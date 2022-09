Der Dollar geriet nach den jüngsten kräftigen Gewinnen mit den rückläufigen US-Marktzinsen unter Druck, der Dollar-Index reduzierte sich um 1,2 Prozent. Neue falkenhafte Aussagen von Fed-Mitgliedern bezüglich des weiteren Zinskurses seien in den Hintergrund getreten, hieß es. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hatte signalisiert, dass er bereit sei, die Zinssätze bis zum Jahresende auf 4,5 Prozent anzuheben, was darauf hindeutet, dass die Fed bis zum Ende des Jahres mit den Zinserhöhungen noch nicht fertig sein wird und die Möglichkeit eines Anstiegs auf 5 Prozent weiter besteht.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,75 82,15 -0,5% -0,40 +16,2%

Brent/ICE 88,80 89,32 -0,6% -0,52 +20,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise verzeichneten das kräftigste Tagesplus seit zwei Monaten. Für WTI und Brent ging um bis zu 4,5 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag bereits deutlich zugelegt hatten. Auslöser waren die wöchentlichen US-Öllagerdaten. Der Bericht der staatlichen Energy Information Administration (EIA) habe einen allgemeinen Rückgang in den drei Hauptkategorien - Rohöl, Benzin und Destillate - gezeigt, hieß es. Auch die US-Rohölproduktion habe sich verringert. Am positivsten sei jedoch der erneute Anstieg der Benzin-Nachfrage gewesen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.649,95 1.659,70 -0,6% -9,76 -9,8%

Silber (Spot) 18,74 18,93 -1,0% -0,19 -19,6%

Platin (Spot) 856,90 866,50 -1,1% -9,60 -11,7%

Kupfer-Future 3,37 3,37 -0,2% -0,01 -23,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den kräftig fallenden Renditen am Anleihemarkt und dem schwachen Dollar erholte sich der Goldpreis um 1,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Die Bundesländer haben haben auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) von der Bundesregierung die Einführung eines Energiepreisdeckels gefordert für eine Deckelung der Preise für Strom, Gas und Wärme. Die KOsten dafür könnten demnach im dreistelligen Milliardenbereich liegen - keine Einigkeit bestand bei den Ländern, wie dies finanziert werden soll.

IRAN

Präsident Ebrahim Raisi hat das "Chaos" durch die Proteste nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini verurteilt und erneut ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten gefordert.

USA - Hurrikan

"Ian" hat im US-Bundesstaat Florida für Stromausfälle und Überschwemmungen gesorgt. Der als "extrem gefährlich" eingestufte Wirbelsturm hatte am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von 240 Stundenkilometern erreicht. Nach Angaben der Webseite poweroutage.us saßen am Abend mehr als zwei Millionen von Floridas insgesamt gut elf Millionen Stromkunden im Dunkeln.

UKRAINE BLOG

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedstaaten ein achtes Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen. Es soll unter anderem einen Preisdeckel auf russisches Öl ermöglichen. Zudem sind weitere Ein- und Ausfuhrbeschränkungen im Umfang von 7 Milliarden Euro geplant.

- Die USA haben der Ukraine weitere 1,1 Milliarden Dollar an Militärhilfen zugesagt. Das neue Rüstungspaket umfasst unter anderem 18 Raketenwerfersysteme vom Typ Himars, 150 Panzerfahrzeuge vom Typ Humvee, 150 Fahrzeuge zum Transport von Waffen sowie Radargeräte und Anti-Drohnen-Systeme. Die Lieferung der Güter dürfte erst in einigen Monaten erfolgen - sie stammen nicht aus US-Armeebeständen, sondern werden bei der Rüstungsindustrie neu bestellt.

- Die Union ist im Bundestag mit einem Vorstoß gescheitert, mit dem sie eine stärkere militärische Unterstützung für die Ukraine erreichen wollte.

ENERGIE-BLOG

Russlands Geheimdienst FSB hat nach der Beschädigung der Nord-Stream-Pipelines Ermittlungen wegen "internationalen Terrorismus'" eingeleitet.

- Diee Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass zwei Atomkraftwerke wahrscheinlich über das Jahresende hinaus weiterlaufen werden, stößt bei den Grünen auf Kritik.

KION

S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten- und Emissionsrating BBB- auf Creditwatch mit negativet Implikation gesetzt.

RATIONAL

hat wegen einer besseren Materialverfügbarkeit und höheren Verkaufspreisen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für 2022 erhöht. Bei anhaltend stabiler Versorgungssituation und Geschäftsentwicklung sei 2022 ein Umsatzwachstum von 23 bis 28 Prozent realistisch, so das Unternehmen. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 21,5 und 22,5 Prozent liegen. Sollten sich dagegen mögliche Risiken materialisieren, rechne man mit Umsätzen von rund 15 Prozent über dem Vorjahr und einer EBIT-Marge auf oder leicht über dem Vorjahr. Bisher hatte Rational ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent angepeilt. Die EBIT-Marge sollte leicht über der des Vorjahres von 20,5 Prozent liegen.

SANOFI

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Dupixent von Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals zur Behandlung von Patienten mit der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen. Dupixent ist außerdem in einem oder mehreren Ländern für die Behandlung bestimmter Patienten mit atopischer Dermatitis, Asthma und verschiedenen anderen Erkrankungen zugelassen.

TOTALENERGIES

will in den nächsten Jahren 35 bis 40 Prozent seines Cashflows an die Aktionäre verteilen. Als Teil der neuen Strategie kündigte das Unternehmen zudem eine Sonderdividende von 1 Euro je Aktie für dieses Jahr an.

===

