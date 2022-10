Der Dollar erholte sich von den Verlusten der Vortage, der Dollarindex stieg um 1,0 Prozent. Der Stimmungsumschwung der vergangenen Tage halte sich jedoch in Grenzen, weil die Anleger sich im Klaren seien, dass starke Beschäftigungszahlen im US-Arbeitsmarktbericht am Freitag für eine Fortsetzung der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank sprechen würden, sagte ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Dies sei ein Szenario, in dem der Dollar mit ziemlicher Sicherheit wieder die Oberhand gewinnen würde.

Die Ölpreise legten nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer weiter zu, nachdem der Opec+-Ausschuss eine Förderkürzung um 2 Millionen Barrel am Tag vereinbart hatte. Unterstützung kam auch von der staatlichen Energy Information Administration, die eine Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldete. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 87,76 Dollar.

Die wieder steigenden Anleiherenditen und der festere Dollar drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 10 Dollar auf 1.716 Dollar.

NORDKOREA

hat am Donnerstag zum sechsten Mal innerhalb weniger Tage ballistische Raketen abgefeuert. Zwei Kurzstrecken-Raketen seien ins Meer vor der Ostküste Nordkoreas geschossen worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Dabei habe es sich anscheinend um einen anderen Raketentyp als bei vorherigen Starts gehandelt. Pjöngjang rechtfertigte die Abschüsse als Vergeltungsmaßnahmen für die gemeinsamen Militärübungen von Südkorea und den USA.

INFLATION NIEDERLANDE

*Niederlande Inflationsrate Sep 14,5% - CBS

*Niederlande Inflationsrate Aug war 12,0% - CBS

DELIVERY HERO

Fahrer der Delivery-Hero-Tochter Talabat liefern in den Vereinigten Arabischen Emiraten einem Zeitungsbericht zufolge unter fragwürdigen Bedingungen Essen aus. Die Zeit berichtet unter Berufung auf eigene Recherchen in Dubai, dass das Berliner Lieferunternehmen bzw seine 100-prozentige Tochter Talabat in dem Golfstaat mit Subunternehmern zusammenarbeite, die systematisch lokale Gesetze verletzen.

LUFTHANSA

Nach der Streikankündigung der Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag erste Flüge des Unternehmens ausgefallen. Wegen des ganztägigen Streiks der Piloten bei der Lufthansa-Tochter soll noch bis zum Ende des Donnerstags fast die Hälfte der geplanten gut 500 Flüge ausfallen. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Sie will damit längere Ruhezeiten für die Beschäftigten durchsetzen.

HOME24

Die Einrichtungshauskette XXXLutz will Home24 übernehmen. Demnach hat Home24 mit XXXLutz KG und ihrer Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH, ein Business Combination Agreement abgeschlossen. Darüber hinaus kündigte XXXLutz ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch die RAS Beteiligungs GmbH für alle ausstehenden Home24-Aktien zum Preis von je 7,50 Euro an. Das Angebot entspricht einer Prämie von 124 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom 4. Oktober 2022.

AMAZON

Mit Blick auf die zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfindende Verkaufskampagne "Prime Day" beim Internet-Händler hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an zwei Logistikzentren in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. Die Beschäftigten würden mit Beginn der Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, kündigte Verdi am Mittwochabend an. Die Gewerkschaft fordert von Amazon die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen und den Abschluss eines Tarifvertrags.

CHEVRON / VENEZUELA

Die US-Regierung bereitet Informanten zufolge eine Lockerung der Sanktionen gegen das autoritäre Regime Venezuelas vor, um der Chevron Corp die Wiederaufnahme der Erdölförderung zu ermöglichen.

TWITTER

Die Verhandlungen zwischen Elon Musk und Twitter über die Bedingungen für den Abschluss der vereinbarten Übernahme laufen weiter. Beide Seiten seien Stand Mittwochabend immer noch damit beschäftigt gewesen, über die Details zu verhandeln, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor hatte ein Informant gesagt, dass eine Einigung für Mittwoch angestrebt werde.

