Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich im September stark auf 49,3 (August: 55,0) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im September auf 50,6 (Vormonat: 52,6) Punkte gesunken.

DEUTSCHLAND - Bahnnetzstörung

Gezielte Sabotage am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn hat am Samstagmorgen den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt. "Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Dies sei an zwei Standorten passiert. Nach der Sabotage bei der Bahn ermittelt nun der Staatschutz.

EU - Energiepolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Prag ablehnend zu Vorschlägen für einen EU-Gaspreisdeckel gezeigt, die die Energieversorgungssicherheit gefährden würden. "Es ist aber auch klar: Jeder Markteingriff, jede Setzung von Preisen stellt automatisch Fragen an die Versorgungssicherheit", sagte Scholz.

GROSSBRITANNIEN - Politik

Die britische Premierministerin Liz Truss hat Handelsminister Conor Burns wegen "schwerwiegenden Fehlverhaltens" entlassen. Laut britischen Medien gehen die Vorwürfe auf Burns' Verhalten beim Parteitag der Konservativen in Birmingham zurück.

GROSSBRITANNIEN - Zugverkehr

In Großbritannien hat erneut eine massive Streikaktion landesweit den Zugverkehr lahmgelegt. Rund 40.000 Eisenbahner forderten am Samstag höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen - nur ein Fünftel der im Fahrplan vorgesehenen Züge war unterwegs.

NORDKOREA

hat in der Nacht zum Sonntag zwei weitere ballistische Raketen abgefeuert. Bei den sieben jüngsten Raketenstarts in Nordkorea handelte es sich nordkoreanischen Medien zufolge um "taktische Nuklearübungen", die von Machthaber Kim Jong Un persönlich beaufsichtigt wurden.

ÖSTERREICH

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesenkt. Die Bonitätsnote wurde mit AA+ bestätigt.

ÖSTERREICH

Mit seinem Versprechen von Stabilität in Krisenzeiten ist der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ersten Hochrechnungen zufolge wiedergewählt worden. Demnach wurde der 78-Jährige mit 54,6 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

KRAINE-BLOG

- Nach einer Serie von Niederlagen hat die russische Armee den Kommandeur ihrer Ukraine-Offensive ausgetauscht. Zuletzt war die Kritik an dem Ukraine-Einsatz in Russland lauter geworden.

- Nach der Explosion einer Lkw-Bombe auf der Brücke zur annektierten ukrainischen Halbinsel Krim führt die Spur nach Ansicht der ukrainischen Präsidentschaft nach Russland. "Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak.

AMS/OSRAM

Ingo Bank, Chief Financial Officer bei AMS-Osram, will aus persönlichen Gründen seinen bis Ende April 2023 laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern.

CREDIT SUISSE

hat in den vergangenen Tagen die Bemühungen intensiviert, Beteiligungen an wichtigen Geschäften zu verkaufen oder zu verkleinern. Dies ist Teil einer geplanten Restrukturierung, um die Bank neu aufzustellen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Rund zehn Bieter haben laut einigen Informanten Angebote für die Sparte der Bank mit verbrieften Produkten abgegeben.

RENAULT / NISSAN

Nissan drängt seinen Partner Renault offenbar dazu, einen Teil seiner Beteiligung an dem japanischen Autobauer zu verkaufen. Dies sei Teil einer Übereinkunft, die Allianz der beiden Konzerne neu zu gestalten, sagten informierte Personen. Renault plane, mindestens 51 Prozent an seiner neuen E-Auto-Sparte zu halten, wobei Nissan ebenfalls einen Anteil halten werde, sollte sich der japanische Konzern für eine Beteiligung entscheiden. fordere Nissan unter anderem, dass Renault zumindest einen Teil seines 43-prozentigen Anteils an Nissan veräußere.

