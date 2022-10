METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.669,64 1.673,20 -0,2% -3,56 -8,7%

Silber (Spot) 18,98 19,08 -0,5% -0,09 -18,6%

Platin (Spot) 884,45 883,50 +0,1% +0,95 -8,9%

Kupfer-Future 3,43 3,44 -0,1% -0,00 -22,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis verbesserte sich mit den sinkenden Marktzinsen um ein halbes Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

GROSSBRITANNIEN

Die britische Premierministerin Liz Truss hält an ihrem Plan fest, gleichzeitig die Steuern zu senken und die öffentlichen Ausgaben nicht zu kürzen.

JAPAN - Währungspolitik

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat seine Besorgnis über die starke Abwertung des Yen bekräftigt und die Bereitschaft der Regierung zu einer erneuten Intervention an den Devisenmärkten angedeutet.

NORDKOREA

hat Medienberichten zufolge zwei strategische Marschflugkörper mit großer Reichweite getestet. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrere ballistische Raketen abgefeuert, von denen eine über Japan hinweg flog. Die Tests lösten international Empörung aus.

RUSSLAND

Die UN-Vollversammlung hat mit überwältigender Mehrheit Russlands "illegale Annexionen" in der Ukraine verurteilt. 143 UN-Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch auf einer Dringlichkeitssitzung zur erklärten Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja für eine entsprechende Resolution - nur fünf votierten dagegen. 35 Staaten enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. Das Ergebnis der Abstimmung zeigt, wie isoliert der Aggressor Russland in der Welt dasteht.

UKRAINE-BLOG

- Großbritannien will der Ukraine Luftabwehrraketen zur Verteidigung gegen Russland liefern. "Die AMRAAM-Raketen (...) werden in den kommenden Wochen für den Einsatz mit den von den USA zugesagten NASAMS-Luftabwehrsystemen bereitgestellt", erklärte das britische Verteidigungsministerium.

- Die Finanzminister der G7-Staaten haben der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs gegen das Land erneut dauerhafte Unterstützung zugesichert. So werde die Gruppe von sieben führenden demokratischen Industrienationen bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf helfen. Die Finanzminister erklärten zudem, "bedeutende Fortschritte" beim Ziel eines Preisdeckels für russisches Erdöl erzielt zu haben, und begrüßten Australiens Teilnahme an dem Vorhaben.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche stark um 7,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Fass.

IRAN

Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt. Die EU-Außenminister sollen die Sanktionen am Montag offiziell beschließen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)