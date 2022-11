Rückblick: Etwas leichter - Die Zurückhaltung der Anleger erklärten Händler mit Gewinnmitnahmen und dem Warten auf den Ausgang der US-Zwischenwahlen. Für die Einzelwerte lieferte die Flut der Quartalszahlen der Unternehmen die Impulse. Überzeugt hatten die Quartalszahlen der Ahold (+1,5%). Auch ABN Amro (+4,4%) legte starke Quartalszahlen vor. Der Nettogewinn war laut RBC weit über der Schätzung ausgefallen.

Knapp behauptet - Eine neuerliche Gewinnwarnung perlte an Adidas (+3,7%) ab; dort liege der Fokus auf dem neuen CEO Björn Gulden, so Jefferies. Die Quartalszahlen von Brenntag (+1,8%) fielen sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite besser als erwartet aus. Positiv äußerten sich Marktteilnehmer zum Zahlenwerk von Siemens Healthineers (+3,9%). Eon (-0,3%) legte wenig spektakuläre Neunmonatszahlen vor. Commerzbank verloren 7,2 Prozent. "Die Zahlen liegen klar unter Vorjahr, und die Profitabilität ist verglichen mit den Wettbewerbern niedrig", so ein Marktteilnehmer. Durchwachsene Quartalszahlen legte Lanxess (-2,4%) vor. Trotz guter Geschäftszahlen stürzten Bilfinger um knapp 15 Prozent ab. Im Handel wurde auf das angekündigte Effizienzprogramm verwiesen, dessen Kosten das EBITA im Geschäftsjahr belasten. Vantage Towers schossen um 10,2 Prozent in die Höhe, nachdem Vodafone seine Mehrheitsbeteiligung in ein neues Joint Venture mit Global Infrastructure Partners und KKR eingebracht hatte. Das neue Gemeinschaftsunternehmen legte dann eine Übernahmeofferte vor.

Die Allianz hat im dritten Quartal 2022 besser als erwartet abgeschnitten. Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich zwar, blieb aber unter den Prognosen. Zudem kündigte der Versicherer ein neues Aktienrückkaufprogrammm an. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent tiefer getaxt. LEG Immobilien wurden 4,5 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen blickt angesichts von schwierigeren Rahmenbedingungen etwas pessimistischer auf das laufende Jahr. Patrizia verloren 1,8 Prozent. Der Immobilieninvestor hat in den ersten neun Monaten das zunehmend unsichere Umfeld zu spüren bekommen.

Sehr schwach - Nach den ersten Ergebnissen der Zwischenwahl in den USA und im Vorfeld der Inflationsdaten für Oktober har die Wall Street deutlich nachgegeben. Die Investoren hatten sich auf einen möglichen Sieg der Republikaner eingestellt. Die Demokraten verloren zwar voraussichtlich ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus; das Rennen verlief aber so eng, dass auch am Mittwoch zunächst kein Sieger ausgerufen wurde. Die Kontrolle über den Senat könnte erst nach einer Stichwahl in Georgia im kommenden Monat entschieden sein. Disney (-13,2%) hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. News Corp fiel um 5,4 Prozent. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte. Meta Platforms gewannen 5,2 Prozent, nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen bestätigt hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,62 -3,3 4,65 389,2

5 Jahre 4,26 -4,4 4,31 300,2

7 Jahre 4,18 -3,1 4,21 274,0

10 Jahre 4,12 -0,6 4,13 261,5

30 Jahre 4,28 +0,2 4,27 237,6

Am US-Anleihemarkt zeigten sich die Renditen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während es für die Rendite 30-jähriger Titel auf ein Zweiwochenhoch ging, gab diese am kurzen Ende des Marktes nach. Teilnehmer sprachen von Positionierungen im Vorfeld der Inflationsdaten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0035 +0,2% 1,0012 1,0047 -11,7%

EUR/JPY 146,63 +0,0% 146,62 146,74 +12,0%

EUR/CHF 1,0175 +0,1% 1,0158 1,0180 -4,9%

EUR/GBP 0,8799 -0,2% 0,8814 0,8804 +4,7%

USD/JPY 146,13 -0,2% 146,45 146,05 +26,9%

GBP/USD 1,1405 +0,4% 1,1359 1,1414 -15,7%

USD/CNH 7,2542 -0,3% 7,2752 7,2606 +14,2%

Bitcoin

BTC/USD 16.672,16 +5,3% 15.835,01 17.212,65 -63,9%

Der Dollar erholte sich deutlich von den jüngsten Abgaben. Der Dollar-Index gewann 0,9 Prozent. Das Ergebnis der Zwischenwahlen hatte kaum Einfluss. Einen wichtigen Impuls dürften dagegen die Inflationsdaten am Donnerstag liefern. Der Dollar könnte steigen, wenn die Daten zeigten, dass die Kerninflation erhöht bleibe, da dies die Erwartungen für weitere Zinserhöhungen durch die Fed unterstützen werde, hieß es von der ING. Starke Abgaben verzeichnete Bitcoin. Er verlor 12,3 Prozent und fiel auf ein Zweijahrestief. Die Krypto-Börse Binance wird wahrscheinlich aus dem Deal zum Kauf des kollabierenden Wettbewerbers FTX aussteigen.

Der Dollar neigt im asiatisch geprägten Handel am Morgen zur Schwäche, der Dollarindex verliert 0,3 Prozent. "Die rote Welle ist gedämpfter als erwartet ausgefallen und der Markt ist enttäuscht", heißt es bei Navellier & Associates. Die Analysten beziehen sich auf die Republikaner, denen kein Erdrutschsieg im Repräsentantenhaus gelang.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,62 85,83 -0,2% -0,21 +22,6%

Brent/ICE 92,53 92,65 -0,1% -0,12 +26,1%

Die Ölpreise standen deutlich unter Druck, nachdem die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA entgegen den Erwartungen gestiegen waren. Analysten hatten dagegen einen leichten Rückgang erwartet. Die Unsicherheit über die Nachfrage in China hatte zusätzlich belastet. Es gibt weiter keine konkreten Hinweise auf eine geplante Lockerung der Covid-Beschränkungen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 3,8 Prozent abwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,42 1.706,68 +0,3% +4,74 -6,5%

Silber (Spot) 21,18 21,13 +0,3% +0,05 -9,2%

Platin (Spot) 996,05 990,18 +0,6% +5,88 +2,6%

Kupfer-Future 3,69 3,70 -0,2% -0,01 -16,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab einen kleinen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Teilnehmer verweisen auf die steigenden Renditen und die Erholung des Dollar. Auch hier waren die Blicke aber auf die Inflationsdaten und die möglichen Auswirkungen auf das Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gerichtet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

US-Präsident Joe Biden will bei einem möglichen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in der kommenden Woche über "rote Linien" beider Länder sprechen. Biden sagte, er wolle wissen, was Xi für die entscheidenden nationalen Interessen Chinas hält, um festzustellen, inwieweit das mit den Interessen der USA in Konflikt stehen könnte. Biden bestätigte damit indirekt seine Pläne, Xi am Rande des G20-Gipfels in Indonesien in der kommenden Woche zu treffen.

ZWISCHENWAHL USA

Nach den Kongress-Zwischenwahlen in den USA geht das wichtige Senatsrennen im Bundesstaat Georgia in die Stichwahl - damit könnte womöglich erst im Dezember feststehen, welche Partei die Kongresskammer künftig kontrollieren wird.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Tom Barkin, erwartet, dass die Wirtschaft in den kommenden Monaten ein besseres Gleichgewicht findet. Die US-Notenbank sollte nicht aus Angst vor einer Rezession damit aufhören, die Zinssätze zu erhöhen, sagte er.

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zurückhaltend auf die russische Ankündigung eines Truppenrückzugs aus der Stadt Cherson und dem Gebiet drumherum reagiert. "Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine 'Gesten des guten Willens'", sagte Selenskyj. Daher gehe die ukrainische Armee "sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko" vor. Ziel sei es, "unser gesamtes Land zu befreien und die Verluste so niedrig wie möglich zu halten".

SANKTIONEN IRAN

-Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten im Iran wollen die EU-Staaten nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rasch weitere Sanktionen verhängen. "Wir arbeiten mit Hochdruck am nächsten Sanktionspaket", schrieb Baerbock am Mittwochabend im Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Nächste Woche wollen wir es verabschieden."

BASF

Fitch hat die Bonitätseinstufung des Chemiekonzerns bestätigt. Das langfristige Emittentenausfall-Rating stuft Fitch laut Mitteilung weiter mit "A" ein. Der Rating-Ausblick sei stabil. Die Einstufung spiegele die Position von BASF als größtes Chemieunternehmen der Welt und das starke und diversifizierte Geschäftsprofil wider. Der DAX-Konzern habe zuletzt unter anderem Fortschritte beim Abbau der Verschuldung gemacht.

07:00 DJN: Telekom übertrifft Erwartungen nur teils und erhöht Prognose

