Anziehende Marktzinsen und der feste Dollar setzten dem Goldpreis (-1,4%) zu.

CHINA PARTEITAG

Chinas Staatschef Xi Jinping hat bei der Eröffnung des Parteitags der Kommunistischen Partei die chinesische Null-Covid-Politik und seine Kampagne gegen Korruption als große Erfolge gefeiert. Im Kampf gegen Corona habe Peking "die Menschen und ihr Leben an erste Stelle gestellt", sagte Xi am Sonntag in Peking. Im Kampf gegen die Korruption habe Peking einen "überwältigenden Sieg" errungen. Taiwan drohte er erneut mit militärischer Gewalt.

CHINA WIRTSCHAFT

Chinas Wirtschaft hat sich nach Aussage eines Regierungsvertreters im dritten Quartal "signifikant verbessert". Die wirtschaftliche Aktivität - Industrieproduktion, Investitionen und Konsum - steige weiterhin an, sagte Zhao Chenxin, Vize-Chef der Nationalen Entwicklung- und Reformkommission, am Rande des Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas einen Tag vor Bekanntgabe der offiziellen Wachstumszahlen.

GROSSBRITANNIEN

Einen Tag nach seiner Ernennung hat der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt "schwierige Entscheidungen" zur Korrektur der Wirtschaftspläne von Premierministerin Liz Truss angekündigt und auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt.

EU - UKRANE / MOLDAU

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine und Moldau sowie weiteren beitrittswilligen Staaten erneut Unterstützung auf ihrem Weg in die EU zugesagt. Die beiden Staaten gehörten ebenso wie auch Georgien und die Länder des westlichen Balkan "zu uns, zum freien Europa", sagte Scholz in seiner Rede auf dem Kongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) am Samstag in Berlin.

GRÜNEN-PARTEITAG

- Die Grünen haben sich zum Abschluss ihres Parteitags mit knapper Mehrheit hinter den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und RWE vereinbarten Kohle-Deal gestellt.

- Die Grünen tragen einen vorübergehenden Reservebetrieb der beiden süddeutschen Atommeiler mit, lehnen die Beschaffung neuer Brennstäbe aber ab.

FDP / AKW-WEITERBETRIEB

Trotz des Beschlusses des Grünen-Parteitags beharren die Liberalen auf ihrer Forderung, Atomkraftwerke bis 2024 zu betreiben und neue Brennstäbe zu erwerben.

RATING SIEMENS

Fitch gesteht der Siemens AG mit A+ eine unveränderte Bonitätsnote zu. Trotz einer zu erwartenden leicht schwächeren Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr und der Herausforderungen durch Lieferkettenprobleme und die Kosteninflation verfüge Siemens über ein weiterhin starkes Verschuldungsprofil, schrieben die Analysten zur Begründung. Der Ausblick ist stabil.

EUROWINGS

Bei der Fluggesellschaft Eurowings hat um Mitternacht ein dreitägiger Streik der Pilotinnen und Piloten begonnen. Laut Eurowings werden am Montag von rund 400 geplanten Flügen etwa 170 ausfallen.

DRÄGERWERK

Lieferverzögerungen und höhere Kosten haben Drägerwerk im dritten Quartal einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust beschert. Der im SDAX notierte Medizintechnikkonzern geht nun nicht mehr davon aus, seine Jahresziele zu erreichen.

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

muss wegen Streiks im Energiesektor seine Pläne, fünf abgeschaltete Atomreaktoren zurück ans Netz zu bringen, verschieben.

