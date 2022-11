Der Goldpreis (-0,3%) zeigte sich nach den Vortagesgewinnen etwas leichter. +++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Fed-Gouverneur Christopher Waller kann sich angesichts der jüngsten Daten eher mit dem Gedanken an eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhungen anfreunden. Die jüngsten Wirtschaftsdaten sollten es der US-Notenbank erlauben, bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember zumindest eine Verlangsamung der Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, sagte Waller.

DEUTSCHLAND / CHINA

Außenministerin Annalena Baerbock will die wirtschaftliche Kooperation mit China laut Spiegel stärker als bisher von der dortigen Menschenrechtslage abhängig machen. Dies gehe aus einem ersten Entwurf für eine neue China-Strategie der Bundesregierung hervor. Laut Spiegel sollen demnach Investitionsgarantien künftig bei 3 Milliarden Euro "pro Unternehmen pro Land" gedeckelt werden.

GROßBRITANNIEN/CHINA

Die britische Regierung hat die vollständige Übernahme eines britischen Halbleiterunternehmens durch ein chinesisch kontrolliertes Unternehmen verboten. Handelsminister Grant Shapps legte sein Veto gegen die Übernahme des größten britischen Chip-Herstellers Newport Wafer Fab durch das Unternehmen Nexperia eingelegt. Grund sei eine "umfassende Bewertung der nationalen Sicherheit".

GROßBRITANNIEN - Konjunktur

Die britische Zentralbank hat den Brexit für die schlechte Wirtschaftslage Großbritanniens verantwortlich gemacht. Der Austritt aus der EU habe unverhältnismäßige Auswirkungen auf den Handel gehabt. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak führt hingegen den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie als Hauptgründe für die wirtschaftliche Lage ins Feld.

RUSSLAND - Konjunktur

Russlands Wirtschaft ist in die Rezession gerutscht. Im dritten Quartal schrumpfte das BIP um 4,0 Prozent zum Vorquartal. Im zweiten Quartal war das BIP um 4,1 Prozent zurückgegangen.

USA -Politik

Die Republikaner haben nach Medienberichten die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus errungen und können der Regierung von Präsident Joe Biden damit künftig Steine in den Weg legen. Laut Prognosen stellen die Republikaner künftig mindestens 218 der 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus und damit die Mehrheit. Ihr Sieg fiel jedoch weniger deutlich aus als von der Partei erhofft.

MERCEDES-BENZ

Die Ratingagentur S&P hat ihren Ausblick auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Langfristrating selbst wurde mit "A-" bestätigt.

THYSSENKRUPP

Nachfolgend die Zahlen und Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG* PROG

4. QUARTAL 4Q21/22 ggVj 4Q21/22 ggVj 4Q20/21

Auftragseingang 10.391 -27% -- -- 14.311

Umsatz 10.568 +12% 9.586 +2% 9.441

EBIT bereinigt 161 -31% 204 -12% 232

EBIT-Marge bereinigt 1,5 -- 2,1 -- 2,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 389 +235% 53 -54% 116

Ergebnis je Aktie 0,63 +232% 0,10 -47% 0,19

Free Cashflow vor M&A 1.565 -- 1.320 -- -321

Umsatz Materials Services 3.916 +4% 3.870 +3% 3.770

Umsatz Industrial Components 754 +19% 684 +8% 635

Umsatz Automotive Technology 1.369 +29% 1.176 +11% 1.063

Umsatz Steel Europe 3.538 +50% 3.040 +29% 2.361

Umsatz Marine Systems 567 -1% 520 -9% 572

Umsatz Multi Tracks 839 -48% 756 -53% 1.608

Ebit ber Materials Services -104 -- 26 -88% 225

Ebit ber Industrial Components 64 +14% 51 -9% 56

Ebit ber Automotive Technology 61 +103% 41 +35% 30

Ebit ber Steel Europe 221 -- 202 -- 29

Ebit ber Marine Systems 20 -26% 16 -40% 27

Ebit ber Multi Tracks -77 -- -72 -- -63

* Prognosen für Gj 2021/22 abzüglich der berichteten Zahlen für 9M 2021/22)

Nach dem Milliardengewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr will Thyssenkrupp seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen. Vorgeschlagen wird eine Ausschüttung von 15 Cent je Aktie. Eine Dividende war zuletzt für das Jahr 2017/18 geflossen. Finanzchef Klaus Keysberg rechnet für das angelaufene Geschäftsjahr 2022/23 mit einem deutlichen Umsatzrückgang und in der Folge mit einem operativen Gewinn rechnet, der nur noch im mittel bis hoch dreistelligen Millionenbereich liegen wird. Unter dem Strich soll das Jahresergebnis mindestens ausgeglichen ausfallen. Keine Neuigkeiten gibt es zur Zukunft des Stahlgeschäfts oder zum möglichen Zeitpunkt eines Börsengangs für das konzerneigene Wasserstoffgeschäft Nucera.

THYSSENKRUPP

bindet Personalvorstand Oliver Burkhard länger bis Ende September 2028.

MORPHOSYS

hat im dritten Quartal trotz schwacher Erlöse mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA deutlich mehr umgesetzt. Der operative Verlust ging zurück. Die im Oktober gesenkte Umsatzprognose für Monjuvi wurde bestätigt. Der Umsatz stieg auf 95,8 (Vorjahr 41,2) Millionen Euro. Analysten hatten mit 64 Millionen gerechnet. Der operative Verlust schrumpfte auf 29,3 (82,4) Millionen Euro. Unter dem Strich lag der Fehlbetrag bei 122,9 (112,8) Millionen Euro.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz stärker als erwartet gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.

NVIDIA

hat im dritten Geschäftsquartal 2022/23 einen starken Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz lag dennoch über den Erwartungen der von Factset befragten Analysten, der Nettogewinn blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. Der Umsatzausblick für das Schlussquartal fiel leicht unter der Markterwartung aus.

