ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,39 88,91 -0,6% -0,52 +26,6%

Brent/ICE 94,82 95,36 -0,6% -0,54 +29,3%

Die Ölpreise standen unter Druck und verzeichneten das größte Tagesminus seit Mitte Oktober. Für WTI und Brent ging es um bis zu 2,9 Prozent nach unten. Die US-Zwischenwahlen und die Ungewissheit, ob es wirklich zu einer Aufhebung der Covid-Beschränkungen in China komme, belasteten das Sentiment, hieß es. Die Republikaner könnten nach den Wahlen die Kontrolle über mindestens eine der beiden Kammern des US-Kongresses zurückerlangen, was zu Forderungen nach einer höheren Ölproduktion, einem steigenden Angebot und damit niedrigeren Ölpreisen führen könnte, so ein Teilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.709,62 1.713,05 -0,2% -3,43 -6,6%

Silber (Spot) 21,29 21,38 -0,4% -0,09 -8,7%

Platin (Spot) 1.006,75 1.003,85 +0,3% +2,90 +3,7%

Kupfer-Future 3,65 3,68 -0,8% -0,03 -17,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von seinem Status als sicherer Hafen. Dazu kamen die fallenden Renditen und der erneut schwache Dollar. Der Preis für das Edelmetall stieg um 2,2 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UN-KLIMAKONFERENZ

Deutschland hat bei der UN-Klimakonferenz mit acht anderen Staaten ein Bündnis zur Förderung von Offshore-Windparks geschlossen. Wie am Dienstag in Scharm el-Scheich mitgeteilt wurde, verpflichten sich die beteiligten Staaten, darunter die Niederlande, Belgien, Norwegen, Großbritannien, die USA und Kolumbien, Windkraftanlagen vor ihren Küsten rasch auszubauen.

INFLATION CHINA

Die Inflation in China hat sich im Oktober abgeschwächt, während die Produktionspreise zum ersten Mal seit fast zwei Jahren gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Der chinesische Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, lag damit aber unter dem im September verzeichneten Anstieg von 2,8 Prozent. Das Ergebnis lag unter dem Medianwert von 2,3 Prozent, den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartet hatten.

WIRTSCHAFTSWEISE DEUTSCHLAND

Die so genannten Wirtschaftsweisen rechnen einem Bericht zufolge mit einem leichten Rückgang der Inflation im kommenden Jahr. Der Sachverständigenrat sage für 2023 eine Teuerungsrate von 7,4 Prozent voraus, berichtete die "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf das Jahresgutachten des Gremiums, das am Mittwoch offiziell vorgestellt werden soll. Damit würde die Inflation gegenüber diesem Jahr, für das die Wirtschaftsweisen mit acht Prozent rechnen, leicht zurückgehen. Nach Angaben der "SZ" raten die Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten dazu, zeitweise einen höheren Spitzensteuersatz oder einen Energiesoli für Besserverdienende zu verlangen, um die Entlastungspakete bezahlbarer zu machen. Sie sprechen sich demnach zudem für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke aus.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Rückgang von 6,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,6 Millionen Barrel nach minus 2,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

AIRBUS

hat im Oktober 177 Aufträge erhalten. Zudem wurden im vergangenen Monat 60 Maschinen an 38 Kunden ausgeliefert. Seit Jahresanfang summieren sich die Auslieferungen damit auf 497 Maschinen, die an 72 Kunden übergeben wurden. Airbus strebt bis Jahresende die Auslieferung von rund 700 Verkehrsflugzeugen an.

BILFINGER

hat im dritten Quartal den Umsatz zwar gesteigert, bei den Ergebniskennziffern wegen Sondereffekten aber deutlich verloren. Der Auftragseingang stieg organisch um 19 Prozent auf 1,118 Milliarden Euro. Der Umsatz legte organisch um 11 Prozent auf 1,075 Milliarden Euro zu. Der Free Cashflow verbesserte sich auf 69 (Vorjahr:: 41) Millionen Euro. Das EBITA lag mit 37 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 54 Millionen, der jedoch positive Einmaleffekte aus Immobilienverkäufen (19 Millionen) sowie Sondereinflüssen (3 Millionen Euro) enthalten hatte.

BILFINGER

hat ein Programm zur Effizienzsteigerung beschlossen, um in der Verwaltung Arbeitsabläufe zu standardisieren, Strukturen zu vereinfachen, Kosten zu senken und zeitgleich Investitionen in die Aus- und Fortbildung der Belegschaft zu tätigen. Es werden bis Ende 2023 Einsparungen von rund 55 Millionen Euro realisiert, wovon etwa ein Viertel jährlich in die Aus- und Fortbildung reinvestiert wird.

BMW

wird in England künftig auch die Elektromodelle seines Kleinwagens Mini fertigen lassen. Dafür wird das Werk in Oxford umgerüstet. Eine entsprechende Entscheidung will der Vorstand noch in diesem Jahr treffen, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Konzernkreisen erfahren.

BRENNTAG

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 5.101 +36% 4.626 +24% 3.738

Rohertrag 1.106 +28% 1.067 +24% 862

Operatives EBITDA 460 +34% 453 +32% 343

Ergebnis nach Steuern/Dritten 247 +57% 236 +50% 157

Ergebnis je Aktie 1,60 +57% 1,53 +50% 1,02

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- operative EBITDA: im oberen Bereich von 1,75 bis 1,85 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

COMMERZBANK

Eine höhere Risikovorsorge und eine Ertragsbelastung im Polen-Geschäft haben der Commerzbank im dritten Quartal einen erheblichen Gewinnrückgang beschert. Das Ergebnis fiel dennoch höher aus als von Analysten erwartet. Ihr Gewinnziel für das Gesamtjahr, das ein Nettoergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro vorsieht, hat die Bank nach neun Monaten schon fast erreicht. Die Commerzbank verdiente im Zeitraum von Juli bis September unter dem Strich 195 Millionen Euro nach 403 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 116 Millionen Euro gerechnet. Nach neun Monaten hat die Bank bereits 963 Millionen Euro verdient.

CONTINENTAL

Der Cyberangriff auf den Autozulieferer Continental beschäftigt die Staatsanwaltschaft Verden. Sie führt ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, teilte ein Sprecher der Behörde dem Handelsblatt auf Anfrage mit.

DBAG

Im IT-Sektor bahnt sich nach Informationen der FAZ eine Hunderte Millionen Euro schwere Transaktion an: Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) bereitet den Verkauf ihres IT-Dienstleisters Cloudflight vor und ist im Bieterverfahren in die zweite Runde gegangen, wie aus Finanzkreisen verlautet.

ENCAVIS

erwirbt für einen Spezialfonds den laut dem Unternehmen derzeit größten Solar-Carport der Welt. Wie der Investor in erneuerbare Energien mitteilte, hat er mit dem Erwerb des niederländischen Solarparks Biddinghuizen in der Provinz Flevoland sein dortiges Investment ausgeweitet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern ist trotz eines guten drittens Quartals angesichts des starken Gegenwinds auf Nachfrage- und Kostenseite mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 etwas vorsichtiger geworden. Der Konzern peilt er im laufenden Jahr nun nur noch ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 900 und 950 Millionen Euro an. Bislang hatte Lanxess für dieses Jahr ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt.

SIEMENS HEALTHINEERS

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21/22 ggVj 4Q21/22 ggVj 4Q20/21

Umsatz 6.000 +16% 5.817 +13% 5.164

Vergleichbares Umsatzwachstum 6,8 -- 5,5 -- 14,4

EBIT bereinigt 1.011 +27% 977 +23% 793

EBIT-Marge bereinigt 16,8 -- 16,8 -- 15,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 630 +36% 567 +23% 462

Ergebnis je Aktie 0,56 +37% 0,50 +22% 0,41

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,65 +23% 0,61 +15% 0,53

Ausblick 2022/23 - das Unternehmen erwartet:

- ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen -1% und 1%, ohne Umsatzerlöse aus Corona-Tests zwischen 6% und 8%

- bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,00 Euro und 2,20 Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent

Eon

BERICHTET

9MON 9M22 ggVj 9M21

Umsatz 81.593 +70% 48.087

EBITDA bereinigt 6.110 -3% 6.277

EBIT bereinigt 4.034 +3% 3.928

Konzernüberschuss bereinigt 2.126 -3% 2.189

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,81 -4% 0,84

AUSBLICK 2022 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBITDA: 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro

- bereinigte Konzernüberschuss: 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro

- Gewinn je Aktie: 0,88 bis 0,96 Euro

- Investitionen: bei ungefähr 5,3 Milliarden Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

UNIPER

November 09, 2022 01:34 ET (06:34 GMT)