Der Dollar erholte sich etwas von den jüngsten deutlichen Abgaben. Für den Dollar-Index ging es um 0,5 Prozent nach oben. Hier halfen die falkenhaften Aussagen von Fed-Gouverneur Waller und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, wie es im Handel hieß. "Die Kommentare haben dazu beigetragen, dem US-Dollar nach der schwachen Kursentwicklung Ende vergangener Woche die dringend benötigte Unterstützung zu geben, und dürften zumindest zu einem langsameren Verkaufstempo in der kommenden Woche beitragen", sagte MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman.

Die Ölpreise gaben um bis zu rund 4 Prozsent deutlich nach. Die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung Chinas und damit steigende Nachfrage hatten am Wochenende einen Dämpfer erhalten, nachdem in Peking und anderen Großstädten neue Rekordwerte bei den Covid-19-Fällen gemeldet wurden. Dazu ließ die Opec ihre Prognosen für das weltweite Ölangebot und die weltweite Ölnachfrage weitgehend unverändert und warnte, dass große Unwägbarkeiten wie die Covid-19-Fälle in China und die westlichen Bemühungen, die russischen Ölexporte zu vereiteln, die Aussichten für die Energiemärkte höchst unsicher machten.

CHINA - Konjunktur

Die erneute Covid-19-Welle und verschärfte staatliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben im Oktober Chinas Wirtschaftstätigkeit stark gebremst. Die Einzelhandelsumsätze fielen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im September. Volkswirte hatten ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion stieg um 5 (September: 6,3) Prozent. Hier hatten Ökonomen 4,9 Prozent geschätzt.

CHINA - Geldpolitik

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert gelassen. Sie teilte außerdem mit, dass sie in diesem Monat bereits 320 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 43 Milliarden Euro) an mittel- und langfristiger Liquidität über zugesagte Zusatzkredite sowie über ein Programm zur Erneuerung von Technik und Renovierung bereitgestellt hat.

G20-GIPFEL

Beim G20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine "scharf verurteilt", heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung.

IRAN/DEUTSCHLAND

Das iranische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt wegen Verbindungen deutscher Staatsbürger zu den seit Wochen andauernden Protesten im Iran gegangen. Botschafter Hans-Udo Muzel wurden demnach "Informationen, Beweise und Erklärungen" gezeigt und eine diplomatische Antwort wurde eingefordert.

JAPAN - Konjunktur

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal wegen der schleppenden Erholung der privaten Ausgaben geschrumpft. Das BIP gab um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal nach, annualisiert um 1,2 Prozent. Volkswirte hatten im Quartalsvergleich einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

USA - Geldpolitik

Die Vize-Chefin der US-Notenbank erwartet, dass die Fed "bald" ihr hohes Zinserhöhungstempo abschwächt. "Ich denke, es wird wahrscheinlich bald angemessen sein, ein langsameres Erhöhungstempo zu wählen", sagte Lael Brainard. Die Fed müsse noch weitere Anstrengungen unternehmen, um die Zinssätze zu erhöhen, so Brainard, ohne jedoch zu sagen, wie hoch sie ihrer Meinung nach steigen müssen.

ENCAVIS

hat im dritten Quartal zwar Umsatz und Ergebnis erhöht, allerdings nicht so stark wie erwartet wurde. Aufgrund der in sehr großen Umsatzanteilen von rund 95 Prozent langfristig fixierten Preisen und Absicherungen profitierte Encavis nur in begrenztem Umfang von den hohen Spitzenwerten am Strommarkt . Den Ausblick für 2022 hat die Gesellschaft bekräftigt. Das operative EBITDA stieg auf 99,56 (73,65) Millionen Euro, der Umsatz auf 128,43 (96,9) Millionen. Analysten hatten mit einem Umsatz von 138 Millionen Euro und einem operativen EBITDA von 106 Millionen Euro gerechnet.

PROSIEBEN

erwartet im Gesamtjahr einen Umsatz von rund 4,15 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von um 650 Millionen Euro. Darin enthalten sind zwei gegenläufige Effekte: Das Ergebnis wird belastet durch die vollständige Übernahme der Streaming-Plattform Joyn, während positive Auswirkungen durch Kostenmaßnahmen erwartet werden. Im Vorjahr hatte Prosieben einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro und ein EBITDA von 840 Millionen Euro eingefahren. Die hochmargigen Werbeerlöse sieht Prosieben im vierten Quartal rund 17 Prozent unter dem Vergleichszeitraum und im Gesamtjahr rund 7 Prozent unter Vorjahr.

