Am Devisenmarkt spielten die Akteure die Zinserhöhungskarte, der Dollarindex legte um 0,8 Prozent zu. Der Euro kostete zuletzt 0,9881 Dollar. Auf ihn drückte, dass die Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober nochmals stärker gestiegen waren als erwartet und die EZB darauf aber kaum mit noch stärkeren Zinserhöhungen reagieren dürfte als ohnehin avisiert - aus Rücksicht auf die davon ausgehenden Risiken für die ohnehin schon schwache Konjunktur.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,67 86,53 +1,3% +1,14 +25,6%

Brent/ICE 94,21 92,81 +1,5% +1,40 +28,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der US-Gaspreis zog um über 11 Prozent an, nachdem er zuvor auf ein Zweimonatsfief gefallen war. Den jüngsten Preisrutsch hatten laut Marktexperten rekordhohe Produktionsraten, eine schwächer als normal ausfallende Inlandsnachfrage und die Befürchtung ausgelöst, dass die weltweite Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas (LNG) aufgrund der hohen Preise zurückgehen könnte. Die aktuelle Erholung deute nun darauf hin, dass diese ungünstigen Faktoren eingepreist seien. Die Ölpreise kamen um bis zu 2 Prozent zurück, auch gedrückt vom festen Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.642,67 1.632,60 +0,6% +10,07 -10,2%

Silber (Spot) 19,58 19,15 +2,2% +0,43 -16,0%

Platin (Spot) 943,45 930,05 +1,4% +13,40 -2,8%

Kupfer-Future 3,46 3,38 +2,6% +0,09 -21,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat eigenen Angaben zufolge am Montag ihre Untersuchungen in der Ukraine bezüglich der russischen Vorwürfe über "schmutzige Bomben" aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung. IAEA-Direktor General Rafael Grossi wollte demnach die Ergebnisse er Untersuchungen noch in dieser Woche verkünden.

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während eines Telefonats am Montag weitere umfassende Hilfe zugesagt.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober belebt. Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (Vormonat: 48,1) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Oktober auf 49,2 (Vormonat: 50,1) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat die Zinsen weiter erhöht. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins, die sogenannte Cash Rate, um 25 Basispunkte auf 2,85 Prozent an, und stellte weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Aussicht.

DSM

Der niederländische Nahrungsmittel- und Materialkonzern hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 gesteigert, muss jedoch die Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr senken.

TOYOTA

hat im zweiten Geschäftsquartal trotz höherer Erlöse weniger verdient. Wie die Toyota Motor Corp mitteilte, kletterte der Umsatz im am 30. September beendeten Berichtsquartal dank höherer Verkaufszahlen um 22 Prozent auf 9,218 Billionen Yen (umgerechnet rund 6,263 Milliarden Euro). Der Nettogewinn sackte dagegen um 31 Prozent auf 434,26 Milliarden Yen ab und verfehlte damit den Analystenkonsens deutlich. Ursächlich für den Gewinnrückgang waren laut Toyota die anhaltenden Lieferengpässe bei Halbleitern sowie deutlich höhere Materialpreise. Dies habe auch durch die positiven Effekte der Yen-Schwäche nicht ausgeglichen werden können.

