichten für das Edelmetall ebenfalls düster aus", so Rupert Rowling, Marktanalyst bei Kinesis Money.

CHINA - Konjunktur

Die Gewinne von Chinas Industrieunternehmen waren im Zeitraum Januar bis August weiter rückläufig und haben den Rückgang verglichen mit dem Zeitraum Januar bis Juli ausgeweitet. Sie sanken per Ende August um 2,1 Prozent. Im Gegenzug legte allerdings die Fabrikproduktion im August weiter zu, sie stieg um 4,2 Prozent im Jahresvergleich.

CHINA - Wachstumsprognose

Die ostasiatischen Entwicklungsländer dürften nach Einschätzung der Weltbank dieses Jahr zum ersten Mal seit 1990 schneller wachsen als China. Grund dafür seien die negativen Auswirkungen aus der Immobilienkrise und der Nulltoleranzpolitik der Regierung gegenüber Covid 19 auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Weltbank senkte ihre Prognose für das chinesische Wachstum in diesem Jahr auf 2,8 Prozent von 4,3 Prozent.

GROSSBRITANNIEN - Geldpolitik

Die Bank of England will die Zinssätze "so stark wie nötig" ändern, um die Inflation mittelfristig auf 2 Prozent zu senken. Die Erklärung folgte auf den jüngsten starken Pfund-Rückgang gegenüber dem Dollar.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Griechenland nach der angeblichen Militarisierung zweier Ägäis-Inseln nahe der türkischen Küste "Provokationen" und "gefährliche Spiele" vorgeworfen. Ankara forderte Athen auf, "die Verstöße einzustellen" und den nicht-militärischen Status der Inseln zu respektieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Athen wies die Vorwürfe als "völlig unbegründet" zurück, wie es aus diplomatischen Kreisen hieß.

USA - Geldpolitik

Für die US-Notenbank ist es nach Ansicht der Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland schwierig, die vielen widersprüchlichen Angebots- und Nachfragefaktoren in ihrer Wirkung auf die Preisentwicklung zu bewerten.

JUNGHEINRICH

bekommt nach Ablauf der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 einen neuen Aufsichtsratschef. Der aktuelle Chefkontrolleur Hans-Georg Frey will das Amt aus familiären Gründen und wegen anderer Aufgaben ablegen.

GSW IMMOBILIEN

soll nach der Übernahme durch den Immobilienkonzern Vonovia von der Börse genommen werden. Vonovia will GSW im Zuge des Kaufs von Wettbewerber Deutsche Wohnen erwerben und hat bereits ein Übernahmeangebot angekündigt. Bieterin ist nun Deutsche Wohnen, die bereits gut 94 Prozent der GSW-Anteilsscheine hält.

HELMA EIGENHEIMBAU

senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022, weil ein wesentlicher Subunternehmer einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Insbesondere sollen sich dadurch Umsätze in das Jahr 2023 verschieben. Daneben sei mit wesentlichen Kostensteigerungen zu rechnen. Das Unternehmen erwartet nun für 2022 einen Umsatz von 300 bis 320 Millionen Euro, nach zuvor 360 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern wird bei 20 Millionen Euro gesehen, nachdem zuvor noch 30 Millionen prognostiziert worden waren.

CREDIT AGRICOLE

Zwei Tochtergesellschaften der Investmentbank von Credit Agricole haben sich mit der US-Regierung auf die Zahlung von mehr als 1,12 Millionen US-Dollar geeinigt, um mutmaßliche Verstöße gegen US-Sanktionen beizulegen.

