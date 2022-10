Der Dollar kam nach den schwächeren Einkaufsmanagerindizes zurück. Gegen den Euro sank er um 0,1 Prozent, wobei die Gemeinschaftswährung ihrerseits unter schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes zu leiden hatte. Dagegen zeigte sich der Yen mit einer kurzzeitigen massiven Erholung, da offenbar von japanischer Seite zugunsten der eigenen Währung interveniert worden war. Diese Bewegung war allerdings nicht von Dauer; der Dollar machte rasch den Großteil seiner Verluste wett.

Am Morgen neigt der Dollar im asiatisch geprägten Geschäft leicht zur Schwäche, der Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Die gestiegene Risikobereitschaft springe auf den Devisenmarkt über und drücke den Greenback, heißt es bei der MUFG Bank. Laut JP Morgan zeigten die jüngsten Bewegungen, dass Interventionen wie bei Yen nicht viel brächten. Der Dollar bleibe übergeordnet fest.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,86 84,58 +0,3% +0,28 +21,5%

Brent/ICE 93,51 93,26 +0,3% +0,25 +27,1%

Auf den Ölpreisen lastete etwas die sinkende Nachfrage aus China, wo die Ölimporte gegenüber dem Vorjahr gefallen sind. Grund seien vor allem die Anti-Covid-Maßnahmen, sagten Teilnehmer. US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 84,58 Dollar je Barrel.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.650,89 1.649,80 +0,1% +1,09 -9,8%

Silber (Spot) 19,26 19,28 -0,1% -0,01 -17,4%

Platin (Spot) 927,18 929,00 -0,2% -1,83 -4,5%

Kupfer-Future 3,43 3,43 -0,2% -0,01 -22,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte knapp behauptet bei 1.648 Dollar. Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf hielten sich die Akteure zurück, wie Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sagte. Im Blick stünden besonders das BIP und der PCE-Index, ein von der Fed stark beachtetes Inflationsmaß. Sollten diese Daten stark ausfallen, dürfte das den Falken innerhalb der Fed in die Hände spielen und Dollar sowie Anleihezinsen nach oben treiben. Das wiederum würde den Goldpreis belasten.

UKRAINE-KRIEG

Deutschland soll der Ukraine zur Stützung ihres Staatshaushaltes während des Krieges nach dem Willen der Regierung in Kiew einen monatlichen Beitrag von einer halben Milliarde Dollar zahlen. "Der Staat muss funktionieren, die Renten müssen ausgezahlt werden", begründete der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Alexander Rodnyansky, diesen Vorstoß. Die Ukraine brauche jeden Monat vier bis fünf Milliarden Dollar für ihren Haushalt, erläuterte Rodnyansky.

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Der designierte britische Premierminister Rishi Sunak soll am Vormittag offiziell sein Amt übernehmen. Wie der Sitz des Premierministers in der Londoner Downing Street 10 mitteilte, wird zunächst die scheidende Regierungschefin Liz Truss ihre letzte Kabinettssitzung leiten und daraufhin bei König Charles III. ihren Rücktritt einreichen.

CHINA / HUAWEI

Chinesische Geheimagenten sollen nach Angaben der US-Justiz versucht haben, Ermittlungen gegen den Telekommunikationsgiganten Huawei auszuspionieren. US-Justizminister Merrick Garland gab Ermittlungsverfahren gegen zwei Chinesen wegen Justizbehinderung und Geldwäsche bekannt.

IRAN TERROR

Im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten im Iran sind in der Hauptstadt Teheran mehr als 300 Menschen angeklagt worden. Dem vom Justizportal "Misan Online" zitierten Staatsanwalt von Teheran, Ali Salehi, zufolge droht einem Teil von ihnen die Todesstrafe.

DEUTSCHE LUFTHANSA

Die aktuellen Ergebnisse der Lufthansa stellen Konzernchef Carsten Spohr noch nicht zufrieden. "Wir sind noch weit von dem Ergebnisniveau entfernt, zu dem wir hinmüssen, um alle notwendigen Investitionen finanzieren zu können", sagte er bei einer Mitarbeiter-Versammlung. Erst kürzlich hatte die Airline-Gruppe ihre Prognose für das bereinigte EBIT erhöht. (Börsen-Zeitung)

HUGO BOSS

Mike Ashley hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt und eine Beteiligung am Online-Modehändler Asos offengelegt. Wie die von ihm kontrollierte Frasers Group per Pflichtveröffentlichung mitteilte, hält die FTSE-100-Gesellschaft nun 32,8 Prozent an dem MDAX-Konzern. "Frasers Group hat weitreichende Ambitionen, das Geschäft innerhalb und außerhalb des Vereinigten Königreichs auszuweiten, und sondiert ständig das Potenzial für eine weitere Expansion", heißt es dort. (Börsen-Zeitung)

COVESTRO

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 4.618 +7% 4.328 +1% 4.302

EBITDA 302 -65% 320 -63% 862

Ergebnis nach Steuern/Dritten 12 -97% 40 -92% 472

Ergebnis je Aktie 0,06 -98% 0,21 -91% 2,44

Ausblick 2022 - das Unternehmen konkretisiert seine Prognose vom 29. Juli:

- EBITDA: zwischen 1,7 Mrd Euro und 1,8 Mrd Euro (zuvor: zwischen 1,7 Mrd Euro und 2,2 Mrd Euro)

- Free Operating Cashflow: zwischen 0 Mio und 100 Mio Euro (zuvor: zwischen 0 Mio und 500 Mio Euro)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

LINDE

will ihre Aktionäre über eine konzerninterne Reorganisation abstimmen lassen, die zum Delisting der Linde-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse führen würde. Dafür würde eine neue Holdinggesellschaft gegründet werden. Die Aktionäre würden für jede Aktie von Linde plc eine Aktie der neuen Holdinggesellschaft erhalten, die an der New Yorker Börse notiert werden soll. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und voraussichtlich unter dem bestehenden Börsenkürzel gehandelt werden.

MERCEDES-BENZ

Fitch hat die Bonität der Mercedes Benz Group AG mit 'A-' bestätigt. Den Ausblick verbesserte die Ratingagentur auf positiv von stabil.

SAP

Die SAP-Tochter Qualtrics International hat das dritte Quartal überraschend mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen, den Umsatz deutlich gesteigert und erneut die Jahresprognose angehoben. Auf bereinigter Basis verdiente Qualtrics 4 Cent je Aktie, während Analysten einen Verlust von 2 Cent und das Management bei den Zweitquartalszahlen einen Verlust von 2 bis 4 Cent prognostiziert hatten.

CREDIT SUISSE

will den Verkauf einer wichtigen US-Einheit offenbar rasch abschließen, wenige Tage bevor die angeschlagene Schweizer Bank Details zur Neuausrichtung ihrer wichtigen US-Sparte bekannt geben will. Die Bank verkauft Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar, um nach einer Reihe von finanziellen Verlusten und Skandalen einen Strategiewechsel zu finanzieren.

HSBC

Die Großbank hat im dritten Quartal wegen Wertminderungen und höheren Rückstellungen einen Rückgang beim Nettogewinn von 46 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar verzeichnet. HSBC erklärte, der Rückgang sei auf die Wertminderung im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Bankgeschäfts in Frankreich und "ungünstige Währungsumrechnungseffekte" zurückzuführen. HSBC bildete mehr Rückstellungen für faule Kredite und meldete für das Quartal erwartete Kreditverluste von 1,1 Milliarden Dollar. Die operativen Einnahmen sanken um 3,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Dollar, obwohl die Nettozinserträge um 30 Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar kletterten. Die Bank hob ihre Prognose für den Nettozinsertrag 2022 auf 32 Milliarden Dollar an, nachdem sie zuvor mindestens 31 Milliarden Dollar erwartet hatte.

JUUL LABS

befindet sich in Gesprächen mit zwei ihrer größten Investoren über eine Rettung, der dem E-Zigarettenhersteller helfen könnte, einen Konkursantrag abzuwenden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

