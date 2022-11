US-Präsident Joe Biden will bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien "Leitplanken" und "Verkehrsregeln" für die Beziehungen beider Länder festlegen. "Wir stehen im Wettbewerb", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Biden wolle sicherstellen, "dass der Wettbewerb begrenzt wird, dass wir Leitplanken errichten, dass wir klare Verkehrsregeln haben". Damit solle sichergestellt werden, dass der "Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt".

USA - Politik

Die Demokraten haben nach Arizona auch den US-Senatssitz in Nevada gewonnen. Damit wird die Stichwahl in Georgia nun von untergeordneter Bedeutung sein. Weil Vizepräsidentin Kamela Harris die ausschlaggebende Stimme im Senat hat, behalten die Demokraten dort auf jeden Fall eine knappe Mehrheit.

AUTOZULIEFERER

Der deutschen Zulieferindustrie droht nach eigenen Angaben wegen rasant gestiegener Energie- und Materialkosten eine Pleitewelle. "Im ersten Halbjahr 2023 werden wir viele Insolvenzen sehen, weil die Unternehmen ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können", sagten Elringklinger-Chef und Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf im Gespräch mit der "Automobilwoche".

METALL-ARBEITGEBER

Metall-Arbeitgeberchef Stefan Wolf warnt angesichts der Folgen der Energiekrise vor einer zunehmenden Abwanderung deutscher Industriebetriebe ins Ausland. "Es wird bereits Produktion von Deutschland aus in andere Länder verlagert", sagte der Gesamtmetall-Präsident.

HENKEL

Jan-Dirk Auris, im Vorstand verantwortlich für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies bei Henkel, wird seinen Vertrag nicht verlängern und Ende Januar 2023 ausscheiden.

1&1 / PROSIEBEN

Die Spekulationen verdichten sich, dass Comcast Sky Deutschland verkaufen will. Der US-Kabelnetzbetreiber hat laut Börsen-Zeitung die M&A-Beratung PJT Partners beauftragt, um die Chancen auszuloten. Interessiert sei angeblich 1&1, Prosieben dagegen nicht, so die Zeitung.

VANTAGE

Nachfolgend die Halbjahreszahlen 2022/23 (in Millionen Euro, nach IFRS):

BERICHTET

1H 1H22/23 ggVj 1H21/22

Umsatz 524 +6% 494

EBITDA bereinigt 444 +4% 427

EBITDAaL bereinigt 273 +2% 268

VITESCO

hat nach einem im Vergleich zum Vorjahr besseren dritten Quartal den Umsatzausblick angehoben und den Margenausblick innerhalb der bisherigen Prognose präzisiert. Vitesco erwartet für 2022 nun einen Konzernumsatz von 9,0 bis 9,2 (bisher 8,6 bis 9,1) Milliarden Euro. Weil jedoch nicht alle Mehrkosten weitergegeben werden können, rechnet das Unternehmen mit einer bereinigten operativen EBIT-Marge von 2,3 bis 2,5 (2,2 bis 2,7) Prozent. Im dritten Quartal erwirtschaftete Vitesco einen Umsatz von 2,30 (Vorjahr 1,91) Milliarden Euro und ein EBIT von 47,9 (24,5) Millionen Euro bei einer Marge von 2,1 (1,3) Prozent.

BIONTECH

baut sein Produktionsnetzwerk mit einer Übernahme in Asien aus und kauft eine Produktionsanlage von Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing.

